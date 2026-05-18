MasterChef México 2026: quién fue el primer eliminado oficial de la cocina más famosa

El reality culinario más visto de México inició una nueva etapa este domingo 17 de mayo con un formato que expone en tiempo real la convivencia de sus participantes y estrena un sistema de eliminación que se extiende a lo largo de toda la semana. MasterChef 24/7 llega con reglas distintas y con la primera baja de la temporada resuelta desde los primeros días de competencia.
La dinámica de selección divide a los concursantes en grupos de diez personas. Cada grupo dispone de veinte minutos para preparar su mejor platillo frente a los jueces Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera.
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El público también podrá intervenir: vota por su favorito de cada grupo y el concursante con más votos asegura su lugar por esa semana, además de obtener ventaja en el siguiente reto.
Dentro de ese primer filtro, la participante que rápidamente llamó la atención de la audiencia fue Leticia, conocida como “La Diablita”, originaria de Reynosa, Tamaulipas. Su carisma y autenticidad frente a las cámaras la posicionaron como una de las figuras más comentadas del arranque. Sin embargo, la receta que presentó durante el reto no convenció a los chefs, quienes la convirtieron en la primera eliminada oficial de MasterChef 24/7. Al momento de despedirse, Leticia confesó sentirse sorprendida por su salida tan temprana del programa.
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Así será el proceso de eliminación en el reality cuilinario
Uno de los cambios más notorios de esta edición es que la eliminación deja de concentrarse en un solo episodio. El proceso iniciará cada jueves: los participantes con el peor desempeño en los retos semanales reciben castigos culinarios y quedan en riesgo de abandonar la competencia. El concursante con el platillo más deficiente obtiene automáticamente el primer delantal negro y queda en peligro directo de expulsión.
A partir de ahí, otros retos de alta presión determinan qué cocineros se suman a la lista de sentenciados rumbo a la gala dominical. Quienes no logran salvarse durante la semana llegan al domingo sin margen de error.
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Las galas de los domingos
El domingo, los cocineros sentenciados enfrentan un reto de máxima exigencia técnica. Tras la deliberación de Téllez, Cadena y Herrera, el participante con el peor desempeño debe abandonar la competencia y entregar su delantal dentro de la cocina más famosa de México.
El Mundo MasterChef 2026 opera con cámaras activas las 24 horas, lo que permite a la audiencia seguir la convivencia y la presión diaria que viven los concursantes fuera de los retos formales.
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