Conductor arrastra a motociclista por calles de CDMX: difunden videos para identificar a responsable

De acuerdo con reportes extraoficial, el incidente ocurrió en Periférico y Eje 6, en Iztapalapa

De acuerdo con reportes extraoficial, el incidente ocurrió en Periférico y Eje 6, en Iztapalapa. (@@Traviesoeh / X)

Un motociclista murió en calles de la alcaldía Iztapalapa tras ser impactado y arrastrado cerca de dos kilómetros por un automóvil en Anillo Periférico y Eje 6. El incidente, registrado en video por un automovilista, ocurrió la noche del 3 de enero.

El audiovisual, ampliamente difundido en X —antes Twitter—, muestra a un auto Honda City con placas E85-BPC circulando a gran velocidad y zigzagueando sobre Periférico.

Según reportes extraoficiales, al llegar al cruce de las calles Francisco Mujica y Félix Palavicini de la colonia Constitución de 1917, un tope liberó el cadáver.

Difunden video para dar con responsable

En X, donde la noticia se volvió tendencia, surgió una campaña para identificar al responsable. La iniciativa fue impulsada por el periodista Jorge Becerríl.

“Si conoces a este HDP, denúncialo! Es el conductor de un Honda City, matrícula E85-BPC, quien embistió a un motociclista en Periférico y Eje 6, #Iztapalapa y lo arrastró hasta la calle Ing. Félix Palavicini, en la col. Constitución de 1917. El motero murió. QEPD”, escribió.

El cuerpo del motociclista, cuya identidad hasta el momento es desconocida, quedó sobre el asfalto. En imágenes difundidas por reporteros de nota roja se aprecian luxaciones en varias partes de su cuerpo y su casco destrozado.

El incidente vial dejó como saldo una persona muerta. (Captura de pantalla / X)

Sin reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

El caso generó indignación en X durante las primeras horas del 4 de enero. Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México no informado sobre avances en la investigación de los hechos.

Sin embargo, en los últimos meses la dependencia informó sobre un aumento de incidentes viales donde han tenido injerencia motociclistas.

En la capital, las motocicletas están involucradas en tres de cada cinco siniestros viales, una tendencia que se ha intensificado en los últimos años debido al crecimiento acelerado de este tipo de vehículos, de acuerdo con datos del Plan General de Desarrollo (PGD).

El diagnóstico del PGD advierte que el parque vehicular de motocicletas creció a una tasa media anual de 26% entre 2012 y 2023, hasta superar las 750 mil unidades registradas, un ritmo muy superior al de los automóviles particulares, que aumentaron apenas 2.1% en el mismo periodo.

Este fenómeno ha tenido un impacto directo en la seguridad vial. El documento señala que, desde el segundo trimestre de 2020, las personas motociclistas se convirtieron en el grupo con mayor número de víctimas mortales, al concentrar 40% de los fallecimientos por hechos de tránsito. Además, precisa que “desde noviembre de 2022, tres de cada cinco incidentes de tránsito registrados involucran motocicletas”.

