México

Mi Beca para Empezar 2026: qué beneficiarios no recibirán el pago de este mes de enero

El depósito se efectuó este jueves 1 de enero, pero algunos padres de familia de alumnos de preescolar y primaria reportaron que no se les vio reflejado la dispersión correspondiente

Guardar
El pago de Mi Beca
El pago de Mi Beca para Empezar se realizó este jueves 1 de enero de 2026. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia

Mi Beca para Empezar es un programa social promovido por el Gobierno de la Ciudad de México, dirigido a estudiantes de preescolar y primaria inscritos en el ciclo escolar actual.

El propósito de este apoyo económico es facilitar la permanencia de los alumnos en la escuela, reduciendo obstáculos como la falta de útiles escolares y otros materiales indispensables.

A diferencia de otros programas sociales, Mi Beca para Empezar no entrega dinero en efectivo, por lo que los beneficiarios no pueden retirar el monto en cajeros automáticos.

El apoyo se otorga exclusivamente mediante una tarjeta emitida por Fibien, la cual permite compras solo en establecimientos que aceptan el saldo de Mi Beca para Empezar.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México reveló los montos que cada nuevo beneficiario recibirá. Crédito: YouTube/Clara Brugada Molina.

Con esta tarjeta se pueden adquirir alimentos, uniformes, útiles, libros y otros insumos necesarios para el ámbito escolar.

Estos productos están disponibles en papelerías, supermercados, tiendas de ropa, comercios departamentales y negocios que cuenten con terminales bancarias compatibles con la tarjeta.

Algunos beneficiarios reportan que no
Algunos beneficiarios reportan que no han recibido el pago de este mes de enero de 2026. Foto: Fideicomiso de Bienestar Educativo.

El pago de este mes de enero ya se llevó a cabo para algunos beneficiarios, pero otros reportaron que no han recibido el depósito correspondiente.

De acuerdo con lo revelado por el Fibien, este jueves 1 de enero fue realizada la dispersión correspondiente, pero algunos padres de familia indicaron que no se les vio reflejada la dispersión correspondiente.

Ante esto, la dependencia capitalina ya ha revelado las razones por las que algunos beneficiarios no tuvieron el pago de este mes de enero.

¿Qué beneficiarios no recibieron el pago de este mes de enero de Mi Beca para Empezar?

A partir de 2026, Mi Beca para Empezar continuará otorgando el apoyo mensual a estudiantes de preescolar y quienes estén en primero, segundo y tercer grado de primaria.

Pero ahora, los estudiantes que cursen cuarto, quinto y sexto grado de primaria ya no recibieron el pago de este mes de enero y ya no formarán parte de este programa social local, debido a que ahora ya podrán inscribirse por la Beca Rita Cetina.

Esta es la razón por
Esta es la razón por la que algunos beneficiarios no recibieron el pago de este mes de enero de Mi Beca para Empezar. Foto: X/@BienestarEdu.

Las autoridades recomiendan a las familias mantenerse atentas a las redes sociales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez para conocer las fechas y el procedimiento de registro, disponible en la página www.becaritacetina.gob.mx.

La Beca Rita Cetina otorga un total de mil 900 pesos bimestrales a todos los beneficiarios y es otorgada por el Gobierno de México.

Estos son los montos que recibieron los beneficiarios de Mi Beca para Empezar en el mes de enero de 2026

Los pagos de Mi Beca para Empezar serán diferentes dependiendo del grado educativo en el que se encuentran cursando los menores de edad.

De acuerdo con datos difundidos por el Fibien en sus canales oficiales, se especificaron las cantidades otorgadas a cada alumno:

  • 600 pesos: Nivel preescolar
  • 650 pesos: Nivel primaria
  • 600 pesos: CAM preescolar, primaria y laboral
Estos son los montos pagados
Estos son los montos pagados en el mes de enero de Mi Beca para Empezar. Foto: X/@BienestarEdu.

Por lo tanto, estos fueron los montos otorgados para todos los estudiantes de preescolar y las alumnas y alumnos de primero, segundo y tercer año de primaria.

Temas Relacionados

Mi Beca para EmpezarMi Beca para Empezar 2026CDMXBecaPago Mi Beca para EmpezarPago Mi Beca para Empezar 2026Pago Mi Beca para Empezar 2026 Eneromexico-noticias

Más Noticias

Hermana de Santiago Giménez se “burla” de su lesión

La hermana del futbolista compartió un video viral en redes sociales donde, mediante una broma, evidenció la unión entre ambos

Hermana de Santiago Giménez se

La infusión digestiva que te ayuda a eliminar la retención de líquidos y desinflamar el vientre

Las molestias digestivas típicas después de fiestas pueden aliviarse gracias a una infusión natural que favorece la eliminación de líquidos y desinflama el abdomen

La infusión digestiva que te

¿Cuántos kilómetros de carreteras nuevas se construyeron en México durante 2025?

El gobierno de Claudia Sheinbaum proyecta modernizar 64 aeropuertos durante su administración

¿Cuántos kilómetros de carreteras nuevas

Cuánto tiempo es seguro seguir comiendo recalentado de Navidad o Año Nuevo

La reunión al día siguiente ya se convirtió en una tradición

Cuánto tiempo es seguro seguir

Esta es la fecha en la que CDMX regalará nuevos camiones de basura a todas las alcaldías para sistema de reducción de residuos

La nueva forma de separación y recolección de basura arrancó este jueves 1 de enero de 2026, de acuerdo con lo anunciado semanas previas por el Gobierno de la Ciudad de México

Esta es la fecha en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dictan prisión preventiva a un

Dictan prisión preventiva a un hombre detenido con casi 400 kilos de cocaína en Sonora

El Mayo espera su sentencia en EEUU luego de declararse culpable: así fue la caída del líder del Cártel de Sinaloa

Guerra entre Chapos y Mayos provocaría aumento del reclutamiento de menores por los cárteles, alerta exagente de la DEA

Emboscaron a policías municipales de Tocumbo, Michoacán: reportan un oficial muerto y otro herido

Revelan presunta narcofiesta en el Cereso 3

ENTRETENIMIENTO

Yolanda Andrade hace un En

Yolanda Andrade hace un En Vivo con Montserrat Oliver para celebrar 25 años juntas

Los reality shows que llegarán a Televisa y TV Azteca en 2026: La Casa de los Famosos México, La Granja VIP y nuevas apuestas

Así lució María Victoria en su cena de Año Nuevo 2026 a sus casi 103 años

Alejandra Guzmán comparte su mayor deseo este 2026 y podría ser indirecta a su hija Frida Sofía

La Casa de los Famosos México 2026: Esta es la hermosa mujer que podría ser confirmada pronto

DEPORTES

Hermana de Santiago Giménez se

Hermana de Santiago Giménez se “burla” de su lesión

DT del Milán habla sobre el futuro de Santi Giménez: “estará de baja entre 3 y 4 meses”

De Vicente Sánchez a Nicolás Larcamón: el agridulce 2025 que tuvo Cruz Azul

Este fue el primer mexicano en anotar gol en el 2026

El Fulham de Raúl Jiménez inicia el 2026 con empate ante el Crystal Palace