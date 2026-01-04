México

Pensión Bienestar 2026: ¿De cuánto dinero serán los pagos de enero?

La iniciativa impulsada desde 2019 se ha convertido en una de las más destacadas del país

Guardar
Los ajustes garantizarán que el
Los ajustes garantizarán que el apoyo económico mantenga su poder adquisitivo frente a la inflación. Crédito: Infobae

La población adulta mayor del país que recibe la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores recibirá su próximo pago del programa en enero de 2026.

Cabe recordar que la iniciativa impulsada por el gobierno de México desde 2019 se ha convertido en una de las más destacadas del país. Está disponible en las 32 entidades de la República Mexicana y este año entrega a cada beneficiario un apoyo monetario de más de 6 mil pesos de manera bimestral a través de la tarjeta Bienestar.

¿De cuánto dinero serán los pagos de enero de la Pensión del Bienestar?

En la actualidad, la pensión destinada a adultos mayores es de 6 mil 200 pesos cada dos meses. De acuerdo con las estimaciones inflacionarias, el primer depósito correspondiente a 2026 podría incrementarse hasta cerca de 6 mil 436 pesos, aunque la cantidad definitiva será anunciada por las autoridades tras la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Del lunes 1 al sábado 13 de diciembre se llevarán a cabo los registros para quienes quieran integrarse a este programa social. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Calendario tentativo de los pagos de la pensión

Aunque el calendario oficial todavía no se encuentra disponible, la distribución de pagos continuaría conforme al esquema alfabético basado en la letra inicial del primer apellido, como se ha implementado en años previos. Según los datos existentes, el calendario provisional se establecería de esta forma:

  • Lunes 5 de enero: A
  • Martes 6 de enero: B
  • Miércoles 7 y jueves 8 de enero: C
  • Viernes 9 de enero: D, E y F
  • Lunes 12 y martes 13 de enero: G
  • Miércoles 14 de enero: H, I, J y K
  • Jueves 15 de enero: L
  • Viernes 16 de enero: M
  • Lunes 19 de enero: M
  • Martes 20 de enero: N, Ñ y O
  • Miércoles 21 de enero: P y Q
  • Jueves 22 y viernes 23 de enero: R
  • Lunes 26 de enero: S
  • Martes 27 de enero: T, U y V
  • Miércoles 28 de enero: W, X, Y y Z
(Programas Sociales)
(Programas Sociales)

Este calendario permitiría que el operativo se extienda durante prácticamente todo el mes de enero, facilitando una dispersión ordenada de los recursos.

¿Cómo saber si ya llegó el pago de la pensión?

Para verificar si el pago de la Pensión Bienestar ya ha sido depositado, resulta posible utilizar la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, disponible para teléfonos con sistema Android e iOS mediante Google Play Store y App Store. Esta plataforma ofrece la opción de consultar el saldo de la cuenta y revisar movimientos de manera sencilla y segura.

De igual manera, las beneficiarias pueden dirigirse a los cajeros automáticos de cualquier sucursal del Banco del Bienestar, insertar su tarjeta y consultar el saldo. Para conocer la fecha exacta del depósito, se recomienda consultar el calendario oficial.

Además, quienes requieran resolver inquietudes o tramitar aclaraciones acerca del programa disponen de la Línea Bienestar (800 639 42 64) y de los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar y Ariadna Montiel Reyes como medios de comunicación.

Temas Relacionados

Pensión BienestarPensión del BienestarPensionesProgramas socialesProgramas del BienestarAdultos mayoresPagosDepósitosEnero2026mexico-noticias

Más Noticias

Proponen coordinación a nivel Federal, Estatal y Municipal, para reducir tiempo en celulares de menores de edad

El PVEM busca limitar el uso recreativo de dispositivos digitales para niñas, niños y adolescentes

Proponen coordinación a nivel Federal,

El K-pop muestra su fuerza en México: descubre lo más popular en iTunes

La segunda generación del K-pop está integrada por grupos como TVXQ, Super Junior, Big Bang, SS501, Girls Generation, KARA, Wonder Girls y más

El K-pop muestra su fuerza

Guerrero registra sismo de 4.0 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Guerrero registra sismo de 4.0

Buscan prohibir doble remolque en carreteras tipo “B” o inferiores para evitar accidentes mortales

Diputado del PT busca endurecer la legislación existente para mejorar la seguridad en tramos carreteros

Buscan prohibir doble remolque en

Mujeres con Bienestar Edomex 2026: ¿Hay pagos para las beneficiarias en enero?

La distribución de los recursos se organiza en cinco grupos distintos

Mujeres con Bienestar Edomex 2026:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ejecutaron a un hombre y

Ejecutaron a un hombre y dos mujeres en el municipio de Tula, Hidalgo

Detienen a dos mujeres con más de cien dosis de droga en Tulum

Detienen en Michoacán a presunto implicado en el homicidio de Hipólito Mora

El Cártel de los Soles: la organización criminal vinculada a Maduro y su relación con el Cártel de Sinaloa

Investigan a funcionarias que dispararon en Año nuevo en Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

El K-pop muestra su fuerza

El K-pop muestra su fuerza en México: descubre lo más popular en iTunes

Usuarios resaltan mayor talento de violista de Christian Nodal al de Ángela Aguilar

El top de lo más visto en Disney+ México para disfrutar acompañado

Los mejores podcasts de Spotify México para escuchar este día

Marie Claire Harp intentó ayudar a su familia antes de la caída de Nicolás Maduro en Venezuela: “Años de lucha”

DEPORTES

Jaime Munguía estaría cerca de

Jaime Munguía estaría cerca de pelear contra este cubano por el campeonato mundial de la FIB

Abuchean a Místico en su primera pelea del 2026

Campeón mundial asegura que Canelo Álvarez ya no pertenece a la élite del boxeo y explica por qué: “En vez de mejorar se atrasó más”

Ranking UFC 2026: siete peleadores mexicanos comienzan el año clasificados

Calavera Jr. I sobrevive a la jaula y desenmascara a Robin en ‘Sin Salida’ del CMLL