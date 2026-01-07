México

Jugo de arándanos en ayunas: cómo mejora la circulación y limpia los riñones

Esta bebida también ayuda a mantener la elasticidad de los vasos sanguíneos y contribuye a la prevención de infecciones urinarias

Guardar
Esta bebida también ayuda a
Esta bebida también ayuda a mantener la elasticidad de los vasos sanguíneos y contribuye a la prevención de infecciones urinarias.- (Imagen Ilustrativa Infobae

Los arándanos han despertado interés en el ámbito de la salud por sus propiedades atribuidas al cuidado del sistema circulatorio y renal. Especialistas en nutrición y medicina natural destacan los beneficios del jugo de arándano para mejorar la circulación sanguínea y apoyar la función renal. Consumir esta bebida forma parte de estrategias alimentarias orientadas a promover el bienestar cardiovascular y la limpieza de los riñones.

Las antocianinas, pigmentos responsables del color característico de los arándanos, son reconocidas como compuestos antioxidantes. Diversos estudios sugieren que estos elementos favorecen la salud vascular. El consumo regular de jugo de arándano puede contribuir a mantener la elasticidad de los vasos sanguíneos, lo que facilita un flujo sanguíneo adecuado. Estas moléculas se relacionan con la capacidad para reducir la inflamación en las paredes arteriales, un factor implicado en el desarrollo de enfermedades circulatorias.

Este fruto aporta antioxidantes que
Este fruto aporta antioxidantes que ayudan a mantener la elasticidad de los vasos sanguíneos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jugo de arándano también se asocia con efectos positivos sobre la inflamación. La inflamación crónica se vincula con múltiples trastornos, entre ellos la hipertensión y las afecciones renales. El aporte de antioxidantes y fitonutrientes presentes en el arándano se relaciona con la reducción de marcadores inflamatorios, según reportes científicos. Mantener bajos niveles de inflamación puede favorecer la prevención de complicaciones cardiovasculares y renales.

En el caso de los riñones, el jugo de arándano se utiliza tradicionalmente como apoyo para el sistema urinario. Su acción acidificante sobre la orina dificulta la proliferación de bacterias, lo que ayuda a disminuir el riesgo de infecciones urinarias. El consumo de jugo natural de arándano se ha vinculado con una menor incidencia de infecciones del tracto urinario, especialmente en personas propensas a este tipo de cuadros. Además, esta bebida contribuye a la hidratación, un factor esencial para el correcto funcionamiento renal.

En cuanto a la limpieza de los riñones, el jugo de arándano facilita la eliminación de toxinas y desechos a través de la orina. Esto resulta especialmente útil para prevenir la formación de cálculos renales y otros trastornos asociados con la acumulación de residuos en el sistema urinario.

La ingesta de este jugo
La ingesta de este jugo se asocia con efectos positivos sobre la salud cardiovascular. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jugo de arándano se considera seguro cuando se consume en cantidades moderadas y como parte de una alimentación balanceada. Las personas con condiciones médicas específicas deben consultar con un profesional de la salud antes de incorporar cualquier suplemento o alimento funcional a su rutina.

Receta para preparar jugo natural de arándano

  • 1 taza de arándanos frescos o congelados
  • 1 vaso de agua fría (250 ml)
  • Jugo de medio limón (opcional)
  • 1 cucharadita de miel pura (opcional)

Preparación:

  1. Lava los arándanos cuidadosamente.
  2. Coloca los arándanos en una licuadora junto con el agua.
  3. Procesa hasta obtener una mezcla homogénea.
  4. Si deseas, añade el jugo de limón y la miel.
  5. Cuela el jugo para eliminar restos sólidos.
  6. Sirve de inmediato.

Temas Relacionados

arándanossaludnutriciónmexico-recetasmexico-noticias

Más Noticias

CURP biométrica 2026: esta es la fecha en la que comenzará a ser obligatoria para realizar trámites

El nuevo sistema de identidad transformará la manera en que los mexicanos realizan gestiones y busca frenar el robo de datos personales

CURP biométrica 2026: esta es

“La Hiena de Aguascalientes” y “La casa de los estrangulados”: las leyendas urbanas en el corazón de Aguascalientes

Los asesinatos ocurridos en los domicilios se mantienen como referencia de hechos perturbadores y motivo de inquietud local

“La Hiena de Aguascalientes” y

¿Se canceló tu vuelo? Revisa el estado de las operaciones del AICM

Con cientos de miles de pasajeros al día, el aeropuerto capitalino llega a sufrir alteraciones en su operación

¿Se canceló tu vuelo? Revisa

Signo de Frank: el inesperado descubrimiento de un fan de La Cotorrisa que alerta sobre la salud de Ricardo Pérez

Un tiktoker generó polémica por insistirle al youtuber la necesidad de someterse a estudios clínicos

Signo de Frank: el inesperado

Metro CDMX y Metrobús hoy 7 de enero

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinato de “El Prieto”: Pablo

Asesinato de “El Prieto”: Pablo Lemus niega que fuera empresario y apunta a rifas colombianas y tráfico de armas

Enfrentamiento en Durango deja dos agentes de la Guardia Nacional y un niño muertos

Confirman la localización de cuatro adolescentes reportados como desaparecidos en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco

Asesinaron a más de 340 policías en México durante 2025: estos son los cinco estados con más agentes muertos

Cae “El Gordo” junto con ocho miembros de La Barredora del CJNG en Puebla

ENTRETENIMIENTO

Signo de Frank: el inesperado

Signo de Frank: el inesperado descubrimiento de un fan de La Cotorrisa que alerta sobre la salud de Ricardo Pérez

‘Lattice’ de León Larregui, la canción inspirada en Jacobo Grinberg y su Teoría Sintérgica

¿No fue Cazzu? Ángela Aguilar habría inspirado su look de los Grammy Celebration en Sabrina Carpenter

Cuándo inicia la Feria León 2026 y cómo conseguir boletos gratis para el Foro Mazda

Tunden en redes a Nodal por sus propósitos para el 2026: “¿La de ser papá no te la sabes?”

DEPORTES

México suma a los hermanos

México suma a los hermanos Urías para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Erick Gutiérrez regresaría a Pachuca para el Clausura 2026; qué se sabe de su salida de Chivas

Robert Morales se convertiría en el nuevo refuerzo de Pumas: este es el acuerdo que tienen con Toluca

Carlos Hermosillo se despide de Nacho Rivero tras salir de Cruz Azul: “Gracias por todo lo que hiciste por este club”

Marcelo Flores se aleja de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026; Canadá convocó al jugador de Tigres