De Alicia Villarreal y Cruz Martínez a Angélica Vale y Otto Padrón: las rupturas más polémicas de 2025

Durante 2025, las rupturas amorosas de figuras del espectáculo mexicano acapararon la atención pública, no solo por el perfil de los involucrados sino también por la manera en que expusieron sus historias.
El año estuvo marcado por separaciones que se hicieron públicas a través de declaraciones directas, gestos simbólicos en conciertos, transmisiones en redes sociales y comunicados a los medios.
- Alicia Villarreal y Cruz Martínez: el final de una era
La separación entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez se consolidó como una de las rupturas más comentadas.
El proceso legal, que incluyó denuncias por violencia, se hizo visible cuando la intérprete exhibió durante un concierto la señal de auxilio para víctimas de violencia de género. El gesto fue ampliamente difundido desde febrero y reavivó rumores de infidelidad y agresión surgidos desde agosto de 2024.
Según el programa Ventaneando, el 7 de agosto la cantante finalizó oficialmente su matrimonio tras 22 años de relación. Además, la artista interpuso una denuncia formal contra su ex pareja por violencia, lo que marcó el fin de su unión.
- Angélica Vale y Otto Padrón: una despedida en busca de paz
Otra separación que generó impacto fue la de Angélica Vale y Otto Padrón. La actriz comunicó la noticia mediante una carta pública en la que expresó: “Hemos decidido ponerle fin de manera legal a nuestro matrimonio de 14 años. Elegimos la paz por encima de cualquier sentimiento que implica el final de algo soñado para toda la vida, sobre todo por nuestros hijos”.
Asimismo, detalló en su programa de radio que la noticia sobre el inicio del proceso legal la sorprendió durante una cena con Padrón, aclarando que estaban separados desde abril, aunque la información se hizo pública poco antes de su cumpleaños cincuenta.
“Despido esta mitad de siglo, dándole la bienvenida a una nueva etapa con la que espero seguir contando con ustedes. Los amo, Angélica Vale”, fue el mensaje dirigido a sus seguidores.
- Lalo Salazar y Laura Flores: ruptura mediática y nuevas etapas
Durante el primer semestre del año, la relación entre Lalo Salazar y Laura Flores fue una de las más comentadas del espectáculo nacional. Ambos hicieron pública su relación a principios de 2025, compartiendo su felicidad en redes sociales y eventos.
La actriz describió el romance como “a la antigüita” y confesó que al principio “me dio pena besarlo”, declaraciones que reflejaron la espontaneidad de la pareja.
En junio, la separación fue anunciada por ambos. Laura Flores expresó abiertamente su dolor en redes sociales, mientras que Salazar aclaró que la decisión fue de común acuerdo, rechazando rumores sobre violencia.
- Majo Aguilar y Gil Cerezo: un ciclo que terminó en buenos términos
En julio, Majo Aguilar confirmó el final de su relación con Gil Cerezo, vocalista de Kinky, luego de casi cuatro años juntos. La cantante anunció la separación durante una transmisión en vivo y destacó que fue “cordial y respetuosa”.
Ambos mantienen una buena relación, sin escándalos ni conflictos públicos. Gil Cerezo relató que la decisión representó “el cierre de un ciclo” y negó rumores de discordia o infidelidad, explicando que ambos estaban en “sintonías distintas”
A principios de diciembre, Aguilar abordó rumores sobre un posible nuevo romance y afirmó que, aunque está abierta a nuevas experiencias, por el momento se enfoca en su carrera musical.
A lo largo de 2025, las relaciones sentimentales de las celebridades mexicanas estuvieron sujetas a la mirada pública y a la dinámica de las redes sociales, dejando testimonio de que los desafíos personales y los procesos de cierre pueden adquirir dimensiones nacionales cuando se viven bajo los reflectores.