Alfonso Durazo encabeza celebración navideña en el Palacio Nacional de Sonora

Más de 45 mil personas participaron en las celebraciones decembrinas organizadas por la administración estatal

Alfonso Durazo llamó a vivir
Alfonso Durazo llamó a vivir la Navidad como un momento de unidad, reflexión y paz. Crédito: Alfonso Durazo

La celebración de la Navidad en Sonora tuvo como escenario central el Palacio de Gobierno, donde el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó actividades decembrinas dirigidas a miles de familias.

Al tiempo que emitió un mensaje de unidad y paz en un contexto estatal que combina avances en percepción de seguridad con persistentes retos en materia de violencia.

Fiesta navideña y apoyos en el Palacio de Gobierno

Durante la temporada decembrina, el Palacio de Gobierno de Sonora se convirtió en un punto de encuentro para la ciudadanía.

De acuerdo con información oficial, más de 45 mil personas acudieron a las actividades navideñas, que incluyeron la visita de personajes como Santa Claus y el Grinch, así como espacios de convivencia familiar.

Las actividades decembrinas se desarrollaron
Las actividades decembrinas se desarrollaron como un espacio de convivencia familiar abierto a la ciudadanía. Crédito: Alfonso Durazo

Como parte de estas acciones, el gobierno estatal distribuyó cerca de 30 mil juguetes y 16 mil cenas navideñas en los 72 municipios de la entidad.

El objetivo, según se informó, fue brindar acompañamiento y apoyo a familias en situación de vulnerabilidad, especialmente a niñas y niños.

El operativo incluyó posadas comunitarias, apoyos alimentarios y actividades recreativas, con la intención de fortalecer el tejido social durante las celebraciones.

Coordinación institucional y enfoque social

Las acciones se llevaron a cabo en coordinación con el Sistema DIF Sonora, encargado de la entrega de paquetes alimentarios, cenas navideñas, cobertores, tenis, dulces y juguetes.

Las autoridades señalaron que estas medidas buscan generar bienestar inmediato y transmitir un mensaje de esperanza en distintas comunidades del estado.

La jornada formó parte de
La jornada formó parte de una estrategia de acercamiento social durante la temporada decembrina. Crédito: Alfonso Durazo

El gobernador destacó la importancia de mantener un gobierno cercano y sensible, particularmente en fechas que convocan a la solidaridad y al fortalecimiento de los lazos familiares.

Desde el ámbito institucional, se reiteró que las políticas públicas con enfoque social continúan siendo una prioridad para atender a los sectores con mayores necesidades.

Mensaje navideño: llamado a la paz y la unidad

En un mensaje difundido el 24 de diciembre desde Hermosillo, Alfonso Durazo hizo un llamado a las familias sonorenses a vivir la Navidad como un momento de reflexión, unidad y paz.

Subrayó que estos valores forman parte de la identidad del estado y son fundamentales para avanzar hacia una sociedad más justa.

El mandatario reconoció la solidaridad de la población como un elemento clave para el bienestar colectivo y reiteró su compromiso de encabezar una administración cercana a la gente.

Alfonso Durazo emitió un mensaje
Alfonso Durazo emitió un mensaje navideño con un llamado a la unidad y la paz para las familias sonorenses. Crédito: Alfonso Durazo

El mensaje tuvo alcance estatal y estuvo dirigido a los habitantes de los 72 municipios.

Inseguridad en Sonora: avances y pendientes

El contexto en el que se desarrollaron las celebraciones navideñas está marcado por una situación de seguridad compleja.

Datos recientes muestran mejoras en la percepción ciudadana, aunque persisten focos de violencia en varias regiones del estado.

Panorama de la seguridad en Sonora:

  • Percepción de inseguridad: Según la ENVIPE 2024 del INEGI, Sonora se ubica en el lugar 19 a nivel nacional, por debajo de la media. El 33.7% de la población considera inseguro su entorno.
  • Hermosillo: La capital registra una disminución de 20.6% en la percepción de inseguridad entre 2021 y 2025.
  • Municipios con alta incidencia: Cajeme, Caborca, Guaymas, Empalme y San Luis Río Colorado continúan apareciendo en rankings nacionales por sus tasas de homicidio.
  • Delitos frecuentes: Homicidio doloso, robo a casa habitación y robo de vehículos, con descensos parciales en algunos indicadores.
  • Cifra negra: Se mantienen altos niveles de delitos no denunciados, como extorsión y fraude, lo que refleja desconfianza institucional.
  • Impacto social y económico: La inseguridad genera costos adicionales para las familias y afecta su economía cotidiana.

Este contraste entre celebraciones, mensajes de paz y desafíos en seguridad refleja la complejidad del momento que vive Sonora, donde los esfuerzos sociales conviven con una agenda pendiente en materia de prevención y justicia.

