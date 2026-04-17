Intento de linchamiento en Cuajimalpa: policías rescatan a sujeto acusado de abusar de su hijastra

Vecinos intentaron linchar a un hombre en Cuajimalpa; policías lo rescataron y lo llevaron ante autoridades. (X/@HalconOnce)

La noche del jueves 16 de abril, un intento de linchamiento se registró en la colonia Loma del Padre, en la alcaldía Cuajimalpa, luego de que un hombre fuera acusado de abusar sexualmente de una menor.

El señalado, identificado como Martín “N”, alias “El Flemas”, fue retenido y golpeado por vecinos antes de que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSCCDMX) intervinieran para rescatarlo y trasladarlo ante el Ministerio Público.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo con los testimonios, el incidente comenzó cuando la madre de la víctima denunció ante los vecinos que su pareja había abusado de su hija.

Una movilización policiaca se registró en Cuajimalpa luego de que vecinos retuvieran y golpearan a un hombre señalado por abuso contra una menor. (Redes sociales)

Los habitantes de la calle San Silvestre, alertados por el señalamiento y por antecedentes de conductas violentas y amenazas atribuidas al sospechoso, impidieron la huida del hombre y lo retuvieron con violencia.

Finalmente, elementos de la policía desplegaron un operativo en el lugar, entablaron diálogo con los vecinos y lograron que el acusado fuera entregado a los uniformados, quienes lo trasladaron bajo resguardo a la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX).

La madre denunciante y la menor recibieron protección y acompañamiento policial para formalizar la denuncia y acceder a atención médica y psicológica especializada.

Policías de la SSC acudieron a la colonia Loma del Padre, en Cuajimalpa, donde vecinos intentaban linchar a un hombre acusado de abuso contra una menor. El sujeto fue rescatado y trasladado ante el Ministerio Público. (X/@gaytanisma8)

Penas y otros casos

El Código Penal de la Ciudad de México establece que el delito de violación se castiga con penas de seis a 17 años de prisión, que pueden alcanzar hasta 30 años en casos agravados como el vínculo familiar entre el agresor y la víctima o cuando la víctima es menor de edad.

Por otro lado, cabe recordar que, por participar en linchamientos o en intentos de hacer justicia por mano propia, los involucrados pueden enfrentar consecuencias legales. El Código Penal de la Ciudad de México contempla sanciones para quienes incurran en lesiones, privación ilegal de la libertad o incitación a la violencia, aunque sus acciones respondan a la indignación colectiva ante un delito.

En los últimos años, se han registrado diversos intentos de linchamiento en distintas entidades del país tras denuncias de abuso sexual o delitos contra menores.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

En junio de 2023, habitantes del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, intentaron linchar a un hombre acusado de abusar de una niña de siete años; la policía local intervino para evitar que la multitud lo golpeara hasta la muerte y trasladó al sospechoso al Ministerio Público.

Un mes antes, en Tehuacán, Puebla, vecinos retuvieron y agredieron a un presunto abusador sexual, lo que obligó a un operativo de rescate de la policía estatal.

También en Oaxaca, en septiembre de 2024, un grupo de pobladores intentó linchar a un hombre acusado de violación en la región de la Mixteca, lo que derivó en detenciones y una investigación paralela por parte de la fiscalía local.