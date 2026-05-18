¿Quiénes son los concursantes de MasterChef México 2026? Lista completa de participantes

Por primera vez, el público puede seguir a los participantes de la cocina más famosa de México las 24 horas del día. (Captura de pantalla YouTube MasterChef México)

MasterChef 24/7, el nuevo formato del reality culinario más visto de México, que estrenó este domingo 17 de mayo con una dinámica sin precedentes: transmisión en vivo las 24 horas, siete días a la semana, desde el interior de MasterChef 2026.

El programa llega con un cambio de fondo en su mecánica. Por primera vez en el mundo, el formato permite seguir a los participantes de forma continua a través de cámaras en vivo y contenido multiplataforma. Lo que ocurre dentro y fuera de la cocina queda expuesto ante el público en todo momento.

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El público vota, los chefs deciden quién sale

Leticia abandonó la competencia en la primera eliminación. Ahora 22 cocineros disputan un lugar en la cocina más famosa de México bajo la mirada de Adrián Herrera, Poncho Cadena y Zahie Téllez. (Captura de pantalla YouTube MasterChef México)

Ante las modificaciones, Claudia Lizardi explicó que los televidentes podrán votar por su cocinero favorito dentro de cada grupo. El concursante con más votos asegura su lugar en la competencia por esa semana y obtiene una ventaja en el siguiente reto. La decisión final de eliminación, no obstante, permanece en manos del jurado.

Los jueces de esta temporada son el chef Adrián Herrera, el chef Poncho Cadena y la chef Zahie Téllez. Para la selección inicial, los 30 aspirantes fueron divididos en grupos de 10 y tuvieron 20 minutos para preparar sus mejores platillos e impresionar al panel. Solo algunos lograron asegurar su lugar en la competencia; la selección de los últimos participantes aún continúa.

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Eliminación a lo largo de toda la semana

Esta nueva edición, el jurado lo integran Adrián Herrera, Poncho Cadena y Zahie Téllez.(Captura de pantalla MasterChef México)

El proceso de eliminación es el cambio más profundo de esta edición. En lugar de concentrarse en un único episodio, se distribuye durante toda la semana. Cada jueves, los participantes con peor desempeño recibirán castigos culinarios. El cocinero con el platillo más deficiente obtiene de inmediato el primer delantal negro y queda en riesgo directo de expulsión.

Retos de alta presión definirán durante los días siguientes qué otros concursantes se suman a la lista de sentenciados. Quienes no logren salvarse llegan al domingo sin margen: enfrentarán un reto de máxima exigencia técnica ante Herrera, Cadena y Téllez, y el de peor desempeño entregará su delantal.

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Los 22 participantes confirmados

Hasta el momento, la lista de cocineros que ya aseguraron su entrada a MasterChef 2026 incluye a los siguientes participantes.

Javier Lara

María del Carmen Ramos

Ricardo Hernández

Nahieli Jácome

Carmen Fuentes

Michelle Malacara

Luis Ramos

Flor Ramírez

Jazmín Bernal

Camila Souza

Ángel Villamar Carrillo

Daniela Parra

Arturo López Santillán

Alberto Palomino “Ramahá”

Ixdit Vega

Lourdes

Claudia Ruíz

Emmanuel Chiang

Julio Vázquez

Diego de León Carrillo

Cabe señalar que durante la primer semana del reality culinario todavía falta elegir a otro cocinero. Quienes podrían tener la oportunidad de ingresar son: Fernanda, Pablo o José, por quienes la audiencia puede votar para que se integren a la competencia.

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