Dictan prisión preventiva a un hombre detenido con casi 400 kilos de cocaína en Sonora

Paquetes decomisados por autoridades federales (X - @AlfonsoDurazo)

Un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa a Jared “N“, quien fue detenido el pasado 29 de diciembre de 2025 cuando conducía un tractocamión con aproximadamente 400 kilogramos de una sustancia con características de cocaína en la carretera federal número 2, tramo Caborca-Sonoyta, en Sonora.

La medida fue solicitada por el Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sonora, durante la audiencia inicial.

A Jared “N” se le imputó su probable participación en el delito de contra la salud en la modalidad de transporte de cocaína. Según reportes oficiales, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que el juez determinó que el imputado permanezca bajo prisión preventiva mientras se define su situación jurídica.

Imágenes del decomiso, compartidas por la FGR. Crédito: FGR

La detención ocurrió tras un operativo coordinado por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), en colaboración con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y autoridades estatales.

Según la información oficial, Jared “N” transportaba la sustancia en cajas de filete congelado.

La FGR recordó que al imputado se le presume inocente en tanto no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Cómo fue la detención de Jared “N”

La detención de Jared “N” ocurrió el 29 de diciembre en Caborca, Sonora, cuando fuerzas federales interceptaron un tractocamión con dos semirremolques que transportaba cajas de cartón.

Elementos federales realizaron la inspección y localizaron en el vehículo paquetes con cocaína.

Tras los hechos, Jared “N” fue arrestado en el lugar tras el hallazgo del cargamento oculto.

Discrepancia en las cifras

El operativo en el que fue detenido Jared “N” en Caborca generó discrepancias en las cifras oficiales sobre el decomiso de cocaína.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Gabinete de Seguridad Nacional informaron inicialmente que el aseguramiento fue de 172 kilos, con un valor estimado en 37 millones de pesos, tras localizar 86 paquetes ocultos en el tractocamión de dos semirremolques.

El gobernador Alfonso Durazo, en cambio, aseguró que el total incautado ascendía a 400 kilos.

La noticia de la prisión preventiva, confirmada por la Fiscalía General de la República (FGR), precisó finalmente que el cargamento asegurado alcanzó cerca de 400 kilogramos, con lo que se esclareció la diferencia en los reportes oficiales.

Datos relevantes de la noticia

Prisión preventiva Un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa a Jared “N”, quien permanece bajo esta medida cautelar mientras se define su situación jurídica por el delito de transporte de cocaína

Cifras contradictorias La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Gabinete de Seguridad Nacional reportaron inicialmente el decomiso de 172 kilos de droga, mientras que el gobernador Alfonso Durazo sostuvo que eran 400 kilos. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que la cantidad asegurada fue cercana a los 400 kilogramos

La detención Jared “N” fue arrestado el 29 de diciembre sobre la carretera federal número 2, tramo Caborca-Sonoyta, en Sonora, cuando conducía un tractocamión que transportaba cajas de filete congelado donde se ocultaba la droga

Coordinación interinstitucional El operativo fue realizado por la Policía Federal Ministerial, la Agencia de Investigación Criminal, la Sedena, la SSPC y autoridades estatales, bajo la coordinación de la FGR

Presunción de inocencia La FGR reiteró que Jared “N” se presume inocente hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente