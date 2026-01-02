Detuvieron a un sospechoso tras el hallazgo de dos cuerpos calcinados en Iztapalapa, CDMX

Los hechos sucedieron en la alcaldía Iztapalapa. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre de 32 años fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México en la alcaldía Iztapalapa en posesión de diversas dosis de presunta marihuana.

El sujeto conducía un vehículo azul con manchas grises que, según las investigaciones, está vinculado con dos homicidios recientes ocurridos en la misma demarcación y un tiroteo en el centro de la capital.

Detención tras revisión de cámaras del C2

La detención se realizó luego de que el Centro de Comando y Control (C2) Oriente identificó el vehículo implicado en el hallazgo de dos cuerpos calcinados mediante cámaras de videovigilancia.

Los oficiales ubicaron el automóvil en la avenida Ermita Iztapalapa y la calle La Quebrada, en la colonia Reforma Política.

Al observar que el conductor manipulaba envoltorios, le marcaron el alto y, tras una revisión preventiva, encontraron treinta bolsitas con aparente marihuana y un teléfono celular.

El hombre fue informado de sus derechos y trasladado ante el Ministerio Público.

Relación con hallazgo de dos cuerpos calcinados

El vehículo asegurado fue identificado en videovigilancia como presente en la zona donde, el pasado 25 de diciembre, dos personas fueron halladas sin vida y calcinadas en las faldas del Cerro Xaltepec, en el Camino Viejo a Zapotitlán y la calle Villa Inferior, colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl.

Las autoridades sospechan que el detenido podría estar vinculado con este hecho.

Las dos víctimas presentaban quemaduras en su cuerpo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese entonces, elhecho fue informado por la SSC mediante un comunicado en sus redes oficiales, donde señalaron lo siguiente: “Al arribar a la zona agreste se hallaron los cuerpos de dos hombres calcinados y en estado de descomposición, por lo que, de acuerdo a los protocolos de primer respondiente, acordonaron la zona y dieron aviso al agente del Ministerio Público para realizar los peritajes correspondientes”.

El automóvil, posible implicación en otro homicidio

Las investigaciones también apuntan a que el automóvil está relacionado con un ataque armado ocurrido el 4 de junio de 2025 en la colonia Buenavista, donde una persona perdió la vida.

La SSC mantiene abiertas distintas líneas de investigación para esclarecer la relación del detenido con estos crímenes y con posibles actividades delictivas en la zona.

Las autoridades capitalinas profundizan en las líneas de investigación para determinar la posible participación del detenido en una red de delitos, que incluye homicidio, ataques armados y narcomenudeo.

El seguimiento de las cámaras de videovigilancia y los análisis de los hechos recientes forman parte de la estrategia de la SSC para esclarecer los crímenes y reforzar la seguridad en la zona oriente de la ciudad.

Datos relevantes de la noticia

Un hombre de 32 años fue arrestado en Iztapalapa por la SSC mientras conducía un vehículo azul con manchas grises

El automóvil está vinculado con dos homicidios recientes y un tiroteo en la misma demarcación

La detención se realizó tras el análisis de cámaras del C2 Oriente, que identificaron el vehículo en la zona donde se hallaron dos cuerpos calcinados

Al detenido se le encontraron treinta bolsitas con aparente marihuana y un teléfono celular

Las autoridades investigan la posible participación del implicado en homicidio, ataques armados y narcomenudeo, además de reforzar la vigilancia en la zona oriente de la ciudad