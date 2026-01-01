De Alicia Villarreal y Cruz Martínez a Angélica Vale y Otto Padrón: las rupturas más polémicas de 2025

Las rupturas más comentadas del espectáculo en 2025.

Durante 2025, las rupturas amorosas de figuras del espectáculo mexicano acapararon la atención pública, no solo por el perfil de los involucrados sino también por la manera en que expusieron sus historias.

El año estuvo marcado por separaciones que se hicieron públicas a través de declaraciones directas, gestos simbólicos en conciertos, transmisiones en redes sociales y comunicados a los medios.

La hija de Angélica María rompió en llanto tras revelar que se enteró al igual que el púbico, pues su ex pareja no le notificó. Crédito: Instagram/@angelicavale

Alicia Villarreal y Cruz Martínez: el final de una era

La separación entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez se consolidó como una de las rupturas más comentadas.

El proceso legal, que incluyó denuncias por violencia, se hizo visible cuando la intérprete exhibió durante un concierto la señal de auxilio para víctimas de violencia de género. El gesto fue ampliamente difundido desde febrero y reavivó rumores de infidelidad y agresión surgidos desde agosto de 2024.

Según el programa Ventaneando, el 7 de agosto la cantante finalizó oficialmente su matrimonio tras 22 años de relación. Además, la artista interpuso una denuncia formal contra su ex pareja por violencia, lo que marcó el fin de su unión.

La separación entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez se convirtió en uno de los escándalos más comentados del espectáculo mexicano en 2025. (Foto: RS)

Angélica Vale y Otto Padrón: una despedida en busca de paz

Otra separación que generó impacto fue la de Angélica Vale y Otto Padrón. La actriz comunicó la noticia mediante una carta pública en la que expresó: “Hemos decidido ponerle fin de manera legal a nuestro matrimonio de 14 años. Elegimos la paz por encima de cualquier sentimiento que implica el final de algo soñado para toda la vida, sobre todo por nuestros hijos”.

Asimismo, detalló en su programa de radio que la noticia sobre el inicio del proceso legal la sorprendió durante una cena con Padrón, aclarando que estaban separados desde abril, aunque la información se hizo pública poco antes de su cumpleaños cincuenta.

“Despido esta mitad de siglo, dándole la bienvenida a una nueva etapa con la que espero seguir contando con ustedes. Los amo, Angélica Vale”, fue el mensaje dirigido a sus seguidores.

Angélica Vale y Otto Padrón anunciaron su separación legal tras 14 años de matrimonio, priorizando la paz familiar y el bienestar de sus hijos. (Redes sociales)

Lalo Salazar y Laura Flores: ruptura mediática y nuevas etapas

Durante el primer semestre del año, la relación entre Lalo Salazar y Laura Flores fue una de las más comentadas del espectáculo nacional. Ambos hicieron pública su relación a principios de 2025, compartiendo su felicidad en redes sociales y eventos.

La actriz describió el romance como “a la antigüita” y confesó que al principio “me dio pena besarlo”, declaraciones que reflejaron la espontaneidad de la pareja.

En junio, la separación fue anunciada por ambos. Laura Flores expresó abiertamente su dolor en redes sociales, mientras que Salazar aclaró que la decisión fue de común acuerdo, rechazando rumores sobre violencia.

Lalo Salazar y Laura Flores oficializaron el fin de su relación en junio de 2025, aclarando en redes sociales que fue una decisión de mutuo acuerdo. (Foto: @laurafloresmx, Instagram)

Majo Aguilar y Gil Cerezo: un ciclo que terminó en buenos términos

En julio, Majo Aguilar confirmó el final de su relación con Gil Cerezo, vocalista de Kinky, luego de casi cuatro años juntos. La cantante anunció la separación durante una transmisión en vivo y destacó que fue “cordial y respetuosa”.

Ambos mantienen una buena relación, sin escándalos ni conflictos públicos. Gil Cerezo relató que la decisión representó “el cierre de un ciclo” y negó rumores de discordia o infidelidad, explicando que ambos estaban en “sintonías distintas”

A principios de diciembre, Aguilar abordó rumores sobre un posible nuevo romance y afirmó que, aunque está abierta a nuevas experiencias, por el momento se enfoca en su carrera musical.

La cantante Majo Aguilar confirmó la separación con Gil Cerezo como un final amistoso, negando rumores de conflicto y enfocándose en su carrera profesional. (Instagram)

A lo largo de 2025, las relaciones sentimentales de las celebridades mexicanas estuvieron sujetas a la mirada pública y a la dinámica de las redes sociales, dejando testimonio de que los desafíos personales y los procesos de cierre pueden adquirir dimensiones nacionales cuando se viven bajo los reflectores.