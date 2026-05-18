MasterChef México 2026: quién fue el primer eliminado oficial de la cocina más famosa

La nueva temporada de MasterChef México arranca con cambios en la dinámica de eliminación y con retos de alto nivel. (Facebook MasterChef México)

El reality culinario más visto de México inició una nueva etapa este domingo 17 de mayo con un formato que expone en tiempo real la convivencia de sus participantes y estrena un sistema de eliminación que se extiende a lo largo de toda la semana. MasterChef 24/7 llega con reglas distintas y con la primera baja de la temporada resuelta desde los primeros días de competencia.

La dinámica de selección divide a los concursantes en grupos de diez personas. Cada grupo dispone de veinte minutos para preparar su mejor platillo frente a los jueces Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera.

PUBLICIDAD

El público también podrá intervenir: vota por su favorito de cada grupo y el concursante con más votos asegura su lugar por esa semana, además de obtener ventaja en el siguiente reto.

El reality culinario inició con emociones al límite, nuevos retos y la sorpresiva salida de una concursante que rápidamente ganó simpatía entre el público. (Captura de pantalla MasterChef México)

Dentro de ese primer filtro, la participante que rápidamente llamó la atención de la audiencia fue Leticia, conocida como “La Diablita”, originaria de Reynosa, Tamaulipas. Su carisma y autenticidad frente a las cámaras la posicionaron como una de las figuras más comentadas del arranque. Sin embargo, la receta que presentó durante el reto no convenció a los chefs, quienes la convirtieron en la primera eliminada oficial de MasterChef 24/7. Al momento de despedirse, Leticia confesó sentirse sorprendida por su salida tan temprana del programa.

PUBLICIDAD

Así será el proceso de eliminación en el reality cuilinario

Uno de los cambios más notorios de esta edición es que la eliminación deja de concentrarse en un solo episodio. El proceso iniciará cada jueves: los participantes con el peor desempeño en los retos semanales reciben castigos culinarios y quedan en riesgo de abandonar la competencia. El concursante con el platillo más deficiente obtiene automáticamente el primer delantal negro y queda en peligro directo de expulsión.

A partir de ahí, otros retos de alta presión determinan qué cocineros se suman a la lista de sentenciados rumbo a la gala dominical. Quienes no logran salvarse durante la semana llegan al domingo sin margen de error.

PUBLICIDAD

MasterChef 24/7 sorprende a la audiencia con su formato en vivo y una estricta selección: Leticia entregó el delantal en la primera eliminación de la temporada. (Captura de pantalla YouTube MasterChef México)

Las galas de los domingos

El domingo, los cocineros sentenciados enfrentan un reto de máxima exigencia técnica. Tras la deliberación de Téllez, Cadena y Herrera, el participante con el peor desempeño debe abandonar la competencia y entregar su delantal dentro de la cocina más famosa de México.

El Mundo MasterChef 2026 opera con cámaras activas las 24 horas, lo que permite a la audiencia seguir la convivencia y la presión diaria que viven los concursantes fuera de los retos formales.

PUBLICIDAD