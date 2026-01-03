El mensaje de Claudia Sheinbaum a EEUU tras la captura de Maduro

Sheinbaum envía mensaje a Estados Unidos. | YouTube Claudia Sheinbaum

La tarde de este sábado 3 de enero de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, escribió un mensaje en el que incluye a Benito Juárez y a Estados Unidos, luego de que tras una instrucción de Donald Trump se llevó a cabo la detención del dictador venezolano, Nicolás Maduro:

“La gran enseñanza de Benito Juárez en estos momentos debe guiar también a Estados Unidos: entre los individuos como entre las Naciones el respeto al derecho ajeno es la paz”.

Gobierno de México llamó “intervención militar” al operativo de Estados Unidos

El gobierno de México ha manifestado su rechazo ante los recientes acontecimientos en Venezuela, calificando como “intervención militar” la operación realizada por Estados Unidos durante la madrugada del 3 de enero de 2026.

En su declaración oficial, la administración mexicana denunció la captura y traslado del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses, solicitando de manera urgente el respeto al derecho internacional y la búsqueda de una salida pacífica a la situación.

El comunicado emitido por el gobierno mexicano resalta que tales acciones constituyen “una violación de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas”, sosteniendo que los principios de política exterior de México se centran en la promoción de la paz y la no intervención.

“Con base en sus principios de política exterior y en su vocación pacifista, México hace un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU, y a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y pueblo venezolanos”, indicó el documento oficial.

AMLO deja el retiro político y hace mención sobre el contexto internacional

El expresidente Andrés Manuel López Obrador tomó una pausa en su retiro político para abordar a través de un mensaje el operativo realizado por Estados Unidos, en su cuenta de X escribió lo siguiente:

“Estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente. Ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía mundial.

Presidente Trump: no caiga en la autocomplacencia ni escuche el canto de las sirenas. Mande al carajo a los halcones; usted tiene capacidad para actuar con juicio práctico. No olvide que la efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana. La política no es imposición.

Recuerde que “el respeto al derecho ajeno es la paz”, como nos enseñó Benito Juárez en el siglo XIX. Soy mexicano con mucho orgullo, pero también latinoamericano.

Apoyo incondicionalmente a mi presidenta Claudia Sheinbaum. Por ahora no le mando un abrazo.”

AMLO lanzó un mensaje con motivo de la operación que llevó a cabo EEUU para detener a Nicolás Maduro. (Crédito: Andrés Manuel López Obrador)

Donald Trump confirmó la detención de Nicolás Maduro

La captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, llevada a cabo por fuerzas estadounidenses durante la madrugada del 3 de enero de 2026, ha provocado reacciones inmediatas en la región, mientras la comunidad internacional espera mayores definiciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la operación a través de su cuenta en Truth Social, donde describió el operativo como “brillante”.

“El ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país, fue un éxito”, detalló Trump en su publicación, resaltando la magnitud de la intervención.

De acuerdo con lo informado por el gobierno venezolano, los ataques se registraron en zonas civiles y militares de Caracas así como en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, afectando diversas infraestructuras y generando incertidumbre en la población local.

Casi cuatro horas después de los primeros reportes, el presidente estadounidense anunció que ampliará la información en una conferencia de prensa programada para las 11:00 de la mañana (16:00 GMT) en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.