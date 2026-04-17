México

Christian Nodal habla sobre la prueba que enfrenta junto a Ángela Aguilar por las polémicas que los rodean

Durante su visita a República Dominicana, Nodal confesó que ambos se han mantenido unidos

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(IG)
Nodal destacó que Ángela Aguilar ha sido un apoyo fundamental en su vida y afirma que, pese a la polémica, ambos siguen unidos. (IG)

Durante su reciente visita a República Dominicana, Christian Nodal reconoció que junto con Ángela Aguilar se enfrentan a una prueba difícil impuesta por la vida y el destino, en referencia a las polémicas que los rodeaban desde 2024. El cantante, quien ofreció un concierto en los Altos de Chavón como parte de su gira Pa’l Cora Tour, detalló también que la boda religiosa que ambos planeaban para mayo se posponía debido a la inseguridad en Zacatecas.

Nodal explicó que la pareja había decidido realizar la ceremonia en Zacatecas, pero la situación de violencia en el estado los obligó a cambiar de planes. “Incluso nosotros habíamos hablado mucho de que ya en mayo casarnos y todo el asunto, pero lo estábamos posponiendo por la situación como está México. Nosotros queríamos que fuera en Zacatecas y justo hace poquito pues casi me explotan, ¿verdad?”, relató el intérprete.

Ángela Aguilar
El intérprete de regional mexicano describió a Ángela Aguilar como “un ángel” que lo ayudó a superar momentos complicados y aseguró que confiaba en un futuro juntos. (Captura de pantalla @gordoelpugaguilar)

El cantante enfatizó que la decisión de aplazar la boda no implicaba cancelar sus planes de matrimonio. “Sí, sí, es que está grave. Yo me estaba riendo porque sabe cómo somos los mexicanos”, expresó. “Pero sí, era una situación totalmente… Se va a posponer un poquito más adelante. Sí, se va a posponer”, concluyó.

Durante la entrevista, Nodal fue cuestionado sobre el papel de Ángela Aguilar en su vida personal, en medio de la polémica mediática. El cantante describió la llegada de Aguilar como un evento que transformó su perspectiva y su capacidad de madurar. “Ángela para mí le hace todo el honor a su nombre. Para mí es un ángel. Siento que me ha salvado en tantos aspectos de la vida”, mencionó.

Nodal reconoció que la cantante lo llenó de amor y enseñanzas, y explicó que su pareja fue quien realmente le mostró cómo es el amor genuino. “Es la única persona que no me pidió nada a cambio y me entregó todo. Y le fue muy mal y muy duro por entregarlo todo y está, estábamos… Estaba conmigo hasta la muerte y yo estaba con ella hasta la muerte”, detalló el intérprete.

(IG: @angela_aguilar_)
Durante su visita a República Dominicana, Nodal confesó que la vida y el destino pusieron a prueba su relación con Ángela, pero ambos se mantuvieron unidos. (IG: @angela_aguilar_)

Para Christian Nodal, la situación que enfrenta junto a la menor de la dinastía Aguilar representa una prueba de gran magnitud. “Yo creo que esta prueba que nos puso la vida y el destino está muy fuerte y es muy grande. Pero bendito Dios, vamos a terminar juntos”, afirmó el cantante sin especificar o revelar más detalles a qué situación se refiere.

Cabe señalar que estas declaraciones fueron realizadas por el sonorense previo al lanzamiento del controversial videoclip de “Un Vals”. Un tema que provocó gran revuelo en redes sociales después de que internautas señalar que la modelo protagonista del video tendría similitudes con Cazzu, su expareja y con la misma Ángela.

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