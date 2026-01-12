De la falsa sensación de energía al riesgo cardiovascular: los riesgos de tomar café justo al despertar

Un simple cambio en la rutina ayuda a aprovechar mejor los beneficios que genera esta bebida en el cuerpo en las primeras horas del día.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para muchos, el café recién despertados es el primer ritual del día; sin embargo, la ciencia sugiere que este hábito podría ser menos efectivo y hasta contraproducente para la energía matinal.

Y es que diversas investigaciones señalan que tomar café justo al despertar puede tener más efectos negativos en el organismo que benéficos.

Desde alteraciones en los niveles hormonales hasta molestias digestivas, los especialistas advierten sobre los riesgos asociados a esta costumbre tan extendida, sobre los cuales te contamos a continuación.

Consumir café inmediatamente tras despertar disminuye el efecto estimulante real de la cafeína y favorece la tolerancia.

Cuáles son los efectos negativos de consumir café al despertar

El consumo de café al despertar es una práctica común, pero existen algunos efectos negativos asociados, según investigaciones científicas y especialistas en salud, entre los daños que provoca a la salud, se encuentran los siguientes:

Aumento de cortisol: Al despertar, el cuerpo produce de forma natural niveles elevados de cortisol, una hormona relacionada con el estrés y la alerta. Consumir café en ese momento puede incrementar aún más el cortisol, lo que puede generar mayor ansiedad y afectar el equilibrio hormonal. Tolerancia a la cafeína: Tomar café justo después de despertar puede llevar a que el cuerpo desarrolle tolerancia más rápidamente, disminuyendo el efecto estimulante de la cafeína con el tiempo. Alteraciones digestivas: El café puede aumentar la acidez estomacal si se consume con el estómago vacío, lo que puede causar molestias como acidez, dolor o irritación gástrica. Impacto en el ritmo circadiano: Ingerir cafeína en las primeras horas del día puede interferir con el ciclo natural de sueño-vigilia y alterar los ritmos biológicos. Ansiedad y nerviosismo: El consumo temprano de café, especialmente en personas sensibles a la cafeína, puede provocar palpitaciones, nerviosismo y sensación de inquietud.

Este hábito común puede tener efectos adversos en la salud cardiovascular.

Cuál es la manera saludable de tomar café por las mañanas

Respecto a la manera recomendada de tomar café por las mañanas, el cardiólógo Aurelio Rojas, quien es reconocido en redes sociales por sus consejos de salud, señala que, de acuerdo con la evidencia científica, la recomendación es esperar aproximadamente una hora antes de tomar la primera taza.

“Ese pequeño gesto mejora sus efectos, reduce la sobreestimulación del sistema nervioso, protege el ritmo circadiano y mantiene una respuesta hormonal más saludable y fisiológica”, afirma el cardiólogo, quien resalta que distanciar el café del despertar no disminuye el placer de la bebida, sino que potencia sus beneficios.

Lejos de desaconsejar el consumo de café, Rojas subraya sus ventajas cuando se incorpora en el momento adecuado: “El café bien utilizado se asocia con menor riesgo cardiovascular, menor mortalidad total y mejor función metabólica”, recuerda el especialista.

El cardiólogo Aurelio Rojas afirma que el pico de cortisol matinal es el verdadero responsable del aumento de energía al levantarse.

El factor determinante no es el consumo de café en sí, sino la sincronización con los ritmos naturales del cuerpo, aspecto central para aprovechar todo el potencial de esta bebida.