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Mexico City Game 2026: equipos, fecha, sede y venta de boletos para el partido de la NBA

Nikola Jokic y Tyrese Haliburton liderarán a sus equipos en la capital mexicana, prometiendo emociones y espectáculo de alto nivel para los seguidores

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Denver Nuggets e Indiana Pacers protagonizarán un partido histórico durante la semana de Día de Muertos, reuniendo a grandes figuras en una celebración única para la afición mexicana. (Facebook/ NBA México)
Denver Nuggets e Indiana Pacers protagonizarán un partido histórico durante la semana de Día de Muertos, reuniendo a grandes figuras en una celebración única para la afición mexicana. (Facebook/ NBA México)

La NBA sorprendió a los fanáticos con el anuncio del regreso de un partido oficial de temporada regular a la Ciudad de México. El NBA Mexico City Game 2026 será protagonizado por los Denver Nuggets y los Indiana Pacers.

La cita refuerza el vínculo entre la liga y la afición mexicana, consolidando a México como el país fuera de Estados Unidos y Canadá con más juegos de la NBA.

Los Indiana Pacers, actuales campeones de la Conferencia Este, tendrán su debut oficial en México con la presencia de su referente Tyrese Haliburton. (Foto: Trevor Ruszkowski-USA TODAY Sports)
Los Indiana Pacers, actuales campeones de la Conferencia Este, tendrán su debut oficial en México con la presencia de su referente Tyrese Haliburton. (Foto: Trevor Ruszkowski-USA TODAY Sports)

El evento, además, coincidirá con la semana de Día de Muertos, lo que añade un componente cultural especial y promete convertir al partido en una celebración más allá de lo deportivo.

Nuggets y Pacers: figuras y atractivos del duelo

El enfrentamiento presentará a dos equipos llenos de talento y figuras internacionales. La expectativa es alta no sólo por la calidad del juego, sino también por la presencia de jugadores reconocidos y nuevas estrellas.

Denver Nuggets:

  • Campeones de la NBA en 2023.
  • Liderados por Nikola Jokic, tres veces Jugador Más Valioso de la liga.
  • Participación de Jamal Murray (All-Star 2026) y Aaron Gordon.
Los Denver Nuggets, campeones de la NBA 2023, contarán con su estrella Nikola Jokic y otras figuras como Jamal Murray y Aaron Gordon. (Foto: Trevor Ruszkowski-Imagn Images)
Los Denver Nuggets, campeones de la NBA 2023, contarán con su estrella Nikola Jokic y otras figuras como Jamal Murray y Aaron Gordon. (Foto: Trevor Ruszkowski-Imagn Images)

Indiana Pacers:

  • Vigentes campeones de la Conferencia Este.
  • Debutan en partidos oficiales en México.
  • Plantilla con Tyrese Haliburton (dos veces All-Star), Pascal Siakam (campeón NBA 2019) e Ivica Zubac (Segundo Equipo Defensivo 2025).

La presencia de estos nombres garantiza un espectáculo de alto nivel y una oportunidad única para la afición mexicana de ver a las principales figuras de la liga en acción.

Arena CDMX: sede, ambiente y experiencia

La Arena CDMX se consolidará como el epicentro del basquetbol internacional en México. El recinto prometió ofrecer una experiencia integral para los asistentes, con elementos culturales y actividades especiales.

  • Cancha con diseño especial inspirado en el Día de Muertos.
  • Activaciones interactivas para los aficionados dentro y fuera del recinto.
  • Programas sociales y de desarrollo impulsados por la NBA y sus socios.
  • Venta de mercancía oficial y opciones de hospitalidad para distintos perfiles.
La Arena CDMX recibirá un diseño especial inspirado en el Día de Muertos y actividades basadas en la cultura mexicana para los asistentes. REUTERS/Henry Romero
La Arena CDMX recibirá un diseño especial inspirado en el Día de Muertos y actividades basadas en la cultura mexicana para los asistentes. REUTERS/Henry Romero

El objetivo es crear un ambiente festivo y familiar, acercando el mundo NBA a nuevos públicos y reforzando la presencia de la liga en el país.

Boletos, transmisión y acceso global

La estrategia de venta y transmisión anunciada busca que ningún fanático quede fuera de la experiencia.

  • Preventa exclusiva para tarjetahabientes de Banco Azteca el 25 y 26 de mayo.
  • Venta general a partir del 29 de mayo en NBAMexicoCityGame.mx.
  • Experiencias VIP y paquetes premium disponibles en el portal oficial de la NBA.
  • Transmisión internacional en vivo por ESPN, Disney+, NBA League Pass y plataformas digitales, llegando a más de 200 países.
México se consolida como el país fuera de Estados Unidos y Canadá que más partidos oficiales de NBA ha recibido en la historia. REUTERS/Henry Romero
México se consolida como el país fuera de Estados Unidos y Canadá que más partidos oficiales de NBA ha recibido en la historia. REUTERS/Henry Romero

De esta manera, la cobertura y opciones de compra buscan facilitar la participación de aficionados de todo el mundo, reforzando el impacto global y cultural de la NBA en México.

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