Pensión Bienestar 2026: qué beneficiarios serán los primeros en recibir el pago de este mes de enero

La Pensión Bienestar está dirigida a adultos mayores de 65 años y más. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Bienestar corresponde a un programa social promovido por el Gobierno de México, dirigido a personas adultas de 65 años o más.

Los beneficiarios del programa reciben 6 mil 200 pesos cada dos meses, mediante tarjetas expedidas por el Banco del Bienestar.

Esta iniciativa busca garantizar un ingreso constante para quienes tienen 65 años de edad o más, brindando apoyo para solventar necesidades básicas y favorecer su bienestar económico.

La Secretaría del Bienestar del Gobierno de México administra y supervisa el programa, gestionando el registro, la entrega de este apoyo económico y la atención a las personas beneficiarias.

Del lunes 1 al sábado 13 de diciembre se llevarán a cabo los registros para quienes quieran integrarse a este programa social. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Este mes de enero se llevará a cabo el próximo periodo de pagos para todos los beneficiarios inscritos.

El depósito se lleva a cabo de manera gradual conforme a la primera letra del apellido paterno del adulto mayor de 65 años registrado en la Pensión Bienestar.

Ante esto, algunos beneficiarios se preguntan quiénes serán los primeros en recibir la dispersión correspondiente en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar de este mes de enero.

¿Qué beneficiarios serán los primeros en recibir el pago de la Pensión Bienestar 2026 en este mes de enero?

Hasta el momento todavía no hay un calendario oficial de pagos de la Pensión Bienestar de este mes de enero de 2026, pero se prevé quiénes serán los primeros beneficiarios en recibirla.

Como se mencionó anteriormente, los depósitos de este programa social se llevan a cabo de manera gradual conforme a la primera letra del apellido paterno.

Por lo tanto, los primeros beneficiarios serían los siguientes:

Adultos mayores de 65 años y más inscritos en este programa social que la primera letra de su apellido paterno comience con: A , B , C y D .

Se prevé que dentro de los primeros beneficiarios que recibirán la Pensión del Bienestar, también sean aquellos cuya primera letra del apellido paterno sea con E, F.

Ante esto, es importante estar al pendiente de los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar para saber los beneficiarios que serán los primeros en recibir el depósito de la Pensión Bienestar en este mes de enero de 2026 y las respectivas fechas de pago.

De la A a la F serán los primeros beneficiarios en recibir el pago de la Pensión Bienestar este mes de enero de 2026. Foto: Secretaría del Bienestar.

¿Cuándo comenzará el periodo de pagos de la Pensión del Bienestar en este mes de enero de 2026?

Los pagos de la Pensión Bienestar se entregarán en los próximos días, de acuerdo con el calendario establecido por esta entidad del Gobierno de México.

Se prevé que los depósitos se efectúen en enero de 2026 durante los primeros días.

Dado que los pagos se realizan cada dos meses y el anterior fue en noviembre de 2025, las próximas dispersiones se efectuarán en enero de 2026, conforme a los cálculos de la Secretaría del Bienestar.

Los depósitos pueden comenzar al inicio de enero de 2026, en la primera o segunda semana, por lo que se sugiere consultar los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar.

Generalmente, Ariadna Montiel, quien encabeza la Secretaría del Bienestar, comunica las fechas de depósito, que se aplican de manera escalonada en el mes correspondiente, ya sea por la conferencia matutina de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum o por sus redes sociales oficiales.