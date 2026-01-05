Ciclovía en Tlalpan CDMX: así avanza la construcción de la obra “La Gran Tenochtitlan” tras supervisión de autoridades

Así avanza la construcción de la Ciclovía en Tlalpan (X/ @SOBSECDMX)

La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobse) trabaja en la construcción de la Ciclovía en Tlalpan “La Gran Tenochtitlan”. El proyecto busca conectar el centro de la capital con el sur y ser una opción de movilidad sustentable, en especial por los visitantes que habrá en junio con motivo de la inauguración de la Copa Mundial 2026 en el Estadio Azteca.

Recientemente, el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto, supervisó durante la noche los avances del programa “Ciudad Iluminada: Camina Libre Camina Segura” en Calzada de Tlalpan, junto con la construcción de la nueva ciclovía en esta vialidad.

Cabe recordar que la ciclovía de Tlalpan contará con 34 kilómetros, la ruta pasará por las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Tlalpan y Coyoacán. Desde el mes de julio de 2025 inició la construcción.

¿Cómo va la construcción de la ciclovía de Tlalpan?

Continúa la construcción de la Ciclovía en Tlalpan (X/ @SOBSECDMX)

En un recorrido que hicieron las autoridades el 2 de enero, precisaron que la obra continúa en el tramo comprendido entre Villa de Cortés y Nativitas, estaciones de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC). También, de forma simultánea se edifican nuevos parabuses para que peatones cuenten con espacios seguros para acceder al transporte público.

Los más recientes avances los informaron a través de sus redes sociales oficiales, en donde compartieron imágenes de cómo luce este tramo de la Ciclovía de Tlalpan. El objetivo es que ciclistas puedan desplazarse sin cruces ni interrupciones.

“Al momento continúan las labores en el tramo que va de Metro Villa de Cortés a Nativitas y de manera paralela avanzan los trabajos de construcción de parabuses, con el objetivo de que las y los peatones cuenten con espacios seguros para tomar el transporte público y que las y los ciclistas puedan mantener un recorrido continuo, sin cruces ni interrupciones”, informaron.

Así luce la ciclovía de Tlalpan (X/ @SOBSECDMX)

Raúl Basulto solicitó a las empresas responsables instalar vallas tipo popotillo para delimitar la ciclovía y señalizar los tramos ya habilitados. Además, anunció que la próxima semana efectuará un recorrido en bicicleta por el trayecto, a fin de constatar personalmente las condiciones de la obra.

La ciclovía de Tlalpan retrasa su entrega hasta 2026

La construcción de la Ciclovía en Tlalpan avanza con el objetivo de conectar el Zócalo de la Ciudad de México con su extremo sur a través de una ruta de 34 kilómetros especialmente diseñada para bicicletas. Aunque la meta inicial era concluir las obras en noviembre de 2025, la fecha de entrega se ha desplazado hacia los primeros meses de 2026, según reconoció la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse).

El Gobierno de la CDMX reveló detalles de los avances de la ciclovía de Tlalpan que forma parte de los proyectos de movilidad para el Mundial 2026 Crédito: YouTube/ Clara Brugada Molina

En la etapa actual, la ciclovía aún enfrenta obstáculos que han afectado el ritmo de trabajo. Las manifestaciones de trabajadoras sexuales y la oposición de ciertos vecinos han provocado retrasos en el cronograma, situación que las propias autoridades reconocen. Raúl Basulto Luviano, titular de la Sobse, explicó que, aunque las tareas avanzan de forma prioritaria durante la noche para no afectar a los usuarios, todavía resta un 40% de ejecución en la totalidad del proyecto.

Uno de los segmentos más avanzados se ubica entre la estación Chabacano —de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC)— y la avenida Renato Leduc, donde el progreso ya supera el 80%, de acuerdo con declaraciones de Basulto Luviano en la conferencia “México rumbo al Mundial”.

En otro tramo emblemático, un segmento piloto de 1,5 kilómetros, que va de la calle Lucas Alamán hasta inmediaciones de Chabacano, comenzó a funcionar desde finales de julio, informó José Abraham Benito, director de Jefatura de Unidad Departamental de Proyectos y Factibilidades de Obras de Infraestructura Vial.