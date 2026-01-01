México

Pensión Bienestar 2026: lanzan este aviso importante para todos los beneficiarios antes del pago de enero

En el primer mes del año se llevará a cabo el primer depósito de este programa social, correspondiente al primer bimestre del 2026

Adultos mayores de 65 años
Adultos mayores de 65 años y más reciben este programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Bienestar es un programa social impulsado por el Gobierno de México, enfocado en personas adultas de 65 años o más.

Quienes forman parte del programa reciben 6 mil 200 pesos cada dos meses, a través de tarjetas emitidas por el Banco del Bienestar.

El objetivo es asegurar un ingreso periódico para los adultos mayores de 65 años, proporcionando respaldo para cubrir gastos esenciales y mejorar su condición económica.

La Secretaría del Bienestar se encarga de organizar y vigilar este programa, además de realizar el registro, la entrega de recursos y la atención a los beneficiarios.

La Secretaría del Bienestar informa
La Secretaría del Bienestar informa sobre los pagos cada bimestre de este programa social. Foto: Banco del Bienestar.

Debido a que en el mes de enero de 2026 empezará el periodo de pagos de la Pensión Bienestar, la Secretaría del Bienestar lanzó un importante aviso a todos los beneficiarios que recibirán su dispersión correspondiente.

Cabe destacar que se trata del primer pago de este 2026, el cual corresponde al bimestre de enero y febrero.

Los depósitos se llevan a cabo de manera gradual conforme a la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario, por lo que a lo largo de enero se realizarán las dispersiones correspondientes a los adultos mayores de 65 años inscritos en este programa social.

Este es el importante aviso antes a considerar para todos los beneficiarios antes de cobrar el depósito de enero de 2026 de la Pensión Bienestar

El Banco del Bienestar exhortó a los nuevos usuarios a que, por motivos de seguridad, modifiquen el NIP de su tarjeta y elijan uno sencillo de recordar.

Para actualizar el NIP, se deben cumplir estos pasos:

1- En el menú principal, elegir la opción para Cambiar NIP.

2- El sistema solicitará un nuevo NIP; introdúcelo y selecciona continuar.

3- Para validarlo, deberás ingresar nuevamente el nuevo NIP.

El Banco del Bienestar recordó la importancia de no compartir el NIP con ninguna persona.

Del lunes 1 al sábado 13 de diciembre se llevarán a cabo los registros para quienes quieran integrarse a este programa social. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

A quienes ya contaban con la tarjeta del Banco del Bienestar, se les recomienda, antes de retirar el pago de septiembre, recordar el NIP y considerar que, tras varios intentos fallidos, la tarjeta podría bloquearse.

¿Cuándo comenzarán los pagos de la Pensión del Bienestar en 2026?

Los pagos de la Pensión Bienestar se realizarán en los próximos días, conforme al calendario definido por esta dependencia del Gobierno de México.

Se estima que los abonos se realicen en enero de 2026 en los primeros días.

Como los depósitos tienen una frecuencia bimestral y el último se realizó en noviembre, será en enero de 2026 cuando se realicen las dispersiones correspondientes, según las estimaciones de la Secretaría del Bienestar.

En enero se realizará el
En enero se realizará el depósito de la Pensión Bienestar para todos los beneficiarios. Foto: Archivo/Infobae México.

Los pagos podrían iniciar a comienzos de enero de 2026, durante la primera o segunda semana, por lo que se recomienda seguir los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar.

Usualmente, Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, informa las fechas de pago, las cuales se aplican de manera escalonada en el mes respectivo, ya sea en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum o mediante sus redes sociales oficiales.

Las entregas para adultos mayores de 65 años se realizan durante el mes correspondiente de forma gradual, de acuerdo con la inicial del apellido paterno.

