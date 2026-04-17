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Concierto gratuito de Lila Downs en Iztapalapa: horario, ubicación y alternativas viales

La cantante ofrecerá un concierto gratuito este 18 de abril en Santiago Acahualtepec, Iztapalapa

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Lila Downs
Lila Downs ofrecerá un concierto gratuito este 18 de abril en Santiago Acahualtepec, Iztapalapa. La alcaldía implementará un operativo vial y recomienda usar transporte público para asistir al evento. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

La cantante Lila Downs ofrecerá un concierto gratuito este 18 de abril en la zona de Santiago Acahualtepec, en Iztapalapa. La presentación, programada a las 17:00 horas sobre Ermita Iztapalapa y Eje 6 Sur, forma parte de las actividades culturales de la demarcación y contempla ajustes viales desde la mañana para quienes planean asistir o transiten por la zona ese día.

Desde las 10:00 hasta las 21:00 horas, solo dos carriles estarán habilitados en la avenida Ermita Iztapalapa, en dirección a México-Puebla. Esta reducción responde al operativo especial que implementará la autoridad local para garantizar la seguridad y el flujo de asistentes durante el evento. La alcaldía recomienda a automovilistas anticipar sus traslados y considerar rutas alternas para evitar congestionamientos prolongados.

Lila Downs
Lila Downs es una cantante, compositora y productora mexicana reconocida por fusionar la música tradicional de Oaxaca con géneros contemporáneos como el jazz, el blues y el rock. (FOTO: ADOLFO VLADIMIR/CUARTOSCURO.COM)

Alternativas para la circulación

La principal vía sugerida como alternativa es Calzada Ignacio Zaragoza, que cruza el oriente de la capital y conecta con otros puntos estratégicos. Se prevé que la mayor carga vehicular se concentre en las inmediaciones de La Comer Iztapalapa, epicentro del operativo y punto de mayor afluencia por el concierto.

El acceso al evento será completamente libre. La recomendación para quienes planean acudir es utilizar el transporte público. El Trolebús Elevado, que cuenta con las estaciones Acatitlán y Tecoloxtitlán cercanas al lugar del concierto, se perfila como la mejor opción para evitar los congestionamientos esperados.

La alcaldía exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales y planear con anticipación su trayecto, especialmente si circulan por Ermita Iztapalapa entre las 10:00 y las 21:00 horas. El dispositivo vial prevé la presencia de personal de tránsito para orientar tanto a automovilistas como a peatones.

La alcaldía de Iztapalapa advierte ajustes en la circulación por el concierto gratuito de Lila Downs. Solo dos carriles estarán habilitados en Ermita Iztapalapa desde las 10:00 horas. REUTERS/Henry Romero
La alcaldía de Iztapalapa advierte ajustes en la circulación por el concierto gratuito de Lila Downs. Solo dos carriles estarán habilitados en Ermita Iztapalapa desde las 10:00 horas. REUTERS/Henry Romero

El evento de Lila Downs representa una de las actividades culturales más relevantes de la temporada en Iztapalapa y se espera la asistencia de cientos de personas. La fusión de música tradicional con sonidos contemporáneos y lenguas originarias distingue a la artista, quien incluye a la demarcación en su agenda de presentaciones gratuitas.

Downs es una cantante, compositora y productora mexicana reconocida por fusionar la música tradicional de Oaxaca con géneros contemporáneos como el jazz, el blues y el rock.

A lo largo de su carrera, ha interpretado canciones en español, inglés y diversas lenguas originarias, destacando su compromiso con la cultura indígena. Ha editado más de una decena de discos y se ha presentado en escenarios internacionales. Lila Downs ha recibido premios nacionales e internacionales, incluyendo el Grammy y el Latin Grammy, consolidándose como una de las voces más influyentes de la música mexicana actual y referente de la diversidad cultural.

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