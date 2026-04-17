Asesinan a líder transportista en Oaxaca y hallan dos cuerpos más en oficinas sindicales

La violencia en el sector transportista de Oaxaca escaló tras el asesinato de Iván Luis Villaseca y el hallazgo de dos víctimas más en oficinas gremiales. (Facebook: Red de Denuncia Ciudadana Oaxaca)

El asesinato de Iván Tomás Luis Villaseca, líder transportista de la de la Confederación Joven de México, y el hallazgo de dos cuerpos más dentro de las oficinas del sindicato en San Sebastián Tutla, marca una nueva escalada en la violencia que atraviesa el sector transportista en Oaxaca.

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la muerte de los tres hombres, entre los que se encuentra el líder gremial, y dio a conocer que ya abrió la carpeta de investigación 8668/UEIH/2026 por homicidio calificado, dejando el caso a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto.

Según el comunicado de la FGE y reportes de medios locales, los hechos ocurrieron alrededor de las 22:28 horas de la noche del jueves 16 de abril, cuando sujetos armados atacaron a Luis Villaseca enel crucero de Camino Nacional y Privada de los Nogales, una de las principales vías del municipio de San Sebastián Tutla. Tras recibir un impacto de arma de fuego, fue trasladado a la Clínica Panamericana, donde fue declarado sin vida.

Un ataque armado en Oaxaca dejó tres muertos, entre ellos el líder de la Confederación Joven, Iván Luis Villaseca. (@ClavePunt0666)

Por otro lado, los cuerpos de otras dos personas identificadas como F. J. C. M. y E. L. L. fueron hallados en el inmueble de la Confederación Joven.

El despliegue de agentes ministeriales y peritos permitió ubicar los vehículos involucrados en la agresión. Las autoridades implementaron un operativo de seguimiento táctico para definir las rutas de huida de los responsables. La Fiscalía de Oaxaca aseguró: “No habrá impunidad y las investigaciones avanzan de manera sólida para dar con el paradero de los responsables”.

¿Qué se sabe de la familia Luis Villaseca?

La familia Luis Villaseca ha estado vinculada durante más de una década a la fundación y dirección de organizaciones sindicales disputadas en Oaxaca.

Iván Tomás era hermano de Juan Yavhé Luis Villaseca, quien fue asesinado en julio de 2025 en el Parque del Amor, junto a su esposa, su hijo de dos años y un acompañante.

Un ataque armado en Oaxaca dejó tres muertos, entre ellos el líder de la Confederación Joven, Iván Luis Villaseca. (Facebook: Red de Denuncia Ciudadana Oaxaca)

El tercer hermano, Erick Geovani Luis Villaseca, murió en 2021. Los tres fundaron el Sindicato Libertad, grupo que ha sido vinculado a enfrentamientos armados, asesinatos y pugnas por el control de rutas y concesiones en el transporte local.

En 2016, Iván Tomás Luis Villaseca fue acusado de tentativa de homicidio por disparar contra su tío, Paulino Guadalupe Luis Martínez, y otras cuatro personas. Fue detenido en 2020 y sujeto a prisión preventiva. La familia acumuló denuncias y expedientes judiciales a lo largo de su trayectoria, así como una cadena documentada de atentados y homicidios atribuidos a la disputa sindical.

Agremiados bloquearon vialidades

Bloqueo de transportistas tras el crimen. (Facebook: Red de Denuncia Ciudadana Oaxaca)

Durante la madrugada del viernes 17 de abril, integrantes de la Confederación Joven de México iniciaron protestas y bloqueos en torno al Monumento a Juárez, en la zona de Huayapam.

Las movilizaciones provocaron afectaciones al tránsito en el crucero y sus accesos principales. Las autoridades recomendaron evitar la zona y buscar rutas alternas mientras persistían los cierres.

Este ataque podría reavivar la tensión en el sector transportista, que apenas hace unos días se manifestó con bloqueos y mega paros nacionales en las principales carreteras mexicanas.