Los suplementos que debes evitar si sufres de presión arterial elevada

Algunas sustancias populares pueden complicar el control de la presión y afectar la eficacia de tus medicamentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de suplementos alimenticios ha crecido en los últimos años como parte de rutinas orientadas al bienestar; sin embargo, no todos estos productos resultan seguros para quienes conviven con hipertensión arterial.

Determinados compuestos pueden interferir con el tratamiento médico o provocar incrementos en la presión sanguínea.

Conocer qué suplementos evitar permite tomar decisiones informadas y reducir riesgos para la salud cardiovascular.

El asesoramiento médico resulta esencial antes de sumar nuevas sustancias al día a día de quienes toman antihipertensivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos suplementos pueden afectar la hipertensión sin que lo sepas

Algunas investigaciones y organismos de salud advierten que ciertos suplementos pueden resultar contraproducentes para personas con hipertensión arterial.

Estos productos pueden elevar la presión sanguínea, interactuar con medicamentos antihipertensivos o provocar efectos secundarios indeseados.

En este sentido, y de acuerdo con información de la Agencia Europea del Medicamento, entre los principales suplementos que las personas con hipertensión deben evitar se encuentran los siguientes:

1. Regaliz (licorice root): Puede elevar la presión arterial y reducir el efecto de algunos medicamentos para la hipertensión.

2. Efedra (ma huang): Asociada con aumentos en la presión arterial y el ritmo cardíaco.

3. Suplementos con cafeína o guaraná: Pueden provocar incrementos en la presión arterial.

4. Suplementos de ginseng: Algunos estudios sugieren que el ginseng puede alterar los niveles de presión arterial.

5. Suplementos de yohimbina: Relacionados con aumentos en la presión sanguínea y riesgo de efectos cardiovasculares.

6. Arnica y saúco: Han mostrado potencial para interactuar negativamente con tratamientos antihipertensivos.

7. Precursores de óxido nítrico (arginina, citrulina): Aunque en algunos casos pueden ser beneficiosos, no están recomendados sin supervisión médica, ya que pueden tener interacciones con medicamentos para la presión arterial.

Los suplementos de ginseng y yohimbina han sido relacionados con alteraciones en la presión arterial y efectos cardiovasculares indeseados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos y precauciones que debes tener al incluir suplementos en la alimentación si padeces hipertension

Aquí tienes algunos consejos para incluir suplementos en la alimentación si padeces hipertensión:

Consulta siempre con un médico: Antes de incorporar cualquier suplemento, es fundamental recibir orientación profesional para evitar interacciones con medicamentos y riesgos para la presión arterial. Revisa los ingredientes: Lee detenidamente la etiqueta de cada producto y evita aquellos que contengan estimulantes, sodio o compuestos que puedan elevar la presión, como cafeína o regaliz. Prioriza suplementos recomendados por el especialista: Algunos suplementos, como el omega 3 o el magnesio, pueden ser útiles bajo supervisión médica, pero nunca deben tomarse por cuenta propia. Lleva un control regular de la presión arterial: Monitorea los valores con frecuencia para identificar cualquier cambio relacionado con el uso de suplementos. Evita combinaciones innecesarias: No tomes varios suplementos al mismo tiempo sin indicación médica, ya que pueden producirse interacciones adversas. Elige marcas confiables: Opta por productos de laboratorios reconocidos y verificados, preferiblemente con certificación de calidad. Mantén una dieta equilibrada: Los suplementos no deben reemplazar una alimentación saludable, sino complementarla bajo la supervisión adecuada.

Elegir suplementos sin información adecuada puede incrementar riesgos para la salud cardiovascular y dificultar el control de la presión arterial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recuerda que antes de iniciar cualquier suplemento, las autoridades sanitarias recomiendan consultar con un médico, especialmente si se padece hipertensión o se sigue un tratamiento farmacológico.