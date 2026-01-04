Queridos Reyes Magos: cómo elegir los mejores juguetes, según Profeco

La Profeco emitió una serie de recomendaciones esenciales para elegir los mejores regalos este Día de Reyes. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Ante la cercanía del festejo del Día de Reyes Magos, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) hace un llamado a madres, padres y personas consumidoras a realizar compras responsables e informadas, con el fin de proteger los derechos de las y los consumidores y, sobre todo, salvaguardar la seguridad y el bienestar de niñas y niños.

Para ello, la institución difunde una serie de recomendaciones orientadas a promover un consumo razonado, saludable y seguro durante esta temporada.

La Profeco destaca que al elegir un juguete es importante considerar no solo la edad recomendada por el fabricante, sino también las habilidades, intereses y etapa de desarrollo del niño o la niña que lo recibirá. Asimismo, se sugiere optar por juguetes que fomenten la creatividad, la imaginación y la convivencia, ya que estos contribuyen al aprendizaje y fortalecen las relaciones familiares y sociales.

Otra recomendación clave es realizar la compra con anticipación, lo que permite examinar con mayor detalle el tipo y la calidad del producto, así como comparar precios en distintos establecimientos. Para facilitar esta tarea, la Profeco pone a disposición de la ciudadanía la herramienta digital Quién es Quién en los Precios, disponible en el sitio https://qqp.profeco.gob.mx/, donde es posible consultar y comparar precios de una amplia variedad de productos.

El sitio oficial de la Profeco pone a disposición del público consumidor las mejores opciones e información para conseguir los juguetes del Día de Reyes. Foto: (Profeco)

Al ingresar la palabra “juguete” en el buscador de esta herramienta, se puede filtrar la información por tipo de producto, como juguetes armables, de destreza, educativos o montables. Además, permite consultar precios de videojuegos y otros juguetes de temporada.

La plataforma también ofrece la opción de filtrar la búsqueda por estado, alcaldía o municipio, lo que facilita encontrar opciones cercanas al lugar de residencia. La Profeco ha realizado ejercicios comparativos en ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey para mostrar la utilidad de esta herramienta.

Entre las recomendaciones más importantes al momento de la compra se encuentra solicitar la garantía y sellarla en la tienda, así como conservar el comprobante de pago y la envoltura del producto, ya que estos documentos pueden ser necesarios en caso de cambio o devolución. También es fundamental revisar que el empaque indique que el juguete está fabricado con materiales no tóxicos, que no se desprendan piezas pequeñas y que la pintura utilizada sea segura.

Elegir las mejores opciones se verá reflejado en las niñas y niños este Día de los Santos Reyes Magos. Foto: (iStock)

Si el juguete cuenta con funciones electrónicas o mecánicas, se aconseja pedir al vendedor que lo pruebe antes de adquirirlo para verificar su correcto funcionamiento. En el caso de compras por comercio electrónico, la Profeco recomienda asegurarse de que el sitio web sea seguro, verificando que cuente con el protocolo https:// y un candado cerrado en la barra de direcciones, además de revisar los datos de contacto del proveedor y sus políticas de pago, envío, reclamación y privacidad.

La institución también sugiere preferir juguetes didácticos, como rompecabezas o cubos, y evitar regalar réplicas de armas de fuego o juguetes que promuevan la agresión, ya que pueden fomentar conductas violentas y representar un riesgo.

Finalmente, la Profeco recuerda leer cuidadosamente el instructivo y las advertencias antes de utilizar cualquier juguete. En caso de detectar irregularidades o considerar que los derechos como consumidores no han sido respetados, se puede presentar una denuncia a través del Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722, así como en redes sociales y correos oficiales de la institución.