Angélica Vale se divorcia de Otto Padrón: revelan detalles de la demanda

Angélica Vale y Otto Padrón. (Instagram: Otto Padrón)

Tras 14 años de matrimonio, este domingo se ha dado a conocer que Angélica Vale enfrenta una demanda divorcio que fue iniciada por Otto Padrón en la Corte Superior de Los Ángeles el pasado 4 de noviembre y sustentada en diferencias irreconciliables.

El hecho, revelado por el periodista Javier Ceriani, se produce a pocos días de que la actriz cumpla 50 años de edad, lo que ha causado conmoción. El caso ha generado amplia atención, ya que la pareja tiene dos hijos.

Según explicó Ceriani, Otto Miguel Padrón, exejecutivo de televisión, presentó la demanda en la corte sin que Angélica Vale estuviera al tanto.

Ceriani agregó que la noticia tomó por sorpresa incluso a la propia Vale, quien se habría enterado de la existencia de la demanda en el mismo momento que revelaba la noticia en una transmisión en su canal de YouTube. “Angélica Vale se enteró en este instante de que está siendo demandada por su esposo, por este live”, relató el periodista.

Condiciones y contenido de la demanda

El periodista compartió fragmentos de la demanda, que consta de aproximadamente 15 páginas. Según su explicación, Otto Padrón solicita una custodia compartida, alternancia de fines de semana y la posibilidad de realizar viajes internacionales con los hijos sin objeciones.

Ceriani precisó: “Otto no está peleando la custodia, está pidiendo visitas y que no haya objeción cuando viaje o quiera viajar con sus hijos”.

Según Ceriani, Otto Padrón propuso que la convivencia con los menores se divida entre ambos de la siguiente forma: uno tendría a los niños de lunes a miércoles y el otro de miércoles a viernes, sumado a la alternancia de los fines de semana.

Otro aspecto destacado de la demanda es la solicitud de que Angélica Vale cubra los gastos legales del proceso. “Está pidiendo que Angélica se haga cargo de todos los gastos de la Corte…”, indicó Ceriani, quien calificó este punto como inusual y motivo de debate en la transmisión.

El documento judicial detalla que los hijos de la pareja residirán principalmente en el hogar de Angélica Vale, considerado el domicilio principal. Además, ambos padres deberán facilitar el acceso y la comunicación constante con los niños, permitiendo que tengan teléfonos móviles y que puedan contactarse entre sí en cualquier momento del día.

Asimismo, se prevé la prohibición de emitir comentarios negativos respecto al otro progenitor o sobre parejas pasadas y actuales, especialmente en presencia de los menores.

El periodista también relató que la demanda estipula la notificación constante sobre el paradero de los niños, ya sea en escuelas, campamentos, vacaciones o actividades especiales.

También se estipula que cualquier cambio de domicilio que afecte a los menores implicará la notificación con varios días de antelación, fortaleciendo los mecanismos para el seguimiento de la convivencia y la custodia compartida.

¿Cuándo le pidió el divorcio?

Aseguran que la actriz está bien. Crédito: Cuartoscuro

Aunque el trámite judicial ante la Corte Superior de Los Ángeles se registró oficialmente el 4 de noviembre, diversas fuentes—incluyendo Las Top News—indican que Otto Padrón habría firmado la petición de divorcio desde el 25 de septiembre.

Además, de acuerdo con reportes revisados por People en Español, hasta el cierre del fin de semana la corte no había emitido aún constancia de acuse de recibo formal por parte de Angélica Vale.

El matrimonio tuvo su boda en febrero de 2011 en la Ciudad de México, en una ceremonia con asistencia de figuras relevantes del espectáculo latino y familiares.

Ceriani destacó que ambos se encontraban separados desde abril, según consta en la documentación judicial. Además, narró la dinámica actual: “Están viviendo en casas separadas ya. La casa matriz, la casa materna, es donde viven y se criaron los niños. Otto se habría mudado hace poco tiempo a una casa cerca”.

Ceriani confirmó que Otto Padrón considera a Angélica Vale una buena madre. Además, subrayó que los hijos del matrimonio, Angie y Daniel, permanecerían con la madre y mantendrían el contacto constante con su abuela, la cantante Angélica María, quien, según Ceriani, acompaña a sus nietos y colabora en la dinámica familiar.

Angélica Vale “está bien”

La demanda se da a conocer a días de su cumpleaños 50. (Foto: Instagram)

De acuerdo con fuentes cercanas consultadas por People en Español, Angélica Vale “está bien, fuerte y serena” tras la confirmación de la demanda y el revuelo mediático desatado.

Hasta ahora, no ha difundido un mensaje directo en redes o entrevistas sobre el tema, pero se espera que brinde una primera declaración pública en su propio espacio, ‘La Vale Show’, en los próximos días.