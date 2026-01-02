México

Mi Beca para Empezar 2026: el pago de este mes de enero ya cayó a todos los beneficiarios

El Fideicomiso Bienestar Educativo indicó que este jueves 1 de enero se realizó el depósito que corresponde al quinto del ciclo escolar 2025-2026

Guardar
Mi Beca para Empezar es
Mi Beca para Empezar es un programa social del Gobierno de la Ciudad de México. Foto: Facebook Claudia Sheinbaum.

Los beneficiarios de Mi Beca para Empezar comenzaron el 2026 con una buena noticia, ya que el pago de este mes de enero ya se realizó en todas las tarjetas de estudiantes de preescolar y primaria de la Ciudad de México.

El depósito se llevó a cabo a todas las alumnas y alumnos de preescolar y de primero, segundo y tercer año de primaria de la capital del país.

Dicha dispersión ocurrió a lo largo de este jueves 1 de enero de 2026, de acuerdo a lo publicado y compartido por el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien) de la Ciudad de México.

A través de sus redes sociales oficiales, la dependencia capitalina notificó que el apoyo de este mes de enero se realizó, siendo el primero del 2026 y el quinto del ciclo escolar 2025-2026.

(Foto: Fideicomiso de Bienestar Educativo)
(Foto: Fideicomiso de Bienestar Educativo)

El Fibien también detalló los montos que recibieron los estudiantes de preescolar y primaria de la Ciudad de México, ya que son diferentes.

Lo anterior dependiendo del grado educativo en el que se encuentren cursando los menores de edad.

Cabe destacar que Mi Beca para Empezar fue creada en el año 2019 por la hoy presidenta de la República y entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Por lo tanto, únicamente alumnas y alumnos de este programa social pueden integrarse al apoyo económico local.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México reveló los montos que cada nuevo beneficiario recibirá. Crédito: YouTube/Clara Brugada Molina.

Estos son los montos que recibieron los beneficiarios de Mi Beca para Empezar en el mes de enero de 2026

Como se mencionó anteriormente, los pagos de Mi Beca para Empezar serán diferentes dependiendo del grado educativo en el que se encuentran cursando los menores de edad.

De acuerdo con datos difundidos por el Fibien en sus canales oficiales, se especificaron las cantidades otorgadas a cada alumno:

  • 600 pesos: Nivel preescolar
  • 650 pesos: Nivel primaria
  • 600 pesos: CAM preescolar, primaria y laboral
Estos son los montos pagados
Estos son los montos pagados en el mes de enero de Mi Beca para Empezar. Foto: X/@BienestarEdu.

¿Qué es Mi Beca para Empezar?

Mi Beca para Empezar corresponde a un programa social impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México, destinado a estudiantes de preescolar y primaria inscritos en el presente ciclo escolar.

El objetivo de este apoyo económico es contribuir a que los alumnos continúen sus estudios, disminuyendo barreras como la carencia de útiles escolares y otros materiales necesarios.

A diferencia de otros apoyos sociales, Mi Beca para Empezar no entrega efectivo a los beneficiarios, por lo tanto, no es posible extraer el saldo en cajeros automáticos.

El objetivo es que estudiantes
El objetivo es que estudiantes de preescolar y primaria no abandonen sus estudios por falta de herramientas o materiales. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia

El recurso se proporciona únicamente a través de una tarjeta expedida por el Fibien, la cual solo permite realizar compras en establecimientos que permiten el intercambio de sus productos con el dinero emitido en la tarjera de Mi Beca para Empezar.

Mediante esta tarjeta es posible comprar alimentos, uniformes, útiles, libros y otros insumos necesarios para el entorno escolar.

Estos artículos pueden adquirirse en papelerías, supermercados, tiendas de ropa, comercios departamentales y negocios que cuenten con terminales bancarias compatibles con la tarjeta.

Temas Relacionados

Mi Beca para Empezar 2026Mi Beca para EmpezarCDMXBecaPago Mi Beca para Empezar 2026Pago Mi Beca para EmpezarPago Mi Beca para Empezar Eneromexico-noticias

Más Noticias

Cuántas tazas de café puedes consumir al día sin afectar tu ciclo normal del sueño

Esta bebida es común en el día a día, pero tiene que consumirse con medida

Cuántas tazas de café puedes

Así lució María Victoria en su cena de Año Nuevo 2026 a sus casi 103 años

La querida estrella del Cine de Oro sorprendió a sus seguidores con un cálido saludo acompañado de una imagen actual

Así lució María Victoria en

Tren Interurbano México - Toluca abrirá en 2026 tras 11 años de obras: cronología de su construcción

Claudia Sheinbaum se encargará de inaugurar el Tren “El Insurgente” en su totalidad hasta Observatorio

Tren Interurbano México - Toluca

Para qué sirve echar vinagre blanco en las coladera y cómo hacerlo de forma segura

Este uso del vinagre suele ser poco conocido

Para qué sirve echar vinagre

Gobierno federal expropió 77 predios para obras del Tren Interurbano AIFA-Pachuca

Los predios se encuentran ubicados en el Estado de México e Hidalgo y la medida fue publicada el 30 de diciembre de 2025 en el DOF

Gobierno federal expropió 77 predios
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dictan prisión preventiva a un

Dictan prisión preventiva a un hombre detenido con casi 400 kilos de cocaína en Sonora

El Mayo espera su sentencia en EEUU luego de declararse culpable: así fue la caída del líder del Cártel de Sinaloa

Guerra entre Chapos y Mayos provocaría aumento del reclutamiento de menores por los cárteles, alerta exagente de la DEA

Emboscaron a policías municipales de Tocumbo, Michoacán: reportan un oficial muerto y otro herido

Revelan presunta narcofiesta en el Cereso 3

ENTRETENIMIENTO

Así lució María Victoria en

Así lució María Victoria en su cena de Año Nuevo 2026 a sus casi 103 años

Alejandra Guzmán comparte su mayor deseo este 2026 y podría ser indirecta a su hija Frida Sofía

La Casa de los Famosos México 2026: Esta es la hermosa mujer que podría ser confirmada pronto

P!nk inicia 2026 con cirugía de emergencia y fans en México temen la cancelación de sus conciertos

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 1 de enero

DEPORTES

El Fulham de Raúl Jiménez

El Fulham de Raúl Jiménez inicia el 2026 con empate ante el Crystal Palace

Randy Arozarena y Alejandro Kirk encabezan la lista de México para el Clásico Mundial 2026

La caída de Canelo Álvarez en el boxeo: de ser el mejor libra por libra a quedarse sin títulos y con opciones de retirarse

Las Águilas del América arrancarían el 2026 con el fichaje de Rodrigo Dourado

Clausura 2026 Liga Mx Femenil: quiénes son los equipos candidatos al título