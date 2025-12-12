Angélica Vale rompe el silencio sobre las infidelidades tras divorcio con Otto Padrón: “Son mensajes que duelen”

Quién es Otto Padrón, productor que le pidió el divorcio a Angélica Vale y busca que ella pague los gastos (Foto: Instagram/@angelicavaleoriginal)

La separación de Angélica Vale y Otto Padrón sigue generando ruido en el mundo del espectáculo. A poco más de un mes de anunciar oficialmente su divorcio después de 14 años juntos, la actriz y conductora profundizó en el tema de las infidelidades y el dolor que puede causar descubrir mensajes comprometedores en la relación.

Sus declaraciones, emitidas en su propio programa de radio, no tardaron en viralizarse y sumar un nuevo capítulo a la conversación sobre las razones detrás de su ruptura con el empresario.

¿Por qué se divorció en medio de rumores?

Se desconoce si Angélica Vale ya firmó el documento. (Redes sociales)

Fue en noviembre cuando Angélica Vale confirmó que Otto Padrón había iniciado el proceso de divorcio, aclarando que la pareja llevaba ya varios meses separada antes de hacerlo público.

En ese primer anuncio, la protagonista de La fea más bella agradeció el apoyo de sus seguidores y pidió evitar especulaciones, advirtiendo que sólo ella y Padrón conocían los detalles reales de su historia y el motivo de su decisión.

La noticia pronto desató rumores de todo tipo, que incluían posibles infidelidades, conflictos económicos y supuestas dinámicas de maltrato, alimentando el morbo y el debate en redes y medios.

Recuerdos dolorosos

(Captura de pantalla TikTok @angelicavaleoriginal)

En su sección “Ayúdame”, dentro del programa de radio que conduce, Angélica Vale abordó sin tapujos el problema de descubrir mensajes del pasado en el celular de la pareja. Todo surgió cuando un seguidor le contó que su esposa había encontrado conversaciones viejas donde él coqueteaba con otra mujer, lo que detonó una fuerte discusión.

La actriz fue clara en su posición: “Si esas conversaciones ya no te sirven de nada, bórralos, como esposa o mujer te digo que duele encontrar esas cositas”. Y añadió que, aunque los mensajes sean antiguos, el simple hecho de que sigan almacenados siempre es doloroso: “Son mensajes que sí duelen... fíjate yo no creo que le haya dolido las conversaciones sino que todavía las guarda”.

Desde su perspectiva, la protagonista de Juego de voces considera que es preferible eliminar cualquier rastro digital de relaciones anteriores para evitar sufrimientos innecesarios al nuevo vínculo amoroso.

Revisar el celular de la pareja: ¿sí o no?

Angélica Vale y Otto Padrón llevaban 14 años de matrimonio. (Instagram: Angélica Vale)

Angélica Vale también reflexionó sobre la tentación de revisar los mensajes privados de tu pareja, reconociendo que existen motivos y contextos que pueden llevar a hacerlo, aunque no por ello respaldando dicha acción.

Sin embargo, reiteró que el daño emocional de encontrar “cositas” puede ser devastador y, en muchos casos, podría evitarse con honestidad y limpieza digital.

Tras un divorcio: lecciones y futuro

Angélica Vale cumple 50 años este 11 de noviembre. (CUARTOSCURO)

La actriz concluyó recomendando transparencia y madurez para quienes atraviesan rupturas y procesos de sanación emocional. Especialmente en lo que se refiere a la ruptura o finalización de vínculos con otros.

Si bien, la conductora en ningún momento habló de su vida personal, muchos internautas y fans de su programa de inmediato tomaron sus palabras desde el punto de vista de su reciente divorcio con Otto Padrón.

La separación de Vale y Padrón sigue sin duda en la mira pública y servirá como referencia para el tema, aunque los motivos, detalles e historias detrás no sean revelados por los involucrados.