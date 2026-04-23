Gobierno mexiquense recurre al Equipo Argentino de Antropología Forense ante demanda de familias buscadoras: estas son las acciones que realizarán

Madres buscadoras inspeccionan terrenos en busca de fosas clandestinas, reclamando justicia y visibilizando la memoria de desaparecidos en México. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez Álvarez, firmó un convenio con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para mejorar la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, tras la presión ejercida por familias buscadoras que exigen certidumbre en los procesos forenses.

La firma del convenio ocurre en un contexto donde más de 130 mil personas permanecen sin localizar (cifra confirmada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo) y en el que los colectivos buscadores denuncian omisiones oficiales y donde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Volker Türker, se reunió con la mandataria para discutir el informe del Comité contra Desaparecidos (CED), tras señalar que en el país se estaba llevando un crimen de lesa humanidad.

¿Qué implica para Edomex y Argentina este convenio?

El acuerdo permitirá que el EAAF aporte experiencia internacional en la toma y contraste de perfiles genéticos. El grupo argentino, con trayectoria desde la década de 1980 en la identificación de desaparecidos por la dictadura, colaborará en el cotejo de datos con bases forenses mexicanas y morgues en Estados Unidos. Las autoridades estiman que la participación del equipo extranjero reducirá los tiempos de identificación y facilitará la restitución de restos a las familias.

Datos oficiales reconocen que el Estado de México concentra uno de los mayores registros de desapariciones en el país. La Comisión de Búsqueda local reporta más de 15 mil personas no localizadas en los últimos años. Colectivos de familiares han solicitado la intervención de organismos internacionales ante la falta de resultados concretos en las investigaciones estatales.

Crisis de desaparición en México podría llegar a la Asamblea General de la ONU. Crédito: Cuartoscuro

La alianza incluye la capacitación de personal local y el establecimiento de protocolos científicos bajo estándares internacionales. La Cobupem funcionará como enlace entre el gobierno estatal, organismos federales y el EAAF para fortalecer la coordinación en la búsqueda, identificación y entrega digna de restos. El convenio también contempla la protección de migrantes, tanto mexiquenses desaparecidos fuera del país como extranjeros que cruzan territorio estatal.

“El convenio responde a la exigencia de certeza y transparencia de las familias”, declaró la gobernadora Delfina Gómez Álvarez durante la firma.

Por su parte, miembros del EAAF destacaron que aportarán su experiencia en casos complejos y su metodología científica para agilizar los procesos.

Familiares y colectivos de búsqueda señalaron que la colaboración puede significar un avance para quienes esperan información sobre sus seres queridos. “La intervención del equipo argentino puede dar esperanza donde antes solo había incertidumbre”, afirmó una madre buscadora durante el evento, de acuerdo con el medio local.

Contexto histórico de Argentina en la búsqueda de personas desaparecidas

El Equipo Argentino de Antropología Forense surgió como respuesta a la necesidad de investigar el destino de miles de personas desaparecidas durante la última dictadura militar en Argentina.

Su tarea comienza con la identificación de restos en centros clandestinos de detención como La Perla y la Ex ESMA, lugares emblemáticos de violaciones a los derechos humanos entre 1976 y 1983.

(chubut.edu)

El EAAF desarrolla un enfoque interdisciplinario que integra antropología, arqueología, genética y otras ciencias forenses. Su método implica investigación histórica, exhumación arqueológica y análisis genético, con el objetivo de identificar restos, reconstruir historias y aportar pruebas para la justicia.

Gracias a esa labor, cientos de familias han podido conocer la verdad sobre el destino de sus seres queridos y despedirlos de acuerdo con sus creencias.