Frío CDMX: en víspera de Reyes activarán alerta amarilla en estas seis alcaldías por bajas temperaturas

Protección Civil alertó a los capitalinos por este pronóstico en la Ciudad de México para las primeras horas de este lunes 5 de enero

Las primeras horas de este
Las primeras horas de este lunes 5 de enero prevén bajas temperaturas en seis alcaldías de la CDMX. Crédito: Cuartoscuro

Las bajas temperaturas al amanecer continuarán en la Ciudad de México y tal será el caso de este lunes 5 de enero, día de víspera de la llegada de los Reyes Magos, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este domingo 4 de enero en sus redes sociales oficiales.

Serán seis alcaldías de la Ciudad de México las que registrarán bajas temperaturas para las primeras horas de este lunes 5 de enero.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a las demarcaciones que resultarán afectadas por el ambiente frío o vivir en ellas.

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

Se trata de las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, las que registrarán temperaturas bajas para el amanecer de este lunes 5 de enero.

Protección Civil de la Ciudad de México mencionó que estas seis alcaldías de la capital del país mencionadas anteriormente registrarán temperaturas bajas y será activada la alerta amarilla.

Ante esto, lanzó una serie de recomendaciones a la población en general por las bajas temperaturas esperadas para la mañana de este lunes 5 de enero.

  • Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca.
  • Evita cambios bruscos de temperatura.
  • Resguarda mascotas del frío; no las dejes a la intemperie.
  • Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.
Protección Civil de la CDMX
Protección Civil de la CDMX lanzó una serie de recomendaciones a la población por bajas temperaturas. Crédito: Cuartoscuro.

¿A qué hora comenzarán las bajas temperaturas en estas seis alcaldías para la mañana de este lunes 5 de enero?

Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de las 02:00 a 08:00 horas cuando se registren las temperaturas bajas en las seis alcaldías mencionadas anteriormente para el amanecer de este lunes 5 de enero, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Seis alcaldías de CDMX prevén
Seis alcaldías de CDMX prevén bajas temperaturas para el amanecer de este lunes 5 de enero. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Es importante estar al pendiente de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en caso de que exista algún cambio relacionado con el pronóstico del clima para las siguientes 24 horas en la Ciudad de México.

De igual manera, atender las indicaciones y recomendaciones emitidas por la dependencia capitalina por las bajas temperaturas esperadas para este lunes 5 de enero en las alcaldías mencionadas anteriormente.

En caso de presentar alguna complicación de salud debido al ambiente frío que se ha registrado en los últimos días en la Ciudad de México, es importante acudir al centro de salud más cercano para la pronta atención y que, en caso de que se diagnostique una enfermedad, no se complique.

