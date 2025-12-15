México

Hallan cuerpo calcinado en Tlalnepantla y aumenta preocupación por la seguridad de personas en situación de calle

La violencia hacia quienes viven en las calles se ha registrado en diversos estados del país, evidenciando un patrón de extrema vulnerabilidad

El hallazgo de un hombre
El hallazgo de un hombre en situación de calle calcinado en Tlalnepantla encendió alertas sobre la violencia extrema que enfrenta esta población. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo del cuerpo calcinado de un hombre en situación de calle, registrado este domingo 14 de diciembre sobre la Autopista México-Pachuca, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, volvió a encender las alertas sobre la violencia extrema que enfrentan personas que viven en la vía pública.

Autoridades estatales confirmaron el descubrimiento y señalaron que ya se abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte.

De acuerdo con reportes oficiales, el cuerpo fue localizado a un costado de la autopista, una de las vialidades más transitadas del Valle de México.

Elementos de seguridad acudieron al sitio como primeros respondientes y procedieron a acordonar la zona para permitir el trabajo de los servicios periciales.

Personal de los servicios periciales
Personal de los servicios periciales acudió al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y recabar indicios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada y tampoco se ha determinado si el incendio fue provocado de manera intencional o si se trató de un accidente.

Las autoridades informaron que será a través de los dictámenes forenses y las investigaciones ministeriales como se establecerá la causa exacta de la muerte y si existen responsables.

Casos similares en distintas regiones del país

El caso de Tlalnepantla no es un hecho aislado.

En los últimos años, diversos expedientes dan cuenta de personas en situación de calle que han muerto calcinadas en distintos estados del país.

La falta de protección y
La falta de protección y atención integral expone a esta población a riesgos constantes.

Apenas el 11 de diciembre de este año, en el municipio de Juárez, Nuevo León, fue localizado el cuerpo de un hombre calcinado en un terreno baldío ubicado a un costado del Anillo Periférico, en la colonia Lomas de Anzures.

El hallazgo ocurrió tras el reporte de vecinos que percibieron humo y un olor inusual, lo que derivó en un amplio operativo de seguridad.

Otros hechos se remontan a años previos.

En noviembre de 2021, un hombre en situación de calle murió calcinado dentro de una camioneta abandonada en la colonia Ciudad Lago, en Nezahualcóyotl, presuntamente tras una riña.

En julio pasado, policías capitalinos encontraron los cuerpos de dos personas calcinándose en el Parque Lira, en la alcaldía Miguel Hidalgo, luego de una supuesta pelea relacionada con el consumo de solventes.

Las muertes ocurridas reflejan las
Las muertes ocurridas reflejan las condiciones de abandono y exclusión social que enfrenta este sector. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM

Estos casos reflejan un patrón de violencia reiterada contra una población altamente vulnerable.

Aumento de la población en situación de calle

Este tipo de hechos ocurre en un contexto marcado por el crecimiento de la población que vive en la vía pública.

De acuerdo con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), las personas en situación de calle conforman un grupo social diverso que incluye niñas, niños, jóvenes, mujeres, hombres, personas adultas mayores y personas con discapacidad, muchas de ellas con problemas de salud o adicciones.

Las cifras oficiales muestran un aumento sostenido:

En el censo de mayo-junio de 2025 se contabilizaron 2,869 personas en situación de calle en la Ciudad de México, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza.

El crecimiento de esta población
El crecimiento de esta población se concentra principalmente en zonas urbanas y de alta densidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El conteo 2023-2024 identificó 1 mil 124 personas, lo que representó un incremento de 20.6% respecto a 2019-2020.

A nivel nacional, el INEGI reportó alrededor de 5,700 personas en esta condición en 2020, aunque organizaciones civiles consideran que la cifra es mayor.

Vulnerabilidad, derechos humanos y responsabilidad del Estado

Especialistas advierten que la esperanza de vida de las personas sin hogar puede ser tan baja como 48 años, debido a enfermedades crónicas no atendidas, abuso de sustancias, exposición a climas extremos y una mayor probabilidad de sufrir violencia.

Pese a ello, las personas en situación de calle conservan todos sus derechos humanos fundamentales, entre ellos el derecho a la vida, la integridad personal, la salud, la vivienda, la alimentación y el acceso a la justicia.

El crecimiento de esta población
El crecimiento de esta población ocurre en un contexto de desigualdad y exclusión social.

Sin embargo, la discriminación, la falta de políticas públicas integrales y las barreras burocráticas dificultan el ejercicio pleno de estos derechos.

Casos como el ocurrido en Tlalnepantla vuelven a evidenciar la urgencia de que las autoridades refuercen las estrategias de prevención, protección y atención integral para esta población.

