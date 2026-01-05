“Intervención no es opción”: Sheinbaum sobre relación con Estados Unidos

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una entrevista con Reuters en la Ciudad de México, México 22 de septiembre de 2022. REUTERS/Raquel Cunha

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que el país no modificará su política exterior frente a Estados Unidos y reiteró que la intervención militar no es una opción para el gobierno mexicano, en medio de la tensión internacional provocada por la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro durante un operativo estadounidense.

La mandataria subrayó que la relación bilateral con Washington se mantiene en un marco de colaboración, particularmente en materia de seguridad, pero bajo el principio de responsabilidad compartida.

Durante una conferencia de prensa, Sheinbaum fue cuestionada sobre un posible cambio en la política exterior mexicana.

En respuesta, rechazó esa posibilidad y sostuvo que la cooperación no implica aceptar acciones unilaterales.

Sheinbaum señaló que México colabora con Estados Unidos en seguridad, pero mantiene firme su soberanía y rechaza intervenciones unilaterales. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

“Ellos ya saben que esa no es una opción para nosotros, pero estamos colaborando”, afirmó la presidenta al referirse a la postura del gobierno mexicano ante Estados Unidos.

La postura de México frente a Washington

Sheinbaum explicó que el propio equipo del presidente Donald Trump ha señalado que existe un momento de colaboración entre ambos países, especialmente en temas de seguridad.

En ese contexto, insistió en que México asume su responsabilidad para atender la violencia y evitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, pero recalcó que Washington también debe actuar en su territorio.

La presidenta señaló que el combate al crimen organizado requiere esfuerzos compartidos y enfatizó que Estados Unidos debe frenar el ingreso ilegal de armas a México y atender a las organizaciones criminales que operan dentro de su propio país.

Rechazo a la intervención en Venezuela

Tras la captura de Nicolás Maduro, el gobierno mexicano emitió un comunicado en el que calificó el operativo estadounidense como una “intervención militar” y manifestó su rechazo a este tipo de acciones.

México condena la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y reafirma su respeto al derecho internacional. IMAGE PIXELATED FROM SOURCE.

La administración federal sostuvo que la operación vulnera los principios del derecho internacional y la Carta de la Organización de las Naciones Unidas.

Sheinbaum reforzó esta postura a través de redes sociales, donde recordó el principio juarista de que “el respeto al derecho ajeno es la paz” y citó el Artículo 2 de la Carta de la ONU, que prohíbe el uso de la fuerza contra la soberanía de los Estados.

La mandataria reiteró que México condena cualquier intervención militar y mantiene su vocación pacifista.

El operativo estadounidense y la tensión regional

Estados Unidos confirmó que durante la madrugada del 3 de enero de 2026 realizó un ataque en Venezuela que derivó en la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El operativo incluyó sobrevuelos y explosiones en zonas civiles y militares de Caracas, según reportes oficiales venezolanos. REUTERS/Ricardo Arduengo

El presidente Donald Trump confirmó la captura a través de redes sociales y calificó el operativo como un éxito, mientras anunció que ofrecerá mayores detalles en una conferencia de prensa desde Florida.

La operación ha generado reacciones inmediatas en América Latina y ha elevado la tensión diplomática en la región.

Reacciones políticas en México

El expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció públicamente para condenar la operación estadounidense en Venezuela y expresó su respaldo a Claudia Sheinbaum, señalando que se trató de un atentado contra la soberanía del pueblo venezolano.

Entre los principales puntos de la postura mexicana destacan:

Rechazo a cualquier forma de intervención militar extranjera.

Llamado al respeto del derecho internacional y la Carta de la ONU.

Defensa del principio de soberanía de los Estados.

Cooperación bilateral basada en la responsabilidad compartida.