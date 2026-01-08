México

Cuáles son los beneficios de tomar agua de avena en ayunas para la salud cardiovascular

Una rutina fácil que puede sumar bienestar a tus días y ayudar a mantener estables los niveles de presión y colesterol

Un sencillo hábito matutino puede sumar protección a tu sistema circulatorio mediante compuestos naturales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de agua de avena en ayunas se ha popularizado como una práctica sencilla para cuidar la salud cardiovascular.

Gracias a su contenido de fibra soluble y compuestos antioxidantes, la avena contribuye a reducir el colesterol, controlar la presión arterial y mejorar la circulación sanguínea.

En este sentido, acuerdo con la Asociación Americana del Corazón, integrar esta bebida en la rutina diaria puede ser un apoyo natural para mantener el corazón sano y prevenir enfermedades asociadas al sistema circulatorio y es por eso que aquí te contamos sobre sus beneficios.

El consumo de agua de avena en ayunas favorece la salud cardiovascular gracias a su alta concentración de fibra soluble y antioxidantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de tomar agua de avena en ayunas para mejorar la salud cardiovascular

Como mencionamos, tomar agua de avena en ayunas puede aportar grandes beneficios a la salud del corazón, entre los cuales destacan los siguientes:

  • Reducción del colesterol: La avena contiene betaglucanos, un tipo de fibra soluble que ayuda a disminuir los niveles de colesterol LDL en la sangre.
  • Control de la presión arterial: Algunos compuestos presentes en la avena contribuyen a mantener la presión arterial dentro de rangos saludables.
  • Mejora de la circulación: El consumo regular de agua de avena favorece la salud de los vasos sanguíneos y puede ayudar a prevenir la formación de placas en las arterias.
  • Regulación de los niveles de glucosa: La fibra de la avena ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en sangre, lo que reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares asociadas a la diabetes.
  • Efecto antioxidante: La avena contiene antioxidantes que protegen las células del daño causado por el estrés oxidativo, un factor de riesgo para enfermedades del corazón.

Estos beneficios se logran como parte de una alimentación equilibrada y hábitos de vida saludables.

La avena proporciona compuestos que mantienen la presión arterial dentro de rangos saludables, ideal para el cuidado del sistema circulatorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar y tomar agua de avena en ayunas para mejorar la salud cardiovascular

Preparación de agua de avena:

  1. Colocar media taza de avena en hojuelas (preferentemente integral) en un recipiente.
  2. Añadir dos tazas de agua y dejar reposar durante al menos 8 horas o toda la noche.
  3. Al día siguiente, licuar la mezcla hasta obtener una bebida homogénea.
  4. Colar para retirar los restos sólidos, si se prefiere una textura más suave.
  5. Servir y consumir sin añadir azúcar ni endulzantes.

Modo de consumo:

  • Tomar un vaso de agua de avena en ayunas, antes del desayuno.
  • Consumirla de manera regular, acompañada de una dieta equilibrada y hábitos saludables.
  • Se puede refrigerar la bebida y consumirla en los días siguientes.
Preparar agua de avena es sencillo: basta con remojar las hojuelas integrales, licuar y consumir sin azúcares añadidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta preparación ayuda a aprovechar los beneficios de la fibra soluble y los nutrientes de la avena para apoyar la salud cardiovascular.

