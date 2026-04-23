Noroña politiza nacimiento de su segunda nieta: “Para desgracia de la derecha, ya nos reprodujimos”

Gerardo Fernández Noroña en conferencia de prensa. Foto: x.com/senadomexicano

Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, es uno de los principales críticos de los políticos de oposición e incluso, ha protagonizado diversas confrontaciones con Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI y legislador del mismo partido, tanto en redes sociales como de manera física.

En esta ocasión, el senador morenista anunció el nacimiento de su segunda nieta y lo que debería ser una noticia sin tintes políticos, el legislador lo utilizó para arremeter de nueva cuenta contra la oposición.

En su cuenta de X, Noroña informó que su nieta Eleonor nació hoy, por lo que se convirtió en abuelo por segunda ocasión, sin dar mayores detalles.

“Hoy nació mi nieta, Eleonora. Soy abuelo por segunda vez: a Santiago se le suma Eleonora. Feliz Feliciano de ser abuelo por partida doble”, escribió en redes sociales.

Sin embargo, finalizó la publicación calificando esto como una “desgracia” para los partidos de derecha, debido a que ya se reprodujeron hasta en una tercera generación.

“Para desgracia de la derecha, ya nos reprodujimos por lo menos hasta la tercera generación, jejeje”, concluyó.

El fin de semana pasado, Alejandro Moreno, senador y dirigente nacional del PRI, y Gerardo Fernández Noroña, legislador de Morena, protagonizaron una nueva confrontación pública a través de redes sociales.

El altercado inició cuando Noroña se refirió al PRI como “canallas” durante una transmisión en YouTube.

En respuesta, Moreno publicó en X un mensaje cargado de insultos, llamando a Noroña “changoleón apestoso, rata inmunda” y acusándolo de carecer de calidad moral, vivir del “grito fácil y el berrinche permanente”, y no poder presumir “un solo logro real” para México.

Moreno también criticó a Noroña por supuestamente callar ante la entrega del país al crimen organizado y por aplaudir el desmantelamiento de instituciones.

Lo calificó de “parásito del sistema” y “cómplice del peor gobierno de nuestra historia”, y aseguró que “al PRI se le enfrenta con argumentos”.

Además, reiteró acusaciones sobre supuestos vínculos entre la administración de Morena y el crimen organizado, señalando a Noroña de esconderse en su mansión de Tepoztlán.

La publicación de Moreno incluyó una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparece gritándole de frente a Noroña, quien luce asustado, acompañada de la frase: “Así te gusta, parásito”.

Noroña respondió publicando otra imagen, también generada con inteligencia artificial, mostrando a Moreno sentado en una celda, replicando la misma frase: “Así te gusta, parásito”, sin añadir ningún mensaje adicional.

Este intercambio es el más reciente episodio de enfrentamientos públicos entre ambos legisladores, quienes en reiteradas ocasiones han usado sus plataformas digitales para atacarse mutuamente con descalificaciones personales, en un contexto de polarización política y señalamientos cruzados sobre el rumbo del país y la actuación de sus partidos.