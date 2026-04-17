México

Todo sobre la exposición gratuita “Archivo personal” de Elena Poniatowska en el Museo del Estanquillo: fechas y detalles

La muestra revela más de 400 objetos de la escritora, entre cartas, fotografías y premios, como parte de los festejos por el vigésimo aniversario del recinto en el Centro Histórico

Guardar
Elena Poniatowska
La muestra revela más de 400 objetos de la escritora, entre cartas, fotografías y premios, como parte de los festejos por el vigésimo aniversario del recinto en el Centro Histórico. (FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

El Museo del Estanquillo abre este sábado 18 de abril la exposición “Archivo personal” de Elena Poniatowska Amor, en el marco del vigésimo aniversario del recinto. El espacio reúne más de 400 piezas entre fotografías, libros, pinturas y objetos, que permiten al público adentrarse en la vida y obra de la escritora y periodista.

El recorrido por la muestra permite ver, por primera vez, el vestido que utilizó la autora durante la entrega del Premio Cervantes en 2013 y la medalla Belisario Domínguez en 2022. El archivo exhibido incluye documentos, cartas, premios y una selección de libros. Para Felipe Haro, hijo de Poniatowska y director de la Fundación Elena Poniatowska Amor, el archivo representa una parte fundamental de la memoria histórica de México.

Elena Poniatowska
Con la exposición “Archivo personal” de Elena Poniatowska Amor, bajo la curaduría de Moisés Rosas, el Museo del Estanquillo albergará una muestra de más de 400 piezas que rinden homenaje a la escritora y figura emblemática de la cultura mexicana. La exposición exhibe parte importante de su archivo personal, fotografías, libros, pinturas y objetos personales varios. Estará abierta al público a partir del 18 de abril en este recinto cultural. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

El archivo de Poniatowska, patrimonio cultural para México

La exposición está organizada en tres ejes: periodismo cultural, literatura y memoria social. Dentro de los nueve núcleos que la conforman, se presentan desde la infancia de la escritora hasta aspectos personales poco conocidos, como su afición a la pintura, que estudia cada sábado. El curador Moisés Rojas destaca que el acervo es “un archivo inagotable”, con materiales que abarcan distintas etapas de la vida de la autora.

La exhibición resulta de la colaboración entre el Museo del Estanquillo y la Fundación Elena Poniatowska Amor. Rosas, responsable de la curaduría, sostiene que el archivo es un patrimonio cultural para el país por la riqueza y diversidad de los materiales reunidos.

Un espacio permanente para el legado de Poniatowska

Durante la presentación, Felipe Haro enfatiza la urgencia de consolidar una sede permanente para resguardar el archivo. Explica que la fundación trabaja desde hace años para encontrar un lugar donde se conserven cartas, manuscritos, obras teatrales y colecciones artísticas relacionadas con la autora, así como documentos de figuras como Francisco Toledo.

Elena Poniatowska
El curador Moisés Rojas y Felipe Haro, hijo de la autora, destacan la urgencia de resguardar el archivo en México para garantizar su consulta y estudio por las próximas generaciones. (FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

Haro advierte sobre el riesgo de que la memoria de Poniatowska se pierda si el archivo no permanece en el país: “Llevarse el archivo es llevarse la memoria. Hay gente que podemos trabajar con una mano. Hay gente que podemos trabajar con un pie. En el caso de Elena, ella sigue escribiendo y nada más tiene un pie con un ojo. Pero si perdemos la memoria, nos perdemos a nosotros mismos”. Recuerda que varios archivos de intelectuales mexicanos están fuera de México y subraya la importancia de que el legado de la escritora esté disponible para consulta y estudio de nuevas generaciones.

Cabe señalar que actualmente, existen conversaciones con el Gobierno de México para concretar una sede para la fundación. Según Haro, la presidenta Claudia Sheinbaum muestra preocupación genuina por el destino del archivo, lo que refuerza la expectativa de que la memoria de Elena Poniatowska permanezca en México.

Horarios para visitar “Archivo personal” de Elena Poniatowska

La exposición “Archivo personal” de Elena Poniatowska Amor abre al público este sábado 18 de abril de 2026, a partir de las 12 horas, en el Museo del Estanquillo. La entrada es libre.

Temas Relacionados

Elena PoniatowskaMuseo del EstanquilloCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Asesinan a líder transportista en Oaxaca y hallan dos cuerpos más en oficinas sindicales

El líder transportista Iván Tomás Luis Villaseca fue asesinado cuando circulaba por una de las principales vialidades de San Sebastián Tutla

Asesinan a líder transportista en Oaxaca y hallan dos cuerpos más en oficinas sindicales

Vinculan a proceso a Carlos Edmundo por el asesinato de su hijastro de 8 años en Ecatepec

El imputado permanecerá en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación complementaria

Vinculan a proceso a Carlos Edmundo por el asesinato de su hijastro de 8 años en Ecatepec

Mexico City Game 2026: equipos, fecha, sede y venta de boletos para el partido de la NBA

Nikola Jokic y Tyrese Haliburton liderarán a sus equipos en la capital mexicana, prometiendo emociones y espectáculo de alto nivel para los seguidores

Mexico City Game 2026: equipos, fecha, sede y venta de boletos para el partido de la NBA

El “silencio del progenitor”: documento judicial exhibe que Nodal no autorizó viajes de su hija con Cazzu

A días de que Cazzu inicie su gira por Estados Unidos, un juzgado autorizó los viajes de su hija tras la falta de respuesta de Christian Nodal

El “silencio del progenitor”: documento judicial exhibe que Nodal no autorizó viajes de su hija con Cazzu

Líder del PAN da ‘espaldarazo’ a Adolfo Torres para la alcaldía de Morelia

El panismo busca mantener la capital michoacana con el aspirante mejor posicionado

Líder del PAN da ‘espaldarazo’ a Adolfo Torres para la alcaldía de Morelia
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a líder transportista en Oaxaca y hallan dos cuerpos más en oficinas sindicales

Asesinan a líder transportista en Oaxaca y hallan dos cuerpos más en oficinas sindicales

Identifican a conductor baleado en Iztacalco como chofer de la diseñadora Sarah Bustani

Capturan a dos personas con más de 100 kilos de cocaína escondidas en un auto en Tamaulipas

Detienen en Hermosillo a José Ángel “N”, presunto jefe de una célula de “Los Salazar”

Por qué Hong Kong y la India son un puntos estratégicos para el CJNG, según un análisis del ITAM

ENTRETENIMIENTO

El “silencio del progenitor”: documento judicial exhibe que Nodal no autorizó viajes de su hija con Cazzu

El “silencio del progenitor”: documento judicial exhibe que Nodal no autorizó viajes de su hija con Cazzu

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 17 de abril de 2026

Christian Nodal habla sobre la prueba que enfrenta junto a Ángela Aguilar por las polémicas que los rodean

Cuándo ver en cines de México ‘The Doors’: la cinta sobre la banda de rock vuelve restaurada en 4K, 35 años después

Así es el capítulo de La Rosa de Guadalupe inspirado en la reventa de boletos de BTS

DEPORTES

Mexico City Game 2026: equipos, fecha, sede y venta de boletos para el partido de la NBA

Mexico City Game 2026: equipos, fecha, sede y venta de boletos para el partido de la NBA

Los Guerreros de Oaxaca presentan el Estadio Yu’Va y su nuevo uniforme inspirado en la cultura prehispánica

Cuándo regresará Heung-Min Son a México

Productor de Supernova revela las condiciones para la pelea entre David Faitelson y Cuauhtémoc Blanco

Obed Vargas: el único futbolista mexicano que aún podría levantar un título en Europa