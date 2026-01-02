Mi Beca para Empezar 2026: qué beneficiarios no recibirán el pago de este mes de enero

El pago de Mi Beca para Empezar se realizó este jueves 1 de enero de 2026. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia

Mi Beca para Empezar es un programa social promovido por el Gobierno de la Ciudad de México, dirigido a estudiantes de preescolar y primaria inscritos en el ciclo escolar actual.

El propósito de este apoyo económico es facilitar la permanencia de los alumnos en la escuela, reduciendo obstáculos como la falta de útiles escolares y otros materiales indispensables.

A diferencia de otros programas sociales, Mi Beca para Empezar no entrega dinero en efectivo, por lo que los beneficiarios no pueden retirar el monto en cajeros automáticos.

El apoyo se otorga exclusivamente mediante una tarjeta emitida por Fibien, la cual permite compras solo en establecimientos que aceptan el saldo de Mi Beca para Empezar.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México reveló los montos que cada nuevo beneficiario recibirá. Crédito: YouTube/Clara Brugada Molina.

Con esta tarjeta se pueden adquirir alimentos, uniformes, útiles, libros y otros insumos necesarios para el ámbito escolar.

Estos productos están disponibles en papelerías, supermercados, tiendas de ropa, comercios departamentales y negocios que cuenten con terminales bancarias compatibles con la tarjeta.

Algunos beneficiarios reportan que no han recibido el pago de este mes de enero de 2026. Foto: Fideicomiso de Bienestar Educativo.

El pago de este mes de enero ya se llevó a cabo para algunos beneficiarios, pero otros reportaron que no han recibido el depósito correspondiente.

De acuerdo con lo revelado por el Fibien, este jueves 1 de enero fue realizada la dispersión correspondiente, pero algunos padres de familia indicaron que no se les vio reflejada la dispersión correspondiente.

Ante esto, la dependencia capitalina ya ha revelado las razones por las que algunos beneficiarios no tuvieron el pago de este mes de enero.

¿Qué beneficiarios no recibieron el pago de este mes de enero de Mi Beca para Empezar?

A partir de 2026, Mi Beca para Empezar continuará otorgando el apoyo mensual a estudiantes de preescolar y quienes estén en primero, segundo y tercer grado de primaria.

Pero ahora, los estudiantes que cursen cuarto, quinto y sexto grado de primaria ya no recibieron el pago de este mes de enero y ya no formarán parte de este programa social local, debido a que ahora ya podrán inscribirse por la Beca Rita Cetina.

Esta es la razón por la que algunos beneficiarios no recibieron el pago de este mes de enero de Mi Beca para Empezar. Foto: X/@BienestarEdu.

Las autoridades recomiendan a las familias mantenerse atentas a las redes sociales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez para conocer las fechas y el procedimiento de registro, disponible en la página www.becaritacetina.gob.mx.

La Beca Rita Cetina otorga un total de mil 900 pesos bimestrales a todos los beneficiarios y es otorgada por el Gobierno de México.

Estos son los montos que recibieron los beneficiarios de Mi Beca para Empezar en el mes de enero de 2026

Los pagos de Mi Beca para Empezar serán diferentes dependiendo del grado educativo en el que se encuentran cursando los menores de edad.

De acuerdo con datos difundidos por el Fibien en sus canales oficiales, se especificaron las cantidades otorgadas a cada alumno:

600 pesos: Nivel preescolar

650 pesos: Nivel primaria

600 pesos: CAM preescolar, primaria y laboral

Estos son los montos pagados en el mes de enero de Mi Beca para Empezar. Foto: X/@BienestarEdu.

Por lo tanto, estos fueron los montos otorgados para todos los estudiantes de preescolar y las alumnas y alumnos de primero, segundo y tercer año de primaria.