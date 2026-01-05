México

Ciclovía en Tlalpan CDMX: así avanza la construcción de la obra “La Gran Tenochtitlan” tras supervisión de autoridades

Clara Brugada, jefa de gobierno, aseguró que la ciclovía beneficiará a los habitantes del sur de la capital

Guardar
Así avanza la construcción de
Así avanza la construcción de la Ciclovía en Tlalpan (X/ @SOBSECDMX)

La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobse) trabaja en la construcción de la Ciclovía en Tlalpan “La Gran Tenochtitlan”. El proyecto busca conectar el centro de la capital con el sur y ser una opción de movilidad sustentable, en especial por los visitantes que habrá en junio con motivo de la inauguración de la Copa Mundial 2026 en el Estadio Azteca.

Recientemente, el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto, supervisó durante la noche los avances del programa “Ciudad Iluminada: Camina Libre Camina Segura” en Calzada de Tlalpan, junto con la construcción de la nueva ciclovía en esta vialidad.

Cabe recordar que la ciclovía de Tlalpan contará con 34 kilómetros, la ruta pasará por las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Tlalpan y Coyoacán. Desde el mes de julio de 2025 inició la construcción.

¿Cómo va la construcción de la ciclovía de Tlalpan?

Continúa la construcción de la
Continúa la construcción de la Ciclovía en Tlalpan (X/ @SOBSECDMX)

En un recorrido que hicieron las autoridades el 2 de enero, precisaron que la obra continúa en el tramo comprendido entre Villa de Cortés y Nativitas, estaciones de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC). También, de forma simultánea se edifican nuevos parabuses para que peatones cuenten con espacios seguros para acceder al transporte público.

Los más recientes avances los informaron a través de sus redes sociales oficiales, en donde compartieron imágenes de cómo luce este tramo de la Ciclovía de Tlalpan. El objetivo es que ciclistas puedan desplazarse sin cruces ni interrupciones.

“Al momento continúan las labores en el tramo que va de Metro Villa de Cortés a Nativitas y de manera paralela avanzan los trabajos de construcción de parabuses, con el objetivo de que las y los peatones cuenten con espacios seguros para tomar el transporte público y que las y los ciclistas puedan mantener un recorrido continuo, sin cruces ni interrupciones”, informaron.

Así luce la ciclovía de
Así luce la ciclovía de Tlalpan (X/ @SOBSECDMX)

Raúl Basulto solicitó a las empresas responsables instalar vallas tipo popotillo para delimitar la ciclovía y señalizar los tramos ya habilitados. Además, anunció que la próxima semana efectuará un recorrido en bicicleta por el trayecto, a fin de constatar personalmente las condiciones de la obra.

La ciclovía de Tlalpan retrasa su entrega hasta 2026

La construcción de la Ciclovía en Tlalpan avanza con el objetivo de conectar el Zócalo de la Ciudad de México con su extremo sur a través de una ruta de 34 kilómetros especialmente diseñada para bicicletas. Aunque la meta inicial era concluir las obras en noviembre de 2025, la fecha de entrega se ha desplazado hacia los primeros meses de 2026, según reconoció la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse).

El Gobierno de la CDMX reveló detalles de los avances de la ciclovía de Tlalpan que forma parte de los proyectos de movilidad para el Mundial 2026 Crédito: YouTube/ Clara Brugada Molina

En la etapa actual, la ciclovía aún enfrenta obstáculos que han afectado el ritmo de trabajo. Las manifestaciones de trabajadoras sexuales y la oposición de ciertos vecinos han provocado retrasos en el cronograma, situación que las propias autoridades reconocen. Raúl Basulto Luviano, titular de la Sobse, explicó que, aunque las tareas avanzan de forma prioritaria durante la noche para no afectar a los usuarios, todavía resta un 40% de ejecución en la totalidad del proyecto.

Uno de los segmentos más avanzados se ubica entre la estación Chabacano —de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC)— y la avenida Renato Leduc, donde el progreso ya supera el 80%, de acuerdo con declaraciones de Basulto Luviano en la conferencia “México rumbo al Mundial”.

En otro tramo emblemático, un segmento piloto de 1,5 kilómetros, que va de la calle Lucas Alamán hasta inmediaciones de Chabacano, comenzó a funcionar desde finales de julio, informó José Abraham Benito, director de Jefatura de Unidad Departamental de Proyectos y Factibilidades de Obras de Infraestructura Vial.

Temas Relacionados

Ciclovía TlalpanCiclovía La Gran TenochtitlánCDMXTlalpanCalzada de Tlalpanmexico-noticias

Más Noticias

Estos son los cambios que tendrá el SAT a partir del 2026

Las nuevas disposiciones contemplan la creación de lineamientos uniformes, reducción de auditorías y plazos más rápidos para devoluciones

Estos son los cambios que

A bordo de un microbús chilango, Banda MS anunció concierto en la Plaza de Toros México

La agrupación sinaloense sorprendió con un video creativo desde un microbús, donde revelaron la esperada fecha de su show en el corazón de la capital mexicana ante miles de fieles seguidores

A bordo de un microbús

Juan Ramón de la Fuente reaparece y pide a la ONU fortalecer su rol en la situación de Venezuela

La reunión contó con la presencia de autoridades como Hugo Aguilar y Laura Itzel Castillo

Juan Ramón de la Fuente

Las mejores series de Netflix México para ver hoy mismo

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

Las mejores series de Netflix

Valor de cierre del euro en México este 5 de enero de EUR a MXN

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del euro
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR obtuvo prisión preventiva contra

FGR obtuvo prisión preventiva contra Pedro Inzunza “El Sagitario”, segundo al mando del Cartel de los Beltrán Leyva

Vincularon a proceso a Aurea “N” por presunta extorsión a nombre del Cártel Jalisco Nueva Generación en la CDMX

Posponen nuevamente la audiencia de Ovidio Guzmán en EEUU

Un comando armado asesinó al director de la Policía de Tránsito de Culiacán

Hallan cuatro cuerpos decapitados en rancho de Veracruz, identifican al hijo del exregidor de Sayula

ENTRETENIMIENTO

A bordo de un microbús

A bordo de un microbús chilango, Banda MS anunció concierto en la Plaza de Toros México

Las mejores series de Netflix México para ver hoy mismo

Momo Guzmán recibe burlas y críticas por presentar a su nuevo personaje tras renunciar a ‘La Burrita Burrona’

Mon Laferte y Jesse & Joy: estos son los artistas mexicanos confirmados en Viña del Mar 2026

Carlos Rivera anunció gira nacional y prepara un show histórico en la Monumental Plaza de Toros México

DEPORTES

Alan Mozo se despide de

Alan Mozo se despide de Chivas y confirma su llegada a Pachuca para el torneo Clausura 2026

Quién es Zhou Guanyu, piloto de reserva de Cadillac que será parte del equipo de Checo Pérez en la temporada 2026

Checo Pérez asegura que ser compañero de Max Verstappen es el “peor trabajo de la F1”

Aficionada de Rayadas se vuelve viral luego de que un balón tirara sus nachos durante el partido vs Puebla

Primer Mundial, hoteles infestados y entrevistas fugaces: los días que forjaron a Christian Martinoli en Francia 98