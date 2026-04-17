Mexico City Game 2026: equipos, fecha, sede y venta de boletos para el partido de la NBA

La NBA sorprendió a los fanáticos con el anuncio del regreso de un partido oficial de temporada regular a la Ciudad de México. El NBA Mexico City Game 2026 será protagonizado por los Denver Nuggets y los Indiana Pacers.
La cita refuerza el vínculo entre la liga y la afición mexicana, consolidando a México como el país fuera de Estados Unidos y Canadá con más juegos de la NBA.
El evento, además, coincidirá con la semana de Día de Muertos, lo que añade un componente cultural especial y promete convertir al partido en una celebración más allá de lo deportivo.
Nuggets y Pacers: figuras y atractivos del duelo
El enfrentamiento presentará a dos equipos llenos de talento y figuras internacionales. La expectativa es alta no sólo por la calidad del juego, sino también por la presencia de jugadores reconocidos y nuevas estrellas.
Denver Nuggets:
- Campeones de la NBA en 2023.
- Liderados por Nikola Jokic, tres veces Jugador Más Valioso de la liga.
- Participación de Jamal Murray (All-Star 2026) y Aaron Gordon.
Indiana Pacers:
- Vigentes campeones de la Conferencia Este.
- Debutan en partidos oficiales en México.
- Plantilla con Tyrese Haliburton (dos veces All-Star), Pascal Siakam (campeón NBA 2019) e Ivica Zubac (Segundo Equipo Defensivo 2025).
La presencia de estos nombres garantiza un espectáculo de alto nivel y una oportunidad única para la afición mexicana de ver a las principales figuras de la liga en acción.
Arena CDMX: sede, ambiente y experiencia
La Arena CDMX se consolidará como el epicentro del basquetbol internacional en México. El recinto prometió ofrecer una experiencia integral para los asistentes, con elementos culturales y actividades especiales.
- Cancha con diseño especial inspirado en el Día de Muertos.
- Activaciones interactivas para los aficionados dentro y fuera del recinto.
- Programas sociales y de desarrollo impulsados por la NBA y sus socios.
- Venta de mercancía oficial y opciones de hospitalidad para distintos perfiles.
El objetivo es crear un ambiente festivo y familiar, acercando el mundo NBA a nuevos públicos y reforzando la presencia de la liga en el país.
Boletos, transmisión y acceso global
La estrategia de venta y transmisión anunciada busca que ningún fanático quede fuera de la experiencia.
- Preventa exclusiva para tarjetahabientes de Banco Azteca el 25 y 26 de mayo.
- Venta general a partir del 29 de mayo en NBAMexicoCityGame.mx.
- Experiencias VIP y paquetes premium disponibles en el portal oficial de la NBA.
- Transmisión internacional en vivo por ESPN, Disney+, NBA League Pass y plataformas digitales, llegando a más de 200 países.
De esta manera, la cobertura y opciones de compra buscan facilitar la participación de aficionados de todo el mundo, reforzando el impacto global y cultural de la NBA en México.