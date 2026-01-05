Carlos Rivera anunció gira nacional y prepara un show histórico en la Monumental Plaza de Toros México

Carlos Rivera dará su primer concierto en la Plaza de Toros. (Instagram)

Carlos Rivera confirmó en semanas recientes que regresará a los escenarios con una gira que recorrerá distintas ciudades de México y España. El anuncio fue realizado directamente por el intérprete a través de sus redes sociales, donde dejó ver que se trata de una nueva etapa en su carrera y que aún quedan fechas y países por sumarse.

El cantante mexicano se ha consolidado como un artista con fuerte presencia escénica y una conexión constante con su público. Cada presentación se distingue por la respuesta del público y por una energía que se mantiene de principio a fin, razón por la que sus conciertos suelen hacer soldout en poco tiempo.

Bajo el nombre ¡Vida México! en concierto, esta gira abre una expectativa especial entre sus seguidores. No solo por el repertorio que podría incluir, sino por la magnitud de algunos recintos que marcan un nuevo reto dentro de su trayectoria artística.

Un momento clave en la carrera de Carlos Rivera

El cantante tendrá su primera presentación en la Plaza de Toros "La México" tras exitosos SOLDOUTS en el Auditorio Nacional y en la Arena CDMX - (Cuartoscuro)

Uno de los anuncios que más llamó la atención fue la confirmación de su presentación en la Plaza de Toros “La México” el sábado 9 de mayo de 2026. Se trata de un recinto emblemático de la capital del país, con capacidad para más de 40 mil personas, lo que coloca este concierto como uno de los más ambiciosos del cantante.

Carlos Rivera ya ha demostrado su poder de convocatoria en escenarios importantes de la Ciudad de México, como el Auditorio Nacional, donde suma una larga lista de presentaciones con entradas agotadas, y la Arena Ciudad de México, donde también ha logrado una respuesta masiva del público.

Además, el artista ya había pisado la Plaza de Toros “La México” como invitado especial en el concierto de Yuridia durante su gira Sin llorar. En aquella ocasión interpretaron juntos “Si no piensas cambiar”, un momento que generó sorpresa y ovaciones, y que hoy cobra un nuevo significado con su regreso como protagonista.

Fechas confirmadas de la gira en México

El mexicano originario de Huamantla, Tlaxcala, anunció en sus redes sociales las primeras fechas de su nueva gira. (Instagram/@carlosrivera)

La gira ¡Vida México! en concierto ya cuenta con una serie de fechas confirmadas a lo largo del país. El recorrido inicia en enero y se extiende hasta finales de mayo, abarcando palenques, auditorios, arenas y plazas de toros.

Este calendario refleja la diversidad de escenarios en los que Carlos Rivera se presentará, llevando su espectáculo a distintas regiones y públicos.

Las fechas confirmadas hasta el momento son:

16 de enero – Palenque de León – León, Guanajuato

07 de febrero – Arena Potosí – San Luis Potosí, SLP

13 de febrero – Carnaval de Veracruz – Veracruz, Veracruz

14 de febrero – Coliseo La Concordia – Orizaba, Veracruz

19 de febrero – Auditorio GNP – Puebla, Puebla

21 de febrero – Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez – Querétaro, Querétaro

28 de febrero – Plaza de Toros Vicente Segura – Pachuca, Hidalgo

27 de marzo – Auditorio Parque de las Maravillas – Saltillo, Coahuila

28 de marzo – Coliseo Centenario – Torreón, Coahuila

18 de abril – Arena Guadalajara – Guadalajara, Jalisco

09 de mayo – Plaza de Toros “La México” – Ciudad de México

29 de mayo – Plaza de Toros Cancún – Cancún, Quintana Roo

30 de mayo – Foro GNP – Mérida, Yucatán

Expectativa abierta y más anuncios por venir

Las primeras ciudades de México y España ya se encuentran confirmadas

El propio cantante ha adelantado que esta lista no es definitiva, ya que aún faltan ciudades y países por anunciarse, lo que mantiene viva la expectativa entre sus seguidores tanto en México como en el extranjero.

La gira se perfila como un recorrido amplio que celebra la vigencia del intérprete y su capacidad de reinventarse sin perder cercanía con su público.

Con escenarios cada vez más grandes y múltiples seguidores, Carlos Rivera se prepara para brillar sobre los escenarios.