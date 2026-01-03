México

Pensión Mujeres Bienestar 2026: cómo serán distribuidos los pagos durante el año

En 2025, el programa benefició a 3 millones de mexicanas

Las beneficiarias de la Pensión
Las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar recibirán su primer pago de 2026 en enero (Secretaría del Bienestar)

La Pensión Mujeres Bienestar seguirá beneficiando a millones de adultas mayores durante el 2026 a través de los depósitos que realiza bimestralmente.

La iniciativa fue impulsada hace un año por el gobierno de Claudia Sheinbaum y se ha enfocado en ayudar a mujeres de 60 a 64 años entregando un recurso monetario de 3 mil pesos de manera directa y sin intermediarios mediante la tarjeta del Banco Bienestar.

Asimismo, cabe señalar que al cumplir 65 años, las mujeres se convertirán automáticamente en derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Cabe señalar que al cumplir
Cabe señalar que al cumplir 65 años, las mujeres se convertirán automáticamente en derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

¿Cómo serán distribuidos los pagos DE 20P26 de la Pensión Mujeres Bienestar?

Tomando en cuenta la manera en que se distribuyeron los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar durante el 2025, los recursos a las beneficiarias se entregarán en los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre.

  • Enero-febrero (se entrega en enero)
  • Marzo-abril (se entrega en marzo)
  • Mayo-junio (se entrega en mayo)
  • Julio-agosto (se entrega en julio)
  • Septiembre-octubre (se entrega en septiembre)
  • Noviembre-diciembre (se entrega en noviembre)
Tomando en cuenta la manera
Tomando en cuenta la manera en que se distribuyeron los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar durante el 2025, los recursos a las beneficiarias se entregarán en los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre

Posible calendario de pagos correspondiente al bimestre enero-febrero

La Secretaría de Bienestar, dirigida por Ariadna Montiel Reyes, no ha publicado hasta ahora el calendario oficial de pagos de Mujeres Bienestar correspondiente a enero de 2026. Sin embargo, se prevé que podría ser el siguiente:

  • Lunes 5 de enero: apellidos con letra A
  • Martes 6 de enero: apellidos con letra B
  • Miércoles 7 de enero: apellidos con letra C
  • Jueves 8 de enero: apellidos con letra C
  • Viernes 9 de enero:: apellidos con letras D, E, F
  • Lunes 12 de enero: apellidos con letra G
  • Martes 13 de enero: apellidos con letra G
  • Miércoles 14 de enero: apellidos con letras H, I, J, K
  • Jueves 15 de enero: apellidos con letra L
  • Viernes 16 de enero: apellidos con letra M
  • Lunes 19 de enero: apellidos con letra M
  • Martes 20 de enero: apellidos con letras N, Ñ, O
  • Miércoles 21 de enero: apellidos con letras P, Q
  • Jueves 22 de enero: apellidos con letra R
  • Viernes 23 de enero: apellidos con letra R
  • Lunes 26 de enero: apellidos con letra S
  • Martes 27 de enero: apellidos con letras T, U, V
  • Miércoles 28 de enero: apellidos con letras W, X, Y, Z

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de la Pensión Mujeres Bienestar?

Existe una aplicación gratuita del Banco del Bienestar disponible para dispositivos Android y iOS a través de Google Play Store y App Store. Esta herramienta permite consultar tanto el saldo de la cuenta como los movimientos recientes y representa una alternativa ágil y segura para verificar si el pago correspondiente ya fue depositado.

Otra opción consiste en acudir a cualquier sucursal del Banco del Bienestar y consultar el saldo al introducir la tarjeta en los cajeros automáticos. También es posible precisar la fecha del depósito mediante la consulta del calendario oficial.

Para quienes requieran resolver dudas o necesiten aclaraciones sobre la Pensión Mujeres Bienestar, están habilitados la Línea Bienestar (800 639 42 64) y los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar y de Ariadna Montiel Reyes como medios de contacto.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, destacó que por primera ocasión mujeres de 60, 61 y 62 años de edad recibirán el pago de este programa social. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

El programa benefició a 3 millones de mexicanas en 2025

Finalmente, el programa, diseñado para atender una de las demandas históricas sobre equidad y reconocimiento del trabajo no remunerado de las mujeres, ha significado una ampliación significativa de la cobertura social en el país.

De acuerdo con la información gubernamental, el cierre de 2025 marcó la cifra récord de 3 millones de beneficiarias, lo cual representa un avance sin precedentes en la política de protección social para este sector de la población.

