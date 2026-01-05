México

A bordo de un microbús chilango, Banda MS anunció concierto en la Plaza de Toros México

La agrupación sinaloense sorprendió con un video creativo desde un microbús, donde revelaron la esperada fecha de su show en el corazón de la capital mexicana ante miles de fieles seguidores

La Banda MS anuncia concierto
La Banda MS anuncia concierto en la Monumental Plaza de Toros México para el 23 de mayo de 2026 como parte de su gira internacional (AFP)

La Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, conocida ampliamente como Banda MS, ha confirmado su presentación en la Monumental Plaza de Toros México el 23 de mayo de 2026, como parte de su gira internacional “Somos MS Tour 2026”. La agrupación dio a conocer este evento grabando un video promocional a bordo de un microbús, donde se mostró la fecha del concierto en el frontal del vehículo.

El inicio de la gira está previsto para el 31 de enero en el Domo Care de Monterrey y continuará con dos fechas, el 13 y el 14 de febrero, en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, sumando así paradas clave en dos países.

La venta de boletos para el espectáculo en la Ciudad de México arrancará el 15 de enero a través de Superboletos.com, según información extraoficial. Este show incluirá una selección de los éxitos principales de la banda, como “El color de tus Ojos”, “Mi mayor anhelo” y “Mi razón de ser”, en un formato adaptado a la magnitud del recinto.

Fotografía aérea de archivo de
Fotografía aérea de archivo de la Plaza de Toros México, durante una corrida en Ciudad de México (México). EFE/Isaac Esquivel

El vocalista Oswaldo Silvas expresó que actuar en la Plaza de Toros México representa “un honor enorme y una gran responsabilidad”. La respuesta de los seguidores en redes sociales ha sido inmediata, con decenas manifestando entusiasmo ante la próxima venta de boletos.

La Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, conocida como Banda MS, se formó en Mazatlán, Sinaloa en 2003 por los hermanos Sergio y Alberto Lizárraga.

Con más de dos décadas de trayectoria, la agrupación se ha consolidado como uno de los referentes del regional mexicano, fusionando la música de banda tradicional con sonidos contemporáneos. Su propuesta ha conectado con públicos de México y Estados Unidos.

La banda está por arrancar su nueva gira Crédito: Instagram

Integrantes principales de la Banda MS de Sergio Lizárraga

  • Alan Ramírez (vocalista)
  • Oswaldo Silvas “Walo” (vocalista)
  • Jairo Osuna y Pavel Ocampo (clarinetes)
  • Elías Nordahl Piña, David Castro Lejarza y Ricardo Nordahl Piña (trompetas)
  • Nicolás Tiznado y José Osuna (armonía)
  • Francisco Hernández, José Viera y José Rojas (trombones)
  • Roberto Frausto (tuba)
  • Christian Osuna (tambora)
  • Luis Fernando Osuna (tarolas)

Discografía y giras de la Banda MS

Entre sus álbumes emblemáticos se encuentra “Mi razón de ser” (2012), el cual incluye el sencillo homónimo, uno de los temas más distintivos de la banda. Otros discos destacados son “Con todas las fuerzas” (2018) y “Edición Limitada” (2025), este último da nombre a la gira internacional que desarrollan en 2026, con fechas en México y Estados Unidos.

La venta de boletos en
La venta de boletos en Ciudad de México comenzará el 15 de enero a través de Superboletos.com, según información extraoficial (Banda MS, Facebook)

Colaboraciones y reconocimientos de la Banda MS

Banda MS ha realizado colaboraciones con artistas de diversos géneros, como Snoop Dogg (“Qué Maldición”), Silvestre Dangond (“Regalo de la Vida”) y Bacilos (“Caraluna”). Estas alianzas han ampliado su alcance y reflejan su capacidad para adaptarse a nuevas tendencias manteniendo su esencia.

La agrupación ha recibido múltiples reconocimientos por ventas, popularidad y trayectoria, consolidando su lugar en la música regional mexicana.

