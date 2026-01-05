México

¿El 6 de enero, día de los Reyes Magos, es feriado y no se trabaja? La Ley Federal del Trabajo responde

Partir la tradicional Rosca de Reyes y observar a las niñas y niños abrir sus regalos bajo el árbol, son algunas de las actividades que se llevan a cabo en esta fecha

Este 6 de enero se
Este 6 de enero se conmemora el día de los Reyes Magos en México, por lo que la población se pregunta si se otorga un día de asueto. Crédito: Cuartoscuro/Crisanta Espinosa Aguilar

Este 6 de enero se conmemora el día de los Reyes Magos, una jornada en la que niños y niñas en el país despiertan con la ilusión de encontrar obsequios bajo el árbol de Navidad, regalos que solicitaron a los Reyes Magos.

Es una celebración donde se comparten momentos familiares al abrir los obsequios; los padres suelen salir con los pequeños para disfrutar los juguetes que los Santos Reyes les entregaron, y muchos se reúnen para compartir la tradicional Rosca de Reyes.

Por tal motivo, algunas personas se cuestionan si esta fecha está reconocida como feriado oficial y día inhábil en el que no se debe laborar.

También hay quienes dudan si, en caso de trabajar en sus empleos, empresas o compañías, deberían recibir un pago doble o triple, según corresponda, conforme a la Ley Federal del Trabajo (LFT).

En relación a esto, se revisó la LFT para confirmar si este martes 6 de enero es un día festivo oficial y está reconocido como inhábil para no trabajar, lo que llevó a la siguiente aclaración.

¿El 6 de enero, día de los Reyes Magos, es considerado feriado y fecha inhábil?

Según lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, este martes 6 de enero los empleados deberán acudir a sus lugares, centros, compañías y empresas donde desempeñan sus funciones, ya que el día de los Reyes Magos no se reconoce como feriado oficial ni inhábil.

Por consiguiente, tampoco los empleados recibirán un pago doble o triple, ya que, como se mencionó antes, no se encuentra contemplado como día feriado oficial inhábil.

Será antes de entrar a trabajar o al regresar a casa cuando los empleados, si tienen hijas o hijos pequeños, podrán abrir los regalos que los Reyes Magos dejaron bajo el árbol.

De igual modo, será hasta la noche del 6 de enero cuando se comparta la tradicional Rosca de Reyes con toda la familia.

Este 6 de enero en
Este 6 de enero en México no está considerado como una inhábil para otorgar el día a los trabajadores. Crédito: Cuartoscuro

Si algún empleado desea o necesita tomar el 6 de enero como día de descanso, puede optar por seleccionarlo como parte de sus vacaciones.

Cabe mencionar que, después de completar el primer año laboral, el trabajador tiene derecho a un mínimo de 12 días consecutivos de vacaciones, según el artículo 76 de la LFT, tras la reforma aprobada en diciembre de 2022.

Importancia del día de los Reyes Magos en México

La celebración del Día de los Reyes Magos en México representa una tradición con profundo arraigo cultural y social.

Cada 6 de enero, millones de familias participan en actividades que unen generaciones y fortalecen valores de convivencia.

Esta fecha marca el cierre de la temporada navideña, manteniendo viva la ilusión y la esperanza de niños y niñas en todo el país.

Los preparativos y rituales como la carta a los Reyes y la Rosca de Reyes refuerzan la identidad y el sentido de pertenencia.

  • Infancia: Los niños experimentan alegría y sorpresa al recibir regalos, lo que fomenta la imaginación y el entusiasmo.
  • Familia: La reunión para partir la Rosca de Reyes fortalece los lazos y crea recuerdos compartidos.
  • Cultura: La tradición integra elementos religiosos y populares, mostrando la diversidad del país.
  • Economía: Comercios, panaderías y mercados locales ven un incremento en ventas relacionados con la festividad.
  • Comunidad: Se promueve la solidaridad a través de donaciones y actividades colectivas.
Entre las celebraciones del Día
Entre las celebraciones del Día de Reyes en México se encuentra la partida de la tradicional rosca. Foto: EFE/Isaac Esquivel.

Sheinbaum explica por qué Pemex

Iba a recoger a su

Día de Reyes: juguetes buenos

Critican a Kimberly La Más

MÁS NOTICIAS
Cae una decena de personas

Critican a Kimberly La Más

Rodrigo Dourado es el nuevo

