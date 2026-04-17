El “silencio del progenitor”: documento judicial exhibe que Nodal no autorizó viajes de su hija con Cazzu

Cazzu está a días de iniciar su gira Latinaje por EEUU por casi un mes, por lo que era vital llevar a Inti con ella. (Infobae México / Jovany Pérez)

Un documento judicial argentino ha salido a la luz y confirma lo que durante meses fue tema de especulación y debate mediático: Christian Nodal no autorizó viajes de su hija Inti fuera de Argentina para acompañar a su madre, Cazzu, en su gira Latinaje, a días de su arranque por Estados Unidos.

La resolución, difundida en exclusiva por el periodista Javier Ceriani, detalla que el permiso fue otorgado por un juez tras constatar el “silencio guardado por el progenitor”.

¿Qué revela en documento judicial?

Según el documento del Juzgado Civil 87 de Argentina, la artista Julieta Emilia Cazzuchelli (Cazzu) solicitó permiso para que su hija Inti pudiera viajar junto a ella a Brasil, República Dominicana, Estados Unidos y México, en fechas que cubren el periodo de febrero a mayo de 2026.

(YouTube: Javier Ceriani/Captura de pantalla)

El expediente deja constancia de que el padre de la menor, Christian Nodal, fue debidamente notificado el 23 de diciembre de 2025, pero no respondió ni otorgó su consentimiento, guardando “silencio” legal ante la petición.

El juez consideró que el viaje era razonable y necesario para el ejercicio profesional de Cazzu, pues es quien mantiene a la menor, y ante la falta de respuesta del progenitor, resolvió autorizar el traslado de la niña con su madre.

El fallo detalla que esta autorización fue concedida como una “medida cautelar” y que la decisión se comunicó a las autoridades migratorias y a la defensora pública de menores. El documento establece que Cazzu deberá informar el regreso de la menor a la jurisdicción argentina al término del plazo permitido.

Este precedente judicial permitió a Cazzu seguir con la logística de su Latinaje Tour 2026, que inicia el 23 de abril en Chicago y recorrerá ciudades clave como Miami, California, Las Vegas, Los Ángeles, Nueva York y Houston, hasta el 21 de mayo.

La versión del equipo de Nodal

Cazzu y su hija Inti comparten un tierno momento. (Cazzu / Instagram)

Tras la polémica, el equipo de Christian Nodal dio su versión sobre la situación migratoria de la menor. Alex Jiménez, encargado de relaciones públicas del cantante, aseguró al periodista Gustavo Adolfo Infante que Inti “tiene visa a Estados Unidos desde el mes de nacida” y “tiene todo para salir y que no necesitan de nada para hacer los viajes que la niña necesite”.

Según esta postura, la polémica sobre los permisos sería infundada, ya que la menor contaba con sus documentos desde sus primeros meses de vida.

El periodista Javier Ceriani fue particularmente crítico con Nodal, calificándolo como “padre ausente” y sugiriendo que su actitud constituyó una forma de presión y control sobre la madre de su hija.

Ceriani subrayó que es la segunda vez que Cazzu debe recurrir a la justicia argentina tras la negativa o el “silencio” de Nodal para autorizar viajes internacionales, y consideró que este tipo de trabas son una manifestación de violencia vicaria, es decir, el uso de los hijos para ejercer control o castigo tras una ruptura de pareja.

La “Ley Cazzu”

La “Ley Cazzu” avanza en México con propuestas en Oaxaca y Michoacán. (Anayeli Tapia/Infobae)

El caso mediático y judicial entre Cazzu y Christian Nodal no sólo ha ocupado titulares de espectáculos, sino que ha detonado un profundo debate legal y social sobre los derechos de la infancia y la corresponsabilidad parental.

Inspirada por los obstáculos que enfrentó la cantante argentina para viajar con su hija Inti —ante la falta de consentimiento del padre—, la llamada “Ley Cazzu” ha trascendido fronteras y ahora busca avanzar como iniciativa legislativa.

Originalmente, la “Ley Cazzu” surgió como una petición ciudadana en Argentina, alcanzando rápidamente decenas de miles de firmas en Change.org y generando debate en torno al uso de los permisos de viaje como herramienta de control o castigo en familias separadas.

La cantante Cazzu con su hija Inti en brazos. (Captura de pantalla)

En México, la “Ley Cazzu” inició como propuestas en los congresos de Michoacán y Oaxaca, donde se planteó reformar localmente para que quien ejerce la guarda y custodia pueda tramitar pasaportes, viajes o mudanzas sin la autorización del progenitor que ha abandonado sus responsabilidades. Sin embargo, el avance más relevante llegó con la presentación de la iniciativa nacional por parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), a través del diputado Ernesto Núñez.

La propuesta nacional plantea reformar la Constitución para que siempre prevalezca el interés superior de la niñez en casos de movilidad, crear mecanismos ágiles y bajo control judicial para que el custodio pueda tomar decisiones sin depender de quien incumple, y dejar claro que la patria potestad no es un privilegio, sino una responsabilidad.

Núñez enfatizó que la reforma no busca quitar derechos, sino evitar el uso abusivo de los mismos cuando hay incumplimiento comprobado, y que el control judicial garantizará que todo trámite se realice bajo el principio de protección al menor.