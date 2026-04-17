México

Vinculan a proceso a Carlos Edmundo por el asesinato de su hijastro de 8 años en Ecatepec

El imputado permanecerá en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación complementaria

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Detienen a padrastro que cometió homicidio en Ecatepec
Detienen a padrastro que cometió homicidio en contra de Mateo de 8 años en Ecatepec (especial)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que un individuo identificado como Carlos Edmundo “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de homicidio en agravio de Mateo, un menor de 8 años de edad, en hechos ocurridos en el municipio de Ecatepec, uno de los más poblados del país.

De acuerdo con las indagatorias de la autoridad ministerial, los hechos se registraron el pasado 9 de abril al interior de un domicilio ubicado en la colonia San Martín de Porres. En ese lugar, la víctima se encontraba en compañía del ahora imputado, quien mantenía una relación sentimental con la madre del menor.

Las primeras investigaciones señalan que, en un momento determinado, Carlos Edmundo “N”, presuntamente bajo los efectos de sustancias narcóticas, habría agredido físicamente al menor. Posteriormente, habría utilizado un objeto punzocortante para lesionarlo en diversas ocasiones, causándole la muerte.

Vecinos sometieron al agresor

Detienen a padrastro que cometió homicidio en Ecatepec Mateo 8 años
Carlos N fue detenido y golpeado por vecinos (FGJEM)

El caso generó conmoción entre vecinos de la zona, quienes, al percatarse de la agresión, intervinieron de inmediato. De acuerdo con los reportes, los habitantes lograron someter al presunto agresor, a quien retuvieron y golpearon antes de la llegada de elementos de la policía municipal.

Tras recibir el reporte de emergencia, policías acudieron al sitio y realizaron la detención del sujeto, quien fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público para el inicio de las investigaciones correspondientes. Posteriormente, fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec.

Luego de analizar los datos de prueba presentados por la Fiscalía mexiquense, la Autoridad Judicial determinó vincular a proceso a Carlos Edmundo “N”. Como medida cautelar, se le impuso la prisión preventiva, por lo que permanecerá privado de la libertad durante el desarrollo del proceso penal.

Continuarán las investigaciones

FGJEM Fiscalía Mexiquense Sede
La Fiscalía mexiquense logró que la autoridad judicial vinculara a proceso a Carlos N (FGJEM)

Asimismo, el juez estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que el Ministerio Público deberá fortalecer la carpeta de investigación con más pruebas que permitan esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad del imputado.

Este caso pone nuevamente en el centro del debate la problemática de la violencia contra menores de edad en entornos familiares, así como la posible relación con el consumo de sustancias ilícitas, factores que, de acuerdo con especialistas, pueden detonar conductas agresivas y poner en riesgo la integridad de personas vulnerables.

Las autoridades reiteraron que el detenido debe ser considerado inocente hasta que se dicte una sentencia condenatoria en su contra, conforme al principio de presunción de inocencia establecido en el sistema de justicia penal mexicano.

La FGJEM señaló que continuará con las diligencias necesarias para garantizar el acceso a la justicia de la víctima y sus familiares, al tiempo que hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho de violencia que ponga en riesgo la vida de niñas, niños y adolescentes.

El municipio de Ecatepec ha sido escenario de diversos hechos delictivos en los últimos años, poniéndolo en primer lugar por la alta incidencia delictiva, por lo que autoridades de los distintos niveles de gobierno han reforzado estrategias de seguridad. Sin embargo, casos como este evidencian la necesidad de fortalecer la prevención del delito desde el ámbito social y familiar.

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