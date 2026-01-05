Mi Beca para Empezar 2026: estos son los montos que recibieron los beneficiarios en enero

Mi Beca para Empezar es un programa social del Gobierno de la Ciudad de México. Foto: Twitter/ @Claudiashein.

Mi Beca para Empezar es un programa social impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México, enfocada en estudiantes de preescolar y primaria que se encuentren inscritos en el ciclo escolar vigente.

La finalidad de este apoyo económico consiste en facilitar la continuidad escolar de los alumnos, eliminando barreras como la carencia de útiles y materiales esenciales.

A diferencia de otros programas sociales, Mi Beca para Empezar no proporciona efectivo, por lo cual los beneficiarios no pueden hacer retiros en cajeros automáticos.

El beneficio se entrega solamente a través de una tarjeta expedida por Fibien, que permite realizar compras únicamente en comercios que acepten el saldo de Mi Beca para Empezar.

El beneficio de este programa social es que los menores de edad no abandonen sus estudios por falta de herramientas o materiales que les impidan continuar con su educación básica. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia

Con esta tarjeta es posible comprar comida, uniformes, útiles, libros y otros artículos necesarios para la educación escolar.

Estos artículos pueden conseguirse en papelerías, supermercados, tiendas de ropa, comercios departamentales y locales que tengan terminales bancarias compatibles con la tarjeta.

El pago de enero ya fue realizado a quienes están inscritos en Mi Beca para Empezar; es relevante mencionar que en esta ocasión alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria no recibieron el pago porque ahora serán parte de la Beca Rita Cetina.

Según lo informado por Fibien, la dispersión correspondiente para todos los beneficiarios se llevó a cabo el pasado jueves 1 de enero.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México reveló los montos que cada nuevo beneficiario recibirá. Crédito: YouTube/Clara Brugada Molina.

El Fibien indicó cuáles son los montos totales que recibió cada beneficiario en el pago de este mes de enero de Mi Beca para Empezar.

La dependencia capitalina detalló que los montos que recibieron los estudiantes de preescolar y primaria de la Ciudad de México, ya que son diferentes.

Estos son los montos totales que recibieron todos los beneficiarios de Mi Beca para Empezar para el mes de enero de 2026

De acuerdo con los datos difundidos por el Fibien en sus canales oficiales, se especificaron las cantidades otorgadas a cada alumno en este mes de enero de Mi Beca para Empezar:

600 pesos: Nivel preescolar

650 pesos: Nivel primaria

600 pesos: CAM preescolar, primaria y laboral

Se recomienda estar atentos a los comunicados oficiales del Fibien, ya que podrían anunciarse eventualidades o retrasos relacionados con los pagos.

Estos son los montos pagados en el mes de enero de Mi Beca para Empezar. Foto: X/@BienestarEdu.

Pago de Mi Beca para Empezar se depósito a todos los beneficiarios en Año Nuevo

Los beneficiarios de Mi Beca para Empezar iniciaron el 2026 con una noticia positiva, ya que el pago correspondiente a enero ya fue depositado en todas las tarjetas de estudiantes de preescolar y primaria en la Ciudad de México.

El depósito se efectuó para todas las niñas y niños de preescolar, así como de primero, segundo y tercer año de primaria en la capital del país.

El depósito del mes de enero se llevó a cabo el pasado martes 1 de enero. Foto: Fideicomiso de Bienestar Educativo.

La dispersión del recurso tuvo lugar el pasado jueves 1 de enero de 2026, según la información publicada y difundida por el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien) de la Ciudad de México.

Mediante sus redes sociales oficiales, la institución capitalina comunicó que el apoyo de enero se entregó, tratándose del primer pago de 2026 y el quinto del ciclo escolar 2025-2026.