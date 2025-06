¿Por qué terminó el noviazgo entre Laura Flores con Lalo Salazar?

La pareja hizo pública su relación y compartían momentos en redes sociales

Laura Flores sorprendió a sus seguidores con una noticia que nadie esperaba: su relación con el periodista Lalo Salazar llegó a su fin. Lo que comenzó con gran emoción en televisión nacional, terminó con un mensaje honesto y sereno en redes sociales.

A pesar de que el romance parecía firme, duró sólo algunos meses. Desde que se dieron a conocer como pareja en el noticiero Despierta, el público se mostró curioso por la inesperada unión entre la actriz de telenovelas y el corresponsal de noticias. Pero las cosas no salieron como muchos pensaban.

La actriz usó su cuenta de Instagram para confirmar lo que ya se sospechaba: la relación había terminado.

“Con profunda tristeza les comunico que mi relación con el Sr. Eduardo Salazar terminó”, escribió. Luego agregó que él es “un gran ser humano” y que siempre le agradecerá haberla hecho feliz, aunque fuera por poco tiempo.

La actriz Laura Flores compartió una prueba de vida ante la ola de rumores sobre su supuesta muerte Crédito: @laurafloresmx, Instagram

Un noviazgo que fue noticia desde el principio

Cuando revelaron su relación en vivo, muchos se sorprendieron. Laura Flores y Lalo Salazar provenían de mundos distintos, pero ambos contaban con carreras sólidas. Ella, actriz de larga trayectoria; él, periodista respetado por su trabajo serio en televisión.

Durante las primeras semanas se les vio contentos y unidos, incluso subían historias platicando cómo les iba en su día, así como selfies en sus redes sociales. Sin embargo, en redes sociales comenzaron a desaparecer las fotos juntos, lo que levantó rumores de separación. Finalmente, fue la propia Laura quien confirmó lo que muchos ya intuían.

El mensaje con el que dio la noticia fue breve, directo y sin ningún rastro de escándalo. Dejó claro que no hablará más del tema y pidió respeto tanto para ella como para Eduardo. “Por más que uno luche, no se puede forzar nada en el corazón”, escribió, dejando ver que el final no tuvo pleitos ni conflictos.

(IG: @laurafloresmx)

Una despedida sin drama

Laura describió a Eduardo como un “caballero”, “un hombre íntegro” y “el mejor periodista”. También dijo ser su fan y lo seguirá siendo. Su postura fue clara desde el principio: no habrá entrevistas, ni más comentarios. Ella eligió vivir esta etapa en privado.

Muchos usuarios aplaudieron su sinceridad y la forma respetuosa en la que manejó la situación. En un medio donde las separaciones suelen generar polémicas, Laura Flores optó por el silencio, el respeto y la calma.

Laura Flores revela el incómodo momento en el que Lalo Salazar le empezó a coquetear: “¿No eras casado?” (RS)

La verdadera razón del final

Eduardo Salazar fue quien decidió terminar la relación, de acuerdo por lo explicado por Laura Flores quien dejó en claro que esta noticia personal le duele, pero pidió que los medios no insistan en buscar una declaración de ella y respeten su decisión.

Así lo explicó en su mensaje. No hubo dramas, ni malentendidos. Fue una decisión que ella aceptó, aunque no le resultó fácil. Pidió a los medios que no inventen historias, porque su relación fue real y terminó sin peleas.

Así se dio el anuncio de su rompimiento - Foto: @laurafloresmx