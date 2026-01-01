México

El remedio casero infalible para eliminar líquidos y renovar el cuerpo tras los excesos de diciembre

Nada mejor que una bebida natural para empezar este 2026 con ímpetu

Refresca tu cuerpo y elimina líquidos con esta receta tradicional mexicana. (Gemini)

Nada mejor que una bebida fresca y natural para ayudar al cuerpo a recuperarse después de las fiestas decembrinas.

En México, el agua fresca de sandía y limón se ha convertido en un clásico para hidratar, refrescar y, además, combatir la retención de líquidos gracias a las propiedades diuréticas de sus ingredientes.

Imagínate iniciar el año disfrutando de una bebida colorida y liviana, que no solo sacia la sed, sino que también ayuda a sentirte más ligero y revitalizado.

¿Cuáles son los beneficios de este remedio?

La sandía es una fruta con alto contenido de agua y potasio, lo que la convierte en una excelente aliada para eliminar el exceso de líquidos del organismo y reducir la hinchazón.

El limón, por su parte, aporta vitamina C, potencia el efecto depurativo y le da un toque ácido irresistible. Esta combinación, tradicional en las mesas mexicanas, es perfecta para después de los excesos de las fiestas: sencilla, deliciosa y apta para toda la familia.

Agua fresca de sandía y limón, la bebida ideal para sentirte ligero después de las fiestas. (Gemini)

Receta de agua fresca de sandía y limón

El agua fresca de sandía y limón es una de las recetas más sencillas y rápidas que existen. Solo necesitas fruta natural, agua y un toque de jugo de limón. Ideal para preparar en grandes cantidades y tener lista en el refrigerador para esos días de calor o para quienes buscan un detox suave y efectivo tras las celebraciones.

Esta receta no requiere endulzantes adicionales, ya que la sandía suele ser muy dulce por sí sola. Sin embargo, puedes ajustar el dulzor a tu gusto o añadir unas hojas de menta para darle un toque aún más refrescante.

Tiempo de preparación

Preparar esta agua fresca solo te tomará unos 10 minutos:

  • 5 minutos para cortar y preparar la sandía.
  • 3 minutos para licuar y mezclar.
  • 2 minutos para servir y disfrutar.

Ingredientes

  1. 2 tazas de sandía en cubos (sin semillas)
  2. 1 vaso de agua fría (aprox. 250 ml)
  3. Jugo de 1 limón grande
  4. Hielo al gusto
  5. Hojas de menta (opcional)
  6. Rodajas de limón o sandía para decorar (opcional)
Nada mejor que una bebida natural para empezar el año renovado. (Gemini)

Cómo hacer agua fresca de sandía y limón, paso a paso

  1. Corta la sandía en cubos pequeños y retira las semillas.
  2. Coloca la sandía en la licuadora junto con el vaso de agua y el jugo de limón.
  3. Licúa a velocidad alta hasta obtener una mezcla líquida y homogénea.
  4. Sirve en vasos altos con hielo y, si lo deseas, añade hojas de menta y decora con rodajas de limón o sandía.
  5. Disfruta de inmediato para aprovechar toda su frescura.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades obtienes aproximadamente 2 vasos grandes de agua fresca. Puedes duplicar o triplicar la receta fácilmente para reuniones familiares o para tener lista en el refrigerador.

Un vaso de agua fresca ayuda a combatir la hinchazón tras los excesos decembrinos. (Gemini)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada vaso grande contiene aproximadamente:

  • Calorías: 40
  • Grasas: 0 g
  • Grasas saturadas: 0 g
  • Carbohidratos: 10 g
  • Azúcares: 8 g (naturales de la fruta)
  • Proteínas: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El agua fresca de sandía y limón se puede conservar en el refrigerador hasta 2 días en un recipiente bien cerrado. Es recomendable mezclar antes de servir, ya que puede separarse naturalmente.

