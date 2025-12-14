A cuatro meses de su ruptura, Lalo Salazar admite querer mucho a Laura Flores: “No sé por qué no cuajó”

Lalo Salazar expresa respeto y aprecio por Laura Flores tras el fin de su relación sentimental de tres meses (IG: @lauraflorezmx)

El periodista Lalo Salazar ha reiterado públicamente el aprecio y respeto que mantiene por Laura Flores, su expareja, a pesar de que la relación sentimental concluyó hace cuatro meses y desde entonces no han vuelto a tener contacto.

En declaraciones al canal de YouTube Tony Stars, Salazar describió el año como especialmente positivo, destacando entre sus mejores recuerdos el breve romance con la actriz. El conductor de Televisa subrayó: “Laura es una mujer increíble en todos los sentidos, una gran mamá, para mí fue algo muy bonito”.

En medio de la atención mediática generada por la reciente difusión de imágenes en redes sociales, donde se le vio acompañado de una mujer cuya identidad no ha sido revelada, Salazar decidió pronunciarse a través de su cuenta de Instagram. Allí confirmó que está iniciando una nueva relación, aunque aclaró que aún no se ha formalizado.

El periodista de Televisa confirma que inició una nueva relación y pide privacidad para su actual pareja (RS)

El periodista solicitó respeto para la privacidad de su actual pareja y defendió a su exnovia ante los rumores y comentarios negativos:

“Lo que sí me parece inadmisible es que se hable mal, y de forma peyorativa, de Laura Flores. La relación que tuvimos fue algo muy bonito, y como lo he dicho antes: Laura es una mujer maravillosa en todos los sentidos y merece todo mi respeto. Nadie tiene derecho a hablar de una mujer como si se tratara de un trofeo o de una competencia. Todas las mujeres merecen respeto y admiración”.

Laura Flores a favor de que Lalo Salazar busque una nueva pareja

Consultada por el programa De primera mano sobre la nueva relación de Salazar, Laura Flores aseguró no estar al tanto del romance, ya que, según explicó, el periodista la tiene bloqueada y no puede acceder a sus publicaciones. No obstante, expresó su satisfacción por el bienestar de su expareja:

“No, pero qué bueno, qué bueno que esté contento. No tiene nada de malo que haga su vida. ¿A poco hizo comunicado? Acuérdate que a mí me tiene bloqueada y no lo puedo ver. Me parece bien que haga su vida, simplemente sorprende el hecho del comunicado. Pero la verdad, todavía falta mucho para que me vean con alguien”.

La relación entre Lalo Salazar y Laura Flores comenzó tras un reencuentro en el noticiero Despierta en 2025 (IG: @laurafloresmx // @lalosalazar_oficial)

Flores también compartió que, aunque ha salido con otras personas, no está interesada en iniciar un nuevo noviazgo y prefiere enfocarse en sus proyectos profesionales: “Salí como con tres señores encantadores, pero nada”, comentó.

La relación entre Lalo Salazar y Laura Flores se remonta a 2002, cuando coincidieron en el programa Hoy y establecieron una amistad que perduró durante años.

El reencuentro se produjo a principios de 2025 en el noticiero Despierta, conducido por Salazar, donde ambos decidieron iniciar una relación sentimental que se extendió poco más de tres meses.

Para Lalo Salazar, se acabó el amor

El periodista reconoció que, aunque el amor terminó, conserva un profundo cariño y admiración por la actriz:

“Desgraciadamente, se acabó el amor, se acabó la relación de pareja, pero eso no quita que la sigo queriendo mucho como persona que es, no sé por qué no cuajó, pero de que la sigo queriendo, de que la sigo admirando, sí, mucho; desde que terminamos ya no he tenido contacto con ella”, declaró al canal de Tony Stars.

Salazar desmiente rumores sobre las causas de la ruptura y agradece a Laura Flores por el tiempo compartido (IG: @lalosalazar_oficial)

Salazar también desmintió los rumores sobre las causas de la ruptura, negando que la presunta agresividad de Flores haya influido en la separación y descartó la posibilidad de una reconciliación.

Agradeció públicamente a la actriz por el tiempo compartido: “Ni eso de que me fui sin decir adiós, para nada, mi mensaje para ella, es gracias, Laura, por todo lo que vivimos juntos, nos va a ir bien a los dos”.