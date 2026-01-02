México

Detuvieron a un sospechoso tras el hallazgo de dos cuerpos calcinados en Iztapalapa, CDMX

A la persona asegurada se le decomisó droga y un vehículo presuntamente implicado en el caso de las dos víctimas quemadas y otro asesinato en la colonia Buenavista

Guardar
Los hechos sucedieron en la
Los hechos sucedieron en la alcaldía Iztapalapa. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre de 32 años fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México en la alcaldía Iztapalapa en posesión de diversas dosis de presunta marihuana.

El sujeto conducía un vehículo azul con manchas grises que, según las investigaciones, está vinculado con dos homicidios recientes ocurridos en la misma demarcación y un tiroteo en el centro de la capital.

Detención tras revisión de cámaras del C2

La detención se realizó luego de que el Centro de Comando y Control (C2) Oriente identificó el vehículo implicado en el hallazgo de dos cuerpos calcinados mediante cámaras de videovigilancia.

Los oficiales ubicaron el automóvil en la avenida Ermita Iztapalapa y la calle La Quebrada, en la colonia Reforma Política.

Al observar que el conductor manipulaba envoltorios, le marcaron el alto y, tras una revisión preventiva, encontraron treinta bolsitas con aparente marihuana y un teléfono celular.

El hombre fue informado de sus derechos y trasladado ante el Ministerio Público.

Relación con hallazgo de dos cuerpos calcinados

El vehículo asegurado fue identificado en videovigilancia como presente en la zona donde, el pasado 25 de diciembre, dos personas fueron halladas sin vida y calcinadas en las faldas del Cerro Xaltepec, en el Camino Viejo a Zapotitlán y la calle Villa Inferior, colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl.

Las autoridades sospechan que el detenido podría estar vinculado con este hecho.

Las dos víctimas presentaban quemaduras
Las dos víctimas presentaban quemaduras en su cuerpo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese entonces, elhecho fue informado por la SSC mediante un comunicado en sus redes oficiales, donde señalaron lo siguiente: “Al arribar a la zona agreste se hallaron los cuerpos de dos hombres calcinados y en estado de descomposición, por lo que, de acuerdo a los protocolos de primer respondiente, acordonaron la zona y dieron aviso al agente del Ministerio Público para realizar los peritajes correspondientes”.

El automóvil, posible implicación en otro homicidio

Las investigaciones también apuntan a que el automóvil está relacionado con un ataque armado ocurrido el 4 de junio de 2025 en la colonia Buenavista, donde una persona perdió la vida.

La SSC mantiene abiertas distintas líneas de investigación para esclarecer la relación del detenido con estos crímenes y con posibles actividades delictivas en la zona.

Las autoridades capitalinas profundizan en las líneas de investigación para determinar la posible participación del detenido en una red de delitos, que incluye homicidio, ataques armados y narcomenudeo.

El seguimiento de las cámaras de videovigilancia y los análisis de los hechos recientes forman parte de la estrategia de la SSC para esclarecer los crímenes y reforzar la seguridad en la zona oriente de la ciudad.

Datos relevantes de la noticia

  • Un hombre de 32 años fue arrestado en Iztapalapa por la SSC mientras conducía un vehículo azul con manchas grises
  • El automóvil está vinculado con dos homicidios recientes y un tiroteo en la misma demarcación
  • La detención se realizó tras el análisis de cámaras del C2 Oriente, que identificaron el vehículo en la zona donde se hallaron dos cuerpos calcinados
  • Al detenido se le encontraron treinta bolsitas con aparente marihuana y un teléfono celular
  • Las autoridades investigan la posible participación del implicado en homicidio, ataques armados y narcomenudeo, además de reforzar la vigilancia en la zona oriente de la ciudad

Temas Relacionados

AseinatoIztapalapaBuenavistaCuerpos calcinadosSSCCDMXMarihuanaÚltimas noticiasmexico-noticias

Más Noticias

Del 8 pasó al 5: Brugada se equivoca en cuenta regresiva para recibir el 2026 en Paseo de la Reforma, CDMX

La mandataria capitalina acudió a la fiesta electrónica de los festejos de Año Nuevo y salió al escenario poco antes de las 24:00 horas

Del 8 pasó al 5:

Qué es “llegar al fallo”: el concepto de gimnasio que debes conocer para cumplir con tu propósito de Año Nuevo

Este enfoque promete beneficios para el desarrollo de fuerza

Qué es “llegar al fallo”:

De Vicente Sánchez a Nicolás Larcamón: el agridulce 2025 que tuvo Cruz Azul

La conquista de la Concacaf Champions Cup ofreció un matiz positivo dentro de un 2025 que, en términos generales, resultó agridulce para la institución

De Vicente Sánchez a Nicolás

Yolanda Andrade hace un En Vivo con Montserrat Oliver para celebrar 25 años juntas

La icónica dupla televisiva se volvió a reunir en un ‘Live′, donde compartieron anécdotas, agradecimientos y sus mejores deseos para arrancar juntas un emocionante 2026

Yolanda Andrade hace un En

5 maneras de incluir el aceite de oliva en tu rutina de belleza para prevenir el envejecimiento

Una rutina sencilla y accesible puede transformar el cuidado de tu piel y cabello gracias a las bondades de este ingrediente natural

5 maneras de incluir el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dictan prisión preventiva a un

Dictan prisión preventiva a un hombre detenido con casi 400 kilos de cocaína en Sonora

El Mayo espera su sentencia en EEUU luego de declararse culpable: así fue la caída del líder del Cártel de Sinaloa

Guerra entre Chapos y Mayos provocaría aumento del reclutamiento de menores por los cárteles, alerta exagente de la DEA

Emboscaron a policías municipales de Tocumbo, Michoacán: reportan un oficial muerto y otro herido

Revelan presunta narcofiesta en el Cereso 3

ENTRETENIMIENTO

Yolanda Andrade hace un En

Yolanda Andrade hace un En Vivo con Montserrat Oliver para celebrar 25 años juntas

Los reality shows que llegarán a Televisa y TV Azteca en 2026: La Casa de los Famosos México, La Granja VIP y nuevas apuestas

Así lució María Victoria en su cena de Año Nuevo 2026 a sus casi 103 años

Alejandra Guzmán comparte su mayor deseo este 2026 y podría ser indirecta a su hija Frida Sofía

La Casa de los Famosos México 2026: Esta es la hermosa mujer que podría ser confirmada pronto

DEPORTES

De Vicente Sánchez a Nicolás

De Vicente Sánchez a Nicolás Larcamón: el agridulce 2025 que tuvo Cruz Azul

Este fue el primer mexicano en anotar gol en el 2026

El Fulham de Raúl Jiménez inicia el 2026 con empate ante el Crystal Palace

Randy Arozarena y Alejandro Kirk encabezan la lista de México para el Clásico Mundial 2026

La caída de Canelo Álvarez en el boxeo: de ser el mejor libra por libra a quedarse sin títulos y con opciones de retirarse