Los suplementos que debes evitar si sufres de presión arterial elevada

Información de la Agencia Europea del Medicamento, así como otras investigaciones, alertan sobre compuestos comunes que pueden desestabilizar la presión

Algunas sustancias populares pueden complicar
Algunas sustancias populares pueden complicar el control de la presión y afectar la eficacia de tus medicamentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de suplementos alimenticios ha crecido en los últimos años como parte de rutinas orientadas al bienestar; sin embargo, no todos estos productos resultan seguros para quienes conviven con hipertensión arterial.

Determinados compuestos pueden interferir con el tratamiento médico o provocar incrementos en la presión sanguínea.

Conocer qué suplementos evitar permite tomar decisiones informadas y reducir riesgos para la salud cardiovascular.

El asesoramiento médico resulta esencial
El asesoramiento médico resulta esencial antes de sumar nuevas sustancias al día a día de quienes toman antihipertensivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos suplementos pueden afectar la hipertensión sin que lo sepas

Algunas investigaciones y organismos de salud advierten que ciertos suplementos pueden resultar contraproducentes para personas con hipertensión arterial.

Estos productos pueden elevar la presión sanguínea, interactuar con medicamentos antihipertensivos o provocar efectos secundarios indeseados.

En este sentido, y de acuerdo con información de la Agencia Europea del Medicamento, entre los principales suplementos que las personas con hipertensión deben evitar se encuentran los siguientes:

1. Regaliz (licorice root): Puede elevar la presión arterial y reducir el efecto de algunos medicamentos para la hipertensión.

2. Efedra (ma huang): Asociada con aumentos en la presión arterial y el ritmo cardíaco.

3. Suplementos con cafeína o guaraná: Pueden provocar incrementos en la presión arterial.

4. Suplementos de ginseng: Algunos estudios sugieren que el ginseng puede alterar los niveles de presión arterial.

5. Suplementos de yohimbina: Relacionados con aumentos en la presión sanguínea y riesgo de efectos cardiovasculares.

6. Arnica y saúco: Han mostrado potencial para interactuar negativamente con tratamientos antihipertensivos.

7. Precursores de óxido nítrico (arginina, citrulina): Aunque en algunos casos pueden ser beneficiosos, no están recomendados sin supervisión médica, ya que pueden tener interacciones con medicamentos para la presión arterial.

Los suplementos de ginseng y
Los suplementos de ginseng y yohimbina han sido relacionados con alteraciones en la presión arterial y efectos cardiovasculares indeseados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos y precauciones que debes tener al incluir suplementos en la alimentación si padeces hipertension

Aquí tienes algunos consejos para incluir suplementos en la alimentación si padeces hipertensión:

  1. Consulta siempre con un médico: Antes de incorporar cualquier suplemento, es fundamental recibir orientación profesional para evitar interacciones con medicamentos y riesgos para la presión arterial.
  2. Revisa los ingredientes: Lee detenidamente la etiqueta de cada producto y evita aquellos que contengan estimulantes, sodio o compuestos que puedan elevar la presión, como cafeína o regaliz.
  3. Prioriza suplementos recomendados por el especialista: Algunos suplementos, como el omega 3 o el magnesio, pueden ser útiles bajo supervisión médica, pero nunca deben tomarse por cuenta propia.
  4. Lleva un control regular de la presión arterial: Monitorea los valores con frecuencia para identificar cualquier cambio relacionado con el uso de suplementos.
  5. Evita combinaciones innecesarias: No tomes varios suplementos al mismo tiempo sin indicación médica, ya que pueden producirse interacciones adversas.
  6. Elige marcas confiables: Opta por productos de laboratorios reconocidos y verificados, preferiblemente con certificación de calidad.
  7. Mantén una dieta equilibrada: Los suplementos no deben reemplazar una alimentación saludable, sino complementarla bajo la supervisión adecuada.
Elegir suplementos sin información adecuada
Elegir suplementos sin información adecuada puede incrementar riesgos para la salud cardiovascular y dificultar el control de la presión arterial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recuerda que antes de iniciar cualquier suplemento, las autoridades sanitarias recomiendan consultar con un médico, especialmente si se padece hipertensión o se sigue un tratamiento farmacológico.

