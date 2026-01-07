Jugo de arándanos en ayunas: cómo mejora la circulación y limpia los riñones

Esta bebida también ayuda a mantener la elasticidad de los vasos sanguíneos y contribuye a la prevención de infecciones urinarias.- (Imagen Ilustrativa Infobae

Los arándanos han despertado interés en el ámbito de la salud por sus propiedades atribuidas al cuidado del sistema circulatorio y renal. Especialistas en nutrición y medicina natural destacan los beneficios del jugo de arándano para mejorar la circulación sanguínea y apoyar la función renal. Consumir esta bebida forma parte de estrategias alimentarias orientadas a promover el bienestar cardiovascular y la limpieza de los riñones.

Las antocianinas, pigmentos responsables del color característico de los arándanos, son reconocidas como compuestos antioxidantes. Diversos estudios sugieren que estos elementos favorecen la salud vascular. El consumo regular de jugo de arándano puede contribuir a mantener la elasticidad de los vasos sanguíneos, lo que facilita un flujo sanguíneo adecuado. Estas moléculas se relacionan con la capacidad para reducir la inflamación en las paredes arteriales, un factor implicado en el desarrollo de enfermedades circulatorias.

Este fruto aporta antioxidantes que ayudan a mantener la elasticidad de los vasos sanguíneos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jugo de arándano también se asocia con efectos positivos sobre la inflamación. La inflamación crónica se vincula con múltiples trastornos, entre ellos la hipertensión y las afecciones renales. El aporte de antioxidantes y fitonutrientes presentes en el arándano se relaciona con la reducción de marcadores inflamatorios, según reportes científicos. Mantener bajos niveles de inflamación puede favorecer la prevención de complicaciones cardiovasculares y renales.

En el caso de los riñones, el jugo de arándano se utiliza tradicionalmente como apoyo para el sistema urinario. Su acción acidificante sobre la orina dificulta la proliferación de bacterias, lo que ayuda a disminuir el riesgo de infecciones urinarias. El consumo de jugo natural de arándano se ha vinculado con una menor incidencia de infecciones del tracto urinario, especialmente en personas propensas a este tipo de cuadros. Además, esta bebida contribuye a la hidratación, un factor esencial para el correcto funcionamiento renal.

En cuanto a la limpieza de los riñones, el jugo de arándano facilita la eliminación de toxinas y desechos a través de la orina. Esto resulta especialmente útil para prevenir la formación de cálculos renales y otros trastornos asociados con la acumulación de residuos en el sistema urinario.

La ingesta de este jugo se asocia con efectos positivos sobre la salud cardiovascular. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jugo de arándano se considera seguro cuando se consume en cantidades moderadas y como parte de una alimentación balanceada. Las personas con condiciones médicas específicas deben consultar con un profesional de la salud antes de incorporar cualquier suplemento o alimento funcional a su rutina.

Receta para preparar jugo natural de arándano

1 taza de arándanos frescos o congelados

1 vaso de agua fría (250 ml)

Jugo de medio limón (opcional)

1 cucharadita de miel pura (opcional)

Preparación:

Lava los arándanos cuidadosamente. Coloca los arándanos en una licuadora junto con el agua. Procesa hasta obtener una mezcla homogénea. Si deseas, añade el jugo de limón y la miel. Cuela el jugo para eliminar restos sólidos. Sirve de inmediato.