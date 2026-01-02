Mi Beca para Empezar 2026: el pago de este mes de enero ya cayó a todos los beneficiarios

Mi Beca para Empezar es un programa social del Gobierno de la Ciudad de México. Foto: Facebook Claudia Sheinbaum.

Los beneficiarios de Mi Beca para Empezar comenzaron el 2026 con una buena noticia, ya que el pago de este mes de enero ya se realizó en todas las tarjetas de estudiantes de preescolar y primaria de la Ciudad de México.

El depósito se llevó a cabo a todas las alumnas y alumnos de preescolar y de primero, segundo y tercer año de primaria de la capital del país.

Dicha dispersión ocurrió a lo largo de este jueves 1 de enero de 2026, de acuerdo a lo publicado y compartido por el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien) de la Ciudad de México.

A través de sus redes sociales oficiales, la dependencia capitalina notificó que el apoyo de este mes de enero se realizó, siendo el primero del 2026 y el quinto del ciclo escolar 2025-2026.

(Foto: Fideicomiso de Bienestar Educativo)

El Fibien también detalló los montos que recibieron los estudiantes de preescolar y primaria de la Ciudad de México, ya que son diferentes.

Lo anterior dependiendo del grado educativo en el que se encuentren cursando los menores de edad.

Cabe destacar que Mi Beca para Empezar fue creada en el año 2019 por la hoy presidenta de la República y entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Por lo tanto, únicamente alumnas y alumnos de este programa social pueden integrarse al apoyo económico local.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México reveló los montos que cada nuevo beneficiario recibirá. Crédito: YouTube/Clara Brugada Molina.

Estos son los montos que recibieron los beneficiarios de Mi Beca para Empezar en el mes de enero de 2026

Como se mencionó anteriormente, los pagos de Mi Beca para Empezar serán diferentes dependiendo del grado educativo en el que se encuentran cursando los menores de edad.

De acuerdo con datos difundidos por el Fibien en sus canales oficiales, se especificaron las cantidades otorgadas a cada alumno:

600 pesos: Nivel preescolar

650 pesos: Nivel primaria

600 pesos: CAM preescolar, primaria y laboral

Estos son los montos pagados en el mes de enero de Mi Beca para Empezar. Foto: X/@BienestarEdu.

¿Qué es Mi Beca para Empezar?

Mi Beca para Empezar corresponde a un programa social impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México, destinado a estudiantes de preescolar y primaria inscritos en el presente ciclo escolar.

El objetivo de este apoyo económico es contribuir a que los alumnos continúen sus estudios, disminuyendo barreras como la carencia de útiles escolares y otros materiales necesarios.

A diferencia de otros apoyos sociales, Mi Beca para Empezar no entrega efectivo a los beneficiarios, por lo tanto, no es posible extraer el saldo en cajeros automáticos.

El objetivo es que estudiantes de preescolar y primaria no abandonen sus estudios por falta de herramientas o materiales. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia

El recurso se proporciona únicamente a través de una tarjeta expedida por el Fibien, la cual solo permite realizar compras en establecimientos que permiten el intercambio de sus productos con el dinero emitido en la tarjera de Mi Beca para Empezar.

Mediante esta tarjeta es posible comprar alimentos, uniformes, útiles, libros y otros insumos necesarios para el entorno escolar.

Estos artículos pueden adquirirse en papelerías, supermercados, tiendas de ropa, comercios departamentales y negocios que cuenten con terminales bancarias compatibles con la tarjeta.