¿Por qué México regala petróleo a Cuba?

El envío de petróleo a Cuba refleja el delicado equilibrio entre la política exterior histórica de México y las presiones geopolíticas actuales.| (Jesús Aviles/Infobae México)

El envío de petróleo de México a Cuba se ha convertido en uno de los temas más debatidos en la agenda pública, al combinar factores históricos, humanitarios, económicos y geopolíticos.

Mientras el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum defiende esta política como parte de una relación histórica y solidaria, el contexto internacional —especialmente la presión de Estados Unidos— ha llevado a replantear su continuidad, pese a que México no tiene una obligación formal con el pueblo de Cuba.

Una relación histórica que ha resistido cambios políticos

La cercanía entre México y Cuba no es reciente. Desde la Revolución Cubana, México ha mantenido una relación constante con la isla, incluso en momentos en que otros países rompieron vínculos diplomáticos.

A diferencia de otras naciones de América Latina, México optó por sostener su política de no intervención, lo que le permitió convertirse en un aliado estratégico para La Habana.

La relación entre México y Cuba se ha mantenido como una de las más estables en América Latina a lo largo de décadas. REUTERS/Norlys Pérez

Esta relación ha atravesado gobiernos de distintos partidos políticos —PRI, PAN y Morena— sin desaparecer, aunque sí con altibajos.

Momentos como el llamado “comes y te vas” durante el gobierno de Vicente Fox reflejaron tensiones, pero no rompieron los lazos. Posteriormente, administraciones como la de Enrique Peña Nieto retomaron la cooperación, incluso con la condonación de deuda a Cuba.

El papel de Pemex y los envíos de petróleo

Uno de los pilares actuales de la relación es el suministro energético. A través de Petróleos Mexicanos, México ha enviado petróleo y derivados a Cuba, consolidándose como uno de sus principales proveedores tras la caída del apoyo venezolano.

El gobierno mexicano ha insistido en que estos envíos se realizan dentro de la legalidad y responden a acuerdos bilaterales. También ha señalado que forman parte de una política de cooperación que no depende de ideologías, sino de una tradición diplomática.

Sin embargo, la falta de transparencia en algunos contratos y las condiciones de venta han generado cuestionamientos sobre si estos envíos representan realmente un beneficio económico para México.

La crisis energética cubana como detonante del apoyo

El contexto en Cuba explica en gran medida el respaldo mexicano. La isla enfrenta una crisis energética severa que ha derivado en apagones constantes, afectaciones al transporte, hospitales y servicios básicos.

Cuba enfrenta una crisis energética que ha provocado apagones prolongados en distintas regiones del país. (AP foto/Ramón Espinosa)

La reducción del suministro de petróleo desde Venezuela, junto con las limitaciones económicas internas, ha colocado al país en una situación crítica. En este escenario, el crudo mexicano ha servido para aliviar parcialmente la emergencia, priorizando sectores esenciales.

El gobierno de Sheinbaum ha insistido en que esta ayuda responde a razones humanitarias, subrayando que no se puede ignorar la situación de la población cubana.

Cuestionamientos internos y debate político en México

A nivel interno, el envío de petróleo ha generado un intenso debate. Diversos sectores han cuestionado si es adecuado destinar recursos a otro país cuando Pemex enfrenta problemas financieros y México tiene sus propios desafíos energéticos.

Entre los puntos más discutidos destacan:

El posible impacto económico de vender petróleo en condiciones preferenciales

Las pérdidas o utilidades marginales reportadas en algunos envíosLa prioridad de atender primero la demanda interna

La falta de información detallada sobre los contratos energéticos

El uso político del tema en el debate público nacionalEstas críticas han colocado el tema en el centro de la discusión legislativa y mediática.

Estados Unidos y las restricciones que complican la relación

El factor que ha transformado el escenario es la política de Donald Trump, quien ha endurecido las sanciones contra Cuba y ha advertido sobre consecuencias para los países que suministren petróleo a la isla.

Estas medidas han obligado a México a actuar con cautela. Aunque ha mantenido su postura crítica frente a las sanciones, el gobierno ha pausado envíos de combustible para evitar represalias económicas o diplomáticas.

Estados Unidos mantiene un régimen de sanciones económicas que limita el comercio y las relaciones financieras con Cuba. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

En su lugar, ha reforzado la ayuda humanitaria, enviando alimentos, medicinas y productos básicos, mientras busca alternativas para retomar la cooperación energética sin infringir restricciones internacionales.

Una estrategia diplomática en equilibrio constante

Más allá del petróleo, la relación con Cuba forma parte de una estrategia de política exterior más amplia. México busca mantener su influencia en el Caribe y conservar su papel como actor relevante en la región.

En este contexto, el vínculo con Cuba también funciona como un elemento de equilibrio frente a Estados Unidos, permitiendo a México sostener una política exterior independiente sin romper su relación con Washington.

Algunos elementos que definen esta estrategia incluyen:

La defensa de la soberanía en decisiones de política exterior

La continuidad de acuerdos históricos sin importar el gobierno en turno

El uso de la ayuda humanitaria como herramienta diplomática

La búsqueda de canales de diálogo con Estados Unidos

El interés por mantener presencia geopolítica en el Caribe

Entre la solidaridad y el costo político

El respaldo a Cuba también tiene implicaciones internas para el partido en el poder. Para Morena, esta relación representa una continuidad ideológica con gobiernos de izquierda en la región, pero también implica asumir costos políticos y económicos.

La solidaridad internacional ha sido uno de los ejes de la política exterior mexicana hacia la región. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Especialistas consideran que México está apostando por mantener su influencia a largo plazo, incluso si eso implica tensiones momentáneas. La relación con Cuba no solo es simbólica, sino estratégica.

Un vínculo que enfrenta su mayor prueba reciente

En el contexto actual, la relación México-Cuba atraviesa uno de sus momentos más complejos. La combinación de crisis energética en la isla, la presión de Estados Unidos y el debate interno en México ha puesto a prueba una alianza histórica.

A pesar de ello, el gobierno mexicano ha reiterado que no abandonará su política de apoyo, aunque adaptará sus mecanismos para evitar riesgos mayores.

Así, el envío de petróleo a Cuba deja de ser solo un tema energético para convertirse en un reflejo de las tensiones entre principios diplomáticos, intereses nacionales y presiones internacionales que definen la política exterior de México en el siglo XXI.