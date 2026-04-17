Identifican a conductor baleado en Iztacalco como chofer de la diseñadora Sarah Bustani

El conductor que fue agredido a balazos en Iztacalco fue identificado como chofer de Sarah Bustani. (Redes sociales/@siete_letras)

Un hombre identificado como Daniel N, chofer de la reconocida diseñadora Sarah Bustani, fue atacado a balazos este jueves 16 de abril mientras esperaba a bordo de una camioneta gris con placas de Morelos en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

El ataque movilizó a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) y servicios de emergencia, quienes trasladaron al lesionado a un hospital del IMSS, donde permanece bajo observación médica.

El caso generó un operativo policiaco intenso en la zona y afectaciones en la Línea 9 del Metro, luego de que los agresores huyeran por este medio de transporte.

Un ataque directo: así ocurrió la agresión

Así fue el ataque al conductor en calles de la alcaldía Iztacalco, CDMX. (X/@siete_letras)

El ataque ocurrió a plena luz del día en la calle Goma, colonia Granjas México, a unos cuantos metros de una de las tiendas de Sarah Bustani, ubicada en Cafetal 400.

Las cámaras de videovigilancia captaron el momento exacto en que un hombre se acercó a la camioneta estacionada sobre la calle Goma, abrió la puerta del conductor y disparó a quemarropa contra Daniel N.

Las imágenes, difundidas por el periodista Antonio Nieto, mostró cómo los agresores llegaron en motocicletas, descendieron y perpetraron el ataque sin mediar palabra; el acto fue ejecutado con rapidez y precisión.

Al menos cinco disparos impactaron al chofer, quien quedó gravemente herido dentro del vehículo. Paramédicos de la Cruz Roja llegaron minutos después para brindarle los primeros auxilios y trasladarlo a un hospital. La camioneta gris, con placas de Morelos, fue asegurada como evidencia.

Los agresores arribaron y huyeron a bordo de motocicletas. (X/@siete_letras)

Los agresores, identificados como dos sujetos jóvenes de complexión delgada, huyeron inicialmente en motocicletas y, tras avanzar unas cuadras, las abandonaron sobre la banqueta para ingresar a la estación Ciudad Deportiva del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Elementos de la Policía Bancaria e Industrial implementaron un operativo de búsqueda en los andenes y detuvieron la circulación de trenes para facilitar la inspección. Las autoridades del Metro aclararon que no se registraron detonaciones dentro de las instalaciones y, tras la revisión bajo protocolo de seguridad, reanudaron el servicio.

Hasta la publicación de esta nota no se reportaron personas detenidas por este hecho.

Según testigos, durante los primeros minutos tras el ataque, se observó la presencia de personas con uniforme de la marca Sarah Bustani en los alrededores, lo que reforzó la identificación de la víctima como trabajador de la diseñadora.

El sitio de la agresión está a unos metros de la tienda de Sarah Bustani. (Captura de pantalla/Google Maps)

Se desconoce si el chofer, de 52 años de edad, esperaba a la empresaria al momento de la agresión. El móvil del ataque no ha sido definido. La autoridad mantiene abiertas varias líneas de investigación y da seguimiento a los responsables por medio del análisis de las cámaras de videovigilancia.

La agresión contra el chofer de Sarah Bustani se suma a una serie de hechos violentos en la alcaldía Iztacalco. Apenas un mes antes, en marzo, un hombre y una mujer resultaron baleados en el canal Río Churubusco y Eje 4 Sur San Rafael Atlixco, lo que dejó un saldo de un muerto y una persona lesionada. En ambos eventos, los agresores utilizaron motocicletas y huyeron sin ser detenidos.

Quién es Sarah Bustani

Sarah Bustani es una diseñadora mexicana con más de 30 años de trayectoria en la industria nacional de la moda. Desde pequeña mostró interés por el diseño: comenzó a confeccionar ropa para su Barbie utilizando recortes de calcetines y cortinas. Su primera carrera universitaria fue Administración de Empresas Turísticas y trabajó un tiempo con sus padres antes de dedicarse de lleno al diseño de modas.

Sarah Bustani, diseñadora mexicana. (X/@siete_letras)

Bustani fundó su marca homónima con la idea de democratizar la moda de autor en México, ofreciendo prendas de alta calidad y tratando de competir con el fenómeno del fast fashion, aunque reconoce que igualar los precios de esa industria es prácticamente imposible. Su empresa vende principalmente ropa para mujeres de estilo casual e informal, con precios que van desde los 349 hasta los 1,449 pesos.

La firma Sarah Bustani opera sin talleres propios; contrata maquilas externas, en su mayoría pequeños negocios familiares mexicanos que muchas veces trabajan desde sus casas y dependen de los pedidos diarios. Durante la pandemia, la diseñadora mantuvo la operación de su empresa gracias a colaboraciones con el sector salud, confeccionando overoles, batas quirúrgicas y cubrebocas para hospitales privados.

La marca tiene presencia en tiendas departamentales y cuenta con una boutique en línea que amplió su alcance durante la crisis sanitaria. Bustani ha participado en eventos como Fashion Week.

Tras el ataque a su chofer, la empresaria no ha emitido ninguna declaración pública ni postura oficial en sus canales de comunicación.