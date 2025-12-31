México

Mi Beca para Empezar 2026: fecha exacta del pago de enero para todos los beneficiarios

Los montos son diferentes, dependiendo el grado educativo en el que se encuentre cursando el menor de edad

Mi Beca para Empezar es
Mi Beca para Empezar es un programa social del Gobierno de la Ciudad de México. Foto: Twitter/@Claudiashein.

Mi Beca para Empezar es un programa social desarrollado por el Gobierno de la Ciudad de México, dirigido a niños y niñas de nivel preescolar y primaria en este ciclo escolar.

Este apoyo económico busca brindar apoyo a los estudiantes, favoreciendo su permanencia en la educación básica mediante la reducción de obstáculos como la falta de materiales escolares.

A diferencia de otros programas sociales, quienes participan en Mi Beca para Empezar no reciben dinero en efectivo, por lo que no pueden retirar el monto depositado en cajeros automáticos.

El apoyo se otorga exclusivamente mediante una tarjeta emitida por el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien), la cual permite compras solo en los comercios autorizados por el Gobierno de la Ciudad de México.

El apoyo económico tiene como
El apoyo económico tiene como finalidad que los alumnos y alumnas de nivel básica no abandonen sus estudios. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia

Con la tarjeta se pueden adquirir alimentos, uniformes, útiles, libros y artículos escolares, así como distintos insumos fundamentales para el ámbito escolar.

Estos productos pueden conseguirse en papelerías, supermercados, tiendas de ropa, comercios departamentales y negocios que cuenten con la terminal bancaria adecuada para aceptar la tarjeta.

Dentro del programa, las familias expresan inquietudes sobre la fecha en que se realizará el depósito de enero, correspondiente al primer pago de 2026.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México reveló los montos que cada nuevo beneficiario recibirá. Crédito: YouTube/Clara Brugada Molina.

El Fibien anunció que ya quedó establecida la fecha para el pago de enero 2026, que corresponde al quinto depósito del ciclo escolar 2025-2026 y representa la primera entrega de este programa social del año, dirigida a estudiantes de preescolar y primaria en la Ciudad de México.

En ciclos anteriores, alumnos de secundaria en escuelas públicas podían formar parte de este programa; sin embargo, desde la puesta en marcha de la Beca Rita Cetina, ahora deben solicitar el apoyo federal otorgado por el Gobierno de México.

Fecha exacta del pago de enero de 2026 de Mi Beca para Empezar para todos los beneficiarios

De acuerdo con datos del Fibien, ya hay fechas para el pago de enero dirigido a quienes reciben Mi Beca para Empezar.

El depósito para todas las personas registradas está previsto para el jueves 1 de enero de 2026, según lo informado por el organismo del Gobierno de la Ciudad de México.

En esa fecha se realizará la entrega del apoyo. El monto depositado en cada tarjeta de Fibien variará según el grado escolar de cada estudiante, ya sea preescolar o primaria, conforme a lo señalado por la autoridad capitalina.

El jueves 1 de enero
El jueves 1 de enero de 2026 será el pago de Mi Beca para Empezar para todos los beneficiarios. Foto: Fideicomiso de Bienestar Educativo.

Estos son los montos totales que recibirán todos los beneficiarios de Mi Beca para Empezar para el 2025

Según los datos difundidos por el Fibien en sus canales oficiales, se especificaron las cantidades otorgadas a cada alumno:

  • 600 pesos: Nivel preescolar
  • 650 pesos: Nivel primaria
  • 600 pesos: CAM preescolar, primaria y laboral

Se recomienda estar atentos a los comunicados oficiales del Fibien, ya que podrían anunciarse eventualidades o retrasos relacionados con los pagos.

