México

Alfonso Durazo agradece respaldo de Sheinbaum y CFE al desarrollo energético de Sonora

La asignación de 347 millones de dólares impulsa la ampliación del complejo fotovoltaico

Guardar
La financiación asegura el avance
La financiación asegura el avance de la Secuencia III y beneficia a cientos de miles de hogares. Crédito: Alfonso Durazo

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, expresó un reconocimiento público a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el respaldo otorgado al avance de la Secuencia III de la Planta Fotovoltaica de Puerto Peñasco.

El mandatario asegura que se trata de un proyecto estratégico que consolida al estado como eje de la transición energética nacional.

Durante un mensaje sobre los avances de la obra, Durazo subrayó que el apoyo del Gobierno federal y de la empresa eléctrica del Estado ha sido determinante para que Sonora continúe desarrollando infraestructura de energía limpia con impacto ambiental, social y económico.

La inversión permite aumentar la
La inversión permite aumentar la capacidad de generación y fortalecer la infraestructura eléctrica.

Destacó que esta confianza se traduce en inversión, generación eléctrica sustentable y fortalecimiento de la soberanía energética.

Reconocimiento al respaldo de Claudia Sheinbaum

Durazo Montaño enfatizó que la inversión destinada a la Secuencia III —por un monto de 347 millones de dólares— refleja el compromiso de la administración federal con el desarrollo energético de Sonora.

En ese contexto, agradeció de manera directa a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la CFE por refrendar su confianza en el potencial solar del estado.

La presidenta ha confirmado su
La presidenta ha confirmado su compromiso con la expansión del proyecto solar en Puerto Peñasco. Crédito: Claudia Sheinbaum Pardo

El gobernador sostuvo que el acompañamiento institucional ha permitido avanzar con paso firme en un proyecto que no solo incrementa la capacidad de generación eléctrica, sino que también impulsa un modelo de desarrollo sustentable alineado con las prioridades nacionales.

Avances de la Secuencia III en Puerto Peñasco

La nueva etapa del complejo fotovoltaico forma parte del Plan Sonora de Energías Sostenibles y representa uno de los pilares de la política energética regional.

De acuerdo con la información oficial, esta fase contará con una capacidad instalada de hasta 300 megawatts, suficientes para abastecer a cerca de 250 mil hogares.

El innovador proyecto de la
El innovador proyecto de la Comisión Federal de Electricidad combina módulos fotovoltaicos avanzados y baterías de respaldo, asegurando un suministro eléctrico más estable y sostenible. (X/ @@CFEmx)

Con esta expansión, la Central Fotovoltaica de Puerto Peñasco avanza hacia su consolidación como uno de los proyectos solares más grandes de América Latina, fortaleciendo la infraestructura eléctrica y garantizando mayor estabilidad en el suministro energético del noroeste del país.

Impacto ambiental y social del proyecto

Además de su relevancia energética, la Secuencia III destaca por su impacto ambiental.

Estimaciones técnicas señalan que permitirá reducir entre un millón y 1.4 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, contribuyendo de manera directa a la lucha contra el cambio climático.

La CFE implementa criterios técnicos
La CFE implementa criterios técnicos y auditoría interna para garantizar que la expansión de la central fotovoltaica beneficie tanto al desarrollo regional como a la seguridad energética nacional. (X/ @CFEmx)

El gobernador resaltó que este tipo de proyectos demuestran que es posible combinar crecimiento económico, desarrollo industrial y responsabilidad ambiental, al tiempo que se promueve la justicia energética y el acceso equitativo a la electricidad.

Proyección y visión de futuro

De acuerdo con el calendario establecido, la entrada en operación de esta fase está programada para julio de 2027.

Con ello, Sonora busca reafirmar su papel como referente nacional en energías renovables, con el respaldo del Gobierno federal y la CFE como aliados estratégicos.

La Comisión Federal de Electricidad
La Comisión Federal de Electricidad ha jugado un papel clave en la expansión del complejo solar. (CFE)

Durazo Montaño reiteró que el objetivo es transformar al estado con visión de futuro, aprovechando sus recursos naturales para atraer inversiones y generar bienestar social bajo estándares de sostenibilidad.

Durazo destaca los siguientes beneficios en el proyecto:

  • Inversión federal: 347 millones de dólares
  • Capacidad instalada: hasta 300 megawatts
  • Hogares beneficiados: alrededor de 250 mil
  • Reducción anual de emisiones: hasta 1.4 millones de toneladas de CO₂
  • Inicio de operaciones: julio de 2027

Con este mensaje, el gobernador dejó claro que el avance del proyecto fotovoltaico es resultado de una coordinación estrecha entre Sonora y el Gobierno federal, con la CFE como actor central en la transformación energética del país.

Temas Relacionados

Alfonso DurazoClaudia SheinbaumCFESonoraPuerto PeñascoPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Sheinbaum explica por qué Pemex y la CFE ahora tienen el mismo Consejo de Administración

La presidenta explicó que, a partir de 2025, se implementaron reformas legislativas que permitieron la reintegración vertical de Pemex

Sheinbaum explica por qué Pemex

Estas son las consecuencias en el medio ambientes de mandar la carta a los Reyes Magos en globos

Las familias mexicanas participan cada año en la tradición de enviar deseos a través de este medio, una práctica que genera implicaciones ambientales poco conocidas

Estas son las consecuencias en

Pilar Montenegro enfrenta rumores sobre su salud y aclara por qué siempre usa gorra: “Aquí seguimos firmes”

La ex Garibaldi sorprendió al compartir un emotivo comunicado y nuevas fotos, dejando claro que sigue firme, sonriente y sin señales de los males que tanto se especularon

Pilar Montenegro enfrenta rumores sobre

Los Reyes Magos de 31 Minutos: dónde tomarte la foto gratis en CDMX

Los personajes estarán caracterizados como Melchor, Gaspar y Baltazar

Los Reyes Magos de 31

Mentiras, calumnias y desinformación: Luisa María Alcalde denuncia el juego sucio de la oposición rumbo a 2026

La dirigente llamó a la militancia a cerrar filas y preservar la identidad del movimiento

Mentiras, calumnias y desinformación: Luisa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Esta es la relación de

Esta es la relación de Venezuela y el Cártel de Sinaloa según un exagente de la DEA

Cae una decena de personas en Puebla y aseguran droga tras cateo en casa de seguridad

Aseguran más de mil litros de precursores para la creación de droga en los límites entre Sinaloa y Durango

Aseguran chalecos con las siglas del CJNG y destruyen 15 campamentos delictivos en Zacatecas tras ataque

Cocaína, marihuana y una motocicleta asegurada: el saldo de una revisión a dos jóvenes en Ecatepec, Edomex

ENTRETENIMIENTO

Pilar Montenegro enfrenta rumores sobre

Pilar Montenegro enfrenta rumores sobre su salud y aclara por qué siempre usa gorra: “Aquí seguimos firmes”

Los Reyes Magos de 31 Minutos: dónde tomarte la foto gratis en CDMX

Primate, cinta de terror, adelanta su fecha de estreno en México: este será el día en que llegue a las salas de cine

Alfredo Adame sufrió intentos de abuso por parte de sacerdotes y del fallecido actor Cachirulo: “Me empezó a agarrar”

Critican a Kimberly La Más Preciosa por vender su ropa usada a altos precios

DEPORTES

Rubén Rodríguez, ex comentarista de

Rubén Rodríguez, ex comentarista de Fox Sports México, anuncia el fallecimiento de su padre: “Nos diste todo”

Checo Pérez se sincera sobre su salida de Red Bull y la última plática que tuvo con Horner: “Todo era un problema”

Rodrigo Dourado es el nuevo refuerzo del club América: así fue la presentación oficial del brasileño

Julio César Chávez Jr. regresa al boxeo: cuándo cuestan los boletos para ver la pelea en San Luis Potosí

Jorge Pietrasanta, comentarista de ESPN, denuncia que ha recibido amenazas en redes sociales