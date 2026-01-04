México

Atole de Reyes: cómo preparar la tradicional bebida para acompañar la rosca este 6 de enero

La preparación de esta receta simboliza la unión familiar y la hospitalidad que gira en torno a la celebración del Día de Reyes

Atole de Reyes: (Gemini IA)
Atole de Reyes: (Gemini IA)

El Día de Reyes es una de las celebraciones más entrañables de la cultura mexicana. Cada 6 de enero, familias y amistades se reúnen para compartir la tradicional Rosca de Reyes, un pan dulce que simboliza la unión y la esperanza.

Para acompañarla, el atole se convierte en la bebida ideal: caliente, espeso y reconfortante, perfecto para las mañanas o noches frescas de enero. Preparar atole de Reyes en casa no solo es sencillo, sino que también permite mantener viva una tradición que se ha transmitido de generación en generación.

El atole tiene raíces prehispánicas y, con el paso del tiempo, se ha adaptado a distintos sabores y celebraciones. En el Día de Reyes, suele elaborarse de vainilla, canela o chocolate, sabores que armonizan perfectamente con la rosca.

Esta bebida es ideal para
Esta bebida es ideal para las reuniones familiares que celebran la partida de la tradicional Rosca de Reyes. Foto: (iStock)

Ingredientes (para aproximadamente 6 porciones):

  • 1 litro de leche
  • 1 taza de agua
  • ½ taza de masa de maíz o fécula de maíz (maicena)
  • 1 raja de canela
  • ½ taza de azúcar (ajustar al gusto)
  • 1 cucharada de esencia de vainilla
  • Una pizca de sal

Preparación:

  1. En una olla mediana, coloca la leche, el agua y la raja de canela. Lleva la mezcla a fuego medio y calienta sin dejar que hierva completamente, para evitar que la leche se derrame.
  2. Mientras tanto, disuelve la masa de maíz o la fécula en un poco de agua fría, mezclando bien hasta eliminar los grumos. Este paso es clave para lograr una textura suave.
  3. Una vez que la leche esté caliente, retira la raja de canela y agrega poco a poco la mezcla de masa o fécula, sin dejar de mover con una cuchara de madera o batidor.
  4. Incorpora el azúcar y la pizca de sal. Continúa moviendo constantemente para evitar que el atole se pegue al fondo de la olla.
  5. Cocina a fuego medio-bajo durante 10 a 15 minutos, hasta que la bebida espese y adquiera una consistencia cremosa.
  6. Agrega la vainilla, mezcla bien y retira del fuego. Sirve caliente.
Una bebida sencilla de preparar
Una bebida sencilla de preparar para acompañar la tradición del Día de Reyes. Foto: (iStock)

El atole puede personalizarse fácilmente: se le puede añadir chocolate en polvo, piloncillo en lugar de azúcar o incluso cáscara de naranja para darle un aroma especial. Servido en jarros o tazas, se convierte en el complemento perfecto para la Rosca de Reyes.

Más allá de la receta, preparar atole de Reyes es una invitación a compartir tiempo, historias y sabores. Es una tradición que reúne a las familias alrededor de la mesa y que, año con año, sigue siendo parte esencial de la celebración.

