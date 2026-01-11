México

Gelatina o suplementos: cuál es mejor para obtener colágeno, disminuir el dolor en las rodillas y mejorar la elasticidad de la piel

Mientras la apariencia y el bienestar preocupan cada vez más, surge la duda sobre qué aporta más al cuidado de articulaciones y piel

El colágeno es una proteína
El colágeno es una proteína esencial para la salud de las articulaciones y la elasticidad de la piel en el cuerpo humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el debate sobre la salud de las articulaciones y el cuidado de la piel, surge una pregunta clave: ¿es más efectivo consumir gelatina o recurrir a suplementos de colágeno?

Y es que la elección entre estos productos ha cobrado relevancia en los últimos años, impulsada por la búsqueda de alternativas que ayuden a reducir el dolor articular y mejorar la elasticidad cutánea.

En este sentido, y según información publicada por Mayo Clinic y la Arthritis Foundation, la diferencia entre ambas opciones radica en la concentración, absorción y respaldo científico de sus efectos sobre el organismo.

Es por ello que aquí te contamos cuál opción es más efectiva para obtener los resultados esperados.

La ciencia revela por qué
La ciencia revela por qué una alternativa práctica resulta más efectiva para quienes buscan sentir mejoras notables.– (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Colágeno o gelatina? La diferencia que no todos conocen

Como mencionamos, existen diferencias importantes entre consumir gelatina y tomar suplementos de colágeno para mejorar la elasticidad de la piel y reducir el dolor en las rodillas.

Entre dichas diferencias destacan las siguientes, mismas que nos ayudan poder elegir la mejor opción segun nuestras necesidades:

  • La gelatina contiene colágeno, pero en una cantidad y formato menos concentrado que los suplementos. Para alcanzar las dosis utilizadas en estudios clínicos (2,5 a 15 gramos diarios de colágeno hidrolizado), se requeriría consumir varias porciones diarias de gelatina, lo que no resulta práctico. 
  • Los suplementos de colágeno, especialmente en forma hidrolizada, ofrecen péptidos más pequeños y fáciles de absorber. La evidencia científica respalda efectos positivos en la elasticidad e hidratación de la piel, reducción de arrugas y alivio del dolor articular en personas con osteoartritis. Una revisión de 19 estudios con más de 1.000 participantes reportó mejoras significativas tras tres meses de suplementación.
  • Los estudios que muestran beneficios para piel y articulaciones se han realizado con suplementos de colágeno hidrolizado y no con gelatina.
  • El colágeno hidrolizado de los suplementos se absorbe mejor que el colágeno de la gelatina, cuyo formato requiere mayor digestión.

En resumen, los suplementos de colágeno hidrolizado ofrecen una opción más eficiente y respaldada científicamente para mejorar la elasticidad de la piel y aliviar el dolor articular, frente al consumo de gelatina.

Tomar suplementos de colágeno hidrolizado
Tomar suplementos de colágeno hidrolizado mejora la hidratación y elasticidad de la piel, retrasando la aparición de arrugas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios del colágeno para la salud de las articulaciones y la piel

Beneficios para las articulaciones

  • Reducción del dolor articular: Varios estudios muestran que la suplementación con colágeno hidrolizado puede disminuir el dolor en personas con osteoartritis o molestias articulares, especialmente en rodillas y caderas.
  • Mejoría en la función articular: El colágeno favorece la regeneración del cartílago y ayuda a mantener la integridad de las articulaciones, lo que puede mejorar la movilidad.
  • Prevención de lesiones: Su consumo podría reducir el riesgo de deterioro del cartílago y lesiones en personas activas o atletas.

Beneficios para la piel

  • Mejor elasticidad: El colágeno contribuye a mantener la firmeza y elasticidad de la piel, ayudando a retrasar la aparición de arrugas.
  • Aumento de hidratación: Favorece la retención de agua en la piel, lo que se traduce en una piel más hidratada y saludable.
  • Reducción de arrugas: Estudios con suplementos de colágeno hidrolizado reportan una disminución en la profundidad de las arrugas y líneas finas tras varias semanas de uso.
  • Cicatrización: Participa en el proceso de curación de heridas y regeneración de tejidos.
Estudios señalan que el colágeno
Estudios señalan que el colágeno favorece la regeneración del cartílago, ayudando a mejorar la función y movilidad articular.

Sin importar la opción que se elija, sin duda el colágeno es un nutriente esencial no solo para prevenir el envejecimiento de la piel sino para mejorar la salud de las articulaciones y prevenir la falta de movilidad.

