México

Estudiantes de la FES Cuautitlán Campo 4 mantienen paro indefinido

Exigen mayor seguridad al municipio y a las autoridades universitarias

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Manifestación de estudiantes de la FES Cuautitlán Campo 4

La Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán Campo 4 continuó con la suspensión de actividades académicas desde la tarde de este jueves, luego de que estudiantes exigieron mejoras en seguridad tras el homicidio de un alumno en el poblado de San Sebastián Xhala.

En respuesta, la dirección del plantel y autoridades municipales enfrentan demandas de infraestructura y vigilancia, mientras la comunidad mantuvo bloqueada la carretera Cuautitlán-Teoloyucan durante más de tres horas y organizó brigadas para vigilar los accesos.

Tras la asamblea estudiantil, el director David Quintanar Guerrero permaneció dentro del plantel encabezando una mesa de diálogo con una comisión de alumnos.

Los estudiantes entregaron un pliego petitorio que incluye botones de pánico, cámaras de video-vigilancia, mayor iluminación, más vigilancia, control de acceso, transporte seguro con unidades Pumabus y la construcción urgente de una barda perimetral por la que ingresan personas ajenas a la FES.

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Manifestación de alumnos de la FES Cuautitlán Campo 4, exigen soluciones a director del plantel

El director Quintanar detalló que la zona sin barda colinda con un predio invadido por paracaidistas, propiedad de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Afirmó que ha enviado oficios para solicitar el retiro de invasores, pero hasta el momento no recibe respuesta de la dependencia federal. Recalcó que ha incrementado la seguridad interna con más guardias y botones de pánico, y que prepara la instalación de cámaras de vigilancia.

Los estudiantes insisten en que el ingreso de personas externas por el predio vecino representa un riesgo para la comunidad universitaria. Además, reclaman el atraso en la construcción del muro perimetral, considerado prioritario para frenar la inseguridad.

El paro académico se mantiene hasta nuevo aviso

Cuautitlán Izcalli UNAM FES Cuautitlán campo 4 mesa de diálogo Seguridad Daniel Serrano
Mesa de diálogo entre autoridades municipales, presididas por el alcalde Daniel Serrano alumnos y representantes de la FES Cuautitlán el 16 de abril (especial)

En un aviso oficial firmado por David Quintanar, la dirección de la FES confirma que los alumnos han determinado el paro de actividades académicas.

El documento señala que la medida responde a diversas demandas de seguridad y reitera la disposición al diálogo. La autoridad plantea que el 12 de mayo podría haber respuesta a la agenda de solicitudes, aunque aclara que es necesario gestionar recursos ante la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y verificar disponibilidad presupuestal.

Afuera del plantel, estudiantes continúan con la vigilancia nocturna y exigen una solución integral, incluyendo la intervención de la alcaldía de Cuautitlán Izcalli. Señalan la falta de banquetas, calles de terracería, semáforos descompuestos y pasos peatonales ocupados por negocios, lo que agrava la inseguridad tanto para estudiantes como para trabajadores y vecinos de la zona.

La mesa de diálogo entre autoridades y estudiantes sigue abierta. La comunidad universitaria exige la atención inmediata a los problemas de seguridad dentro y fuera del campus, así como inversiones en infraestructura que eviten nuevos incidentes.

Estudiantes mantienen vigilancia y bloqueos

La noche de este jueves, grupos estudiantiles integraron brigadas para vigilar los accesos a la FES y evitar la salida del director, a quien responsabilizan del retraso en la solución de las demandas.

El paro y la protesta se mantienen hasta nuevo aviso, mientras las autoridades de la FES y la UNAM analizan los compromisos y recursos necesarios para atender las exigencias.

Los alumnos reiteran que la seguridad universitaria no puede esperar más trámites ni gestiones ante instancias externas.

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