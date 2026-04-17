Todo sobre la exposición gratuita “Archivo personal” de Elena Poniatowska en el Museo del Estanquillo: fechas y detalles

La muestra revela más de 400 objetos de la escritora, entre cartas, fotografías y premios, como parte de los festejos por el vigésimo aniversario del recinto en el Centro Histórico. (FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

El Museo del Estanquillo abre este sábado 18 de abril la exposición “Archivo personal” de Elena Poniatowska Amor, en el marco del vigésimo aniversario del recinto. El espacio reúne más de 400 piezas entre fotografías, libros, pinturas y objetos, que permiten al público adentrarse en la vida y obra de la escritora y periodista.

El recorrido por la muestra permite ver, por primera vez, el vestido que utilizó la autora durante la entrega del Premio Cervantes en 2013 y la medalla Belisario Domínguez en 2022. El archivo exhibido incluye documentos, cartas, premios y una selección de libros. Para Felipe Haro, hijo de Poniatowska y director de la Fundación Elena Poniatowska Amor, el archivo representa una parte fundamental de la memoria histórica de México.

Con la exposición “Archivo personal” de Elena Poniatowska Amor, bajo la curaduría de Moisés Rosas, el Museo del Estanquillo albergará una muestra de más de 400 piezas que rinden homenaje a la escritora y figura emblemática de la cultura mexicana. La exposición exhibe parte importante de su archivo personal, fotografías, libros, pinturas y objetos personales varios. Estará abierta al público a partir del 18 de abril en este recinto cultural. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

El archivo de Poniatowska, patrimonio cultural para México

La exposición está organizada en tres ejes: periodismo cultural, literatura y memoria social. Dentro de los nueve núcleos que la conforman, se presentan desde la infancia de la escritora hasta aspectos personales poco conocidos, como su afición a la pintura, que estudia cada sábado. El curador Moisés Rojas destaca que el acervo es “un archivo inagotable”, con materiales que abarcan distintas etapas de la vida de la autora.

La exhibición resulta de la colaboración entre el Museo del Estanquillo y la Fundación Elena Poniatowska Amor. Rosas, responsable de la curaduría, sostiene que el archivo es un patrimonio cultural para el país por la riqueza y diversidad de los materiales reunidos.

Un espacio permanente para el legado de Poniatowska

Durante la presentación, Felipe Haro enfatiza la urgencia de consolidar una sede permanente para resguardar el archivo. Explica que la fundación trabaja desde hace años para encontrar un lugar donde se conserven cartas, manuscritos, obras teatrales y colecciones artísticas relacionadas con la autora, así como documentos de figuras como Francisco Toledo.

El curador Moisés Rojas y Felipe Haro, hijo de la autora, destacan la urgencia de resguardar el archivo en México para garantizar su consulta y estudio por las próximas generaciones. (FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

Haro advierte sobre el riesgo de que la memoria de Poniatowska se pierda si el archivo no permanece en el país: “Llevarse el archivo es llevarse la memoria. Hay gente que podemos trabajar con una mano. Hay gente que podemos trabajar con un pie. En el caso de Elena, ella sigue escribiendo y nada más tiene un pie con un ojo. Pero si perdemos la memoria, nos perdemos a nosotros mismos”. Recuerda que varios archivos de intelectuales mexicanos están fuera de México y subraya la importancia de que el legado de la escritora esté disponible para consulta y estudio de nuevas generaciones.

Cabe señalar que actualmente, existen conversaciones con el Gobierno de México para concretar una sede para la fundación. Según Haro, la presidenta Claudia Sheinbaum muestra preocupación genuina por el destino del archivo, lo que refuerza la expectativa de que la memoria de Elena Poniatowska permanezca en México.

Horarios para visitar “Archivo personal” de Elena Poniatowska

La exposición “Archivo personal” de Elena Poniatowska Amor abre al público este sábado 18 de abril de 2026, a partir de las 12 horas, en el Museo del Estanquillo. La entrada es libre.