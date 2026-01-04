Atienden Bomberos y PBI incendio en paradero Pantitlán

Bomberos atendieron un incendio registrado en el CETRAM Pantitlán. Crédito: Cuartoscuro/Daniel Augusto

Oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y comisionados al Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Pantitlán, atendieron de manera oportuna un siniestro registrado en las inmediaciones de este paradero, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, lo que permitió evitar riesgos mayores para la población usuaria y el personal que labora en la zona.

Los hechos ocurrieron mientras los uniformados realizaban sus labores habituales de vigilancia y seguridad, cuando detectaron un incendio en la zona exterior del CETRAM. De manera específica, el fuego se originó en un árbol y se extendió hacia un local comercial situado a la salida de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, un punto de alta afluencia peatonal.

Foto: (@Denincia_Vca/X)

Ante esta situación, y conforme a los protocolos de actuación establecidos, los efectivos de la PBI acudieron de inmediato al sitio, implementaron las medidas de seguridad correspondientes y solicitaron el apoyo del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México para atender el siniestro de forma especializada. La pronta reacción permitió acordonar el área y alertar a los usuarios para mantener una distancia segura.

Mientras arribaban los cuerpos de emergencia, se registró una destacada participación ciudadana. De manera solidaria y organizada, personas que se encontraban en el lugar colaboraron en las labores iniciales de contención del incendio, utilizando botellas, garrafones y cubetas con agua, así como extintores disponibles en la zona. Estas acciones contribuyeron a limitar la propagación del fuego y a reducir el riesgo de que se extendiera a otros espacios del paradero.

Minutos después, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos arribó al lugar y realizó las maniobras necesarias para sofocar por completo el incendio, verificar que no existieran puntos de riesgo y asegurar la zona. Gracias a la acción coordinada entre los oficiales de la PBI, la ciudadanía y los servicios de emergencia, la situación quedó bajo control sin que se reportaran personas lesionadas.

Cuerpos de emergencia se desplazaron al lugar tras recibir el reporte. (Foto: Google Maps)

La intervención oportuna permitió proteger la integridad física de los usuarios del transporte público, transeúntes, comerciantes y trabajadores del CETRAM Pantitlán, además de evitar afectaciones mayores a la infraestructura y a los comercios ubicados en el área.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la Policía Bancaria e Industrial, refrenda su compromiso de mantener acciones permanentes de vigilancia, prevención y atención inmediata ante cualquier situación de riesgo en espacios de alta concentración de personas. Asimismo, reconoce y agradece la colaboración de la ciudadanía, cuya participación responsable y solidaria fue fundamental para controlar el incendio de manera eficaz.

La SSC reiteró el llamado a la población a reportar de inmediato cualquier emergencia y a seguir las indicaciones de las autoridades, con el fin de fortalecer la seguridad y la protección civil en la capital del país.