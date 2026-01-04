Pensión Bienestar 2026: ¿De cuánto dinero serán los pagos de enero?

Los ajustes garantizarán que el apoyo económico mantenga su poder adquisitivo frente a la inflación. Crédito: Infobae

La población adulta mayor del país que recibe la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores recibirá su próximo pago del programa en enero de 2026.

Cabe recordar que la iniciativa impulsada por el gobierno de México desde 2019 se ha convertido en una de las más destacadas del país. Está disponible en las 32 entidades de la República Mexicana y este año entrega a cada beneficiario un apoyo monetario de más de 6 mil pesos de manera bimestral a través de la tarjeta Bienestar.

¿De cuánto dinero serán los pagos de enero de la Pensión del Bienestar?

En la actualidad, la pensión destinada a adultos mayores es de 6 mil 200 pesos cada dos meses. De acuerdo con las estimaciones inflacionarias, el primer depósito correspondiente a 2026 podría incrementarse hasta cerca de 6 mil 436 pesos, aunque la cantidad definitiva será anunciada por las autoridades tras la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Del lunes 1 al sábado 13 de diciembre se llevarán a cabo los registros para quienes quieran integrarse a este programa social. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Calendario tentativo de los pagos de la pensión

Aunque el calendario oficial todavía no se encuentra disponible, la distribución de pagos continuaría conforme al esquema alfabético basado en la letra inicial del primer apellido, como se ha implementado en años previos. Según los datos existentes, el calendario provisional se establecería de esta forma:

Lunes 5 de enero: A

Martes 6 de enero: B

Miércoles 7 y jueves 8 de enero: C

Viernes 9 de enero: D, E y F

Lunes 12 y martes 13 de enero: G

Miércoles 14 de enero: H, I, J y K

Jueves 15 de enero: L

Viernes 16 de enero: M

Lunes 19 de enero: M

Martes 20 de enero: N, Ñ y O

Miércoles 21 de enero: P y Q

Jueves 22 y viernes 23 de enero: R

Lunes 26 de enero: S

Martes 27 de enero: T, U y V

Miércoles 28 de enero: W, X, Y y Z

(Programas Sociales)

Este calendario permitiría que el operativo se extienda durante prácticamente todo el mes de enero, facilitando una dispersión ordenada de los recursos.

¿Cómo saber si ya llegó el pago de la pensión?

Para verificar si el pago de la Pensión Bienestar ya ha sido depositado, resulta posible utilizar la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, disponible para teléfonos con sistema Android e iOS mediante Google Play Store y App Store. Esta plataforma ofrece la opción de consultar el saldo de la cuenta y revisar movimientos de manera sencilla y segura.

De igual manera, las beneficiarias pueden dirigirse a los cajeros automáticos de cualquier sucursal del Banco del Bienestar, insertar su tarjeta y consultar el saldo. Para conocer la fecha exacta del depósito, se recomienda consultar el calendario oficial.

Además, quienes requieran resolver inquietudes o tramitar aclaraciones acerca del programa disponen de la Línea Bienestar (800 639 42 64) y de los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar y Ariadna Montiel Reyes como medios de comunicación.